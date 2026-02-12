अमेरिका नहीं इस मुस्लिम देश ने सबसे ज्यादा भारतीयों को किया डिपोर्ट, संसद में मोदी सरकार ने बताए आंकड़े

Kirti Vardhan Singh: सरकार की तरफ से पिछले हफ्ते बताया था कि 2025 में अब तक 3800 से अधिक भारतीय नागरिकों को अमेरिका से डिपोर्ट किया गया है. इनमें से 3414 लोगों को वॉशिंगटन के जरिए भेजा गया है.
Deportation: 2025 में सऊदी अरब और यूएई से सबसे ज्यादा भारतीयों को डिपोर्ट किया गया था. इस बारे में केंद्र सरकार की तरफ से गुरुवार को राज्यसभा में जानकारी दी गई है. विदेश राज्य मंत्री ने बताया कि साल 2025 में सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात से सबसे ज्यादा भारतीय नागरिकों को देश वापस भेजा गया है.
राज्यसभा में विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने डंकी रूट के जरिए अवैध प्रवास से जुड़े सवाल का जवाब दिया. जिसमें उन्होंने बताया कि ज्यादातर देश अपने यहां अवैध रूप से रह रहे भारतीयों की जानकारी साझा नहीं करते है. जबकि आमतौर पर ये जानकारी तब दी जाती है, जब डिपोर्ट का आदेश जारी होता है या फिर नागरिकता की पुष्टि और यात्रा दस्तावेजों की जरूरत होती है.
सऊदी ने किया डिपोर्ट
सरकार की तरफ से दिए गए आंकड़ों के अनुसार सऊदी अरब से 13256 भारतीयों को डिपोर्ट किया गया है. जिसमें रियाद से 4335 और जेद्दा से 8921 वापस भारत भेजे गए लोग शामिल हैं. इतना ही नहीं यूएई से 9558 भारतीयों को वापस भेजा है, जिसमें अबू धाबी से 1662 और दुबई से 7896 निकाले गए भारतीय शामिल हैं. वहीं अमेरिका की तरफ से 3800 से ज्यादा भारतीयों को डिपोर्ट किया गया है.
अमेरिका ने किया डिपोर्ट
क्या बोले कीर्ति वर्धन सिंह?
राज्यसभा में विदेश राज्य मंत्री ने बताया कि हर देश में डिपोर्ट की प्रक्रिया अलग होती है. इतना ही नहीं कुछ मामलों में लोगों को जेल की जगह डिटेंशन सेंटर में रखा जाता है. यदि व्यक्ति के पास वैध यात्रा दस्तावेज होते हैं तो संबंधित देश में सीधे डिपोर्ट कर देता है और भारतीय मिशन को सूचना नहीं दी जाती. इसमें भारतीय दूतावास से संपर्क तब किया जाता है जब नागरिकता की पुष्टि या इमरजेंसी सर्टिफिकेट जारी करना जरूरी होता है.
