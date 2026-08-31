सऊदी से दिल्ली जा रही फ्लाइट की अहमदाबाद में इमरजेंसी लैंडिंग, प्लेन में मिली 'BOMB' लिखी चिट्ठी

सऊदी अरब के दम्माम से दिल्ली जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट में उस समय हड़कंप मच गया, जब एक क्रू मेंबर को एक संदिग्ध चिट्ठी मिली. चिट्ठी पर अंग्रेजी में सिर्फ 'BOMB' लिखा हुआ था. इसके बाद विमान की अहमदाबाद एयरपोर्ट पर सुरक्षित इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई.
जानकारी के मुताबिक, दम्माम से दिल्ली के लिए उड़ान भरने वाली एयर इंडिया की इस अंतरराष्ट्रीय फ्लाइट में कुल 32 यात्री सवार थे. उड़ान के दौरान क्रू मेंबर को एक चिट्ठी मिली, जिस पर केवल 'BOMB' लिखा था. चिट्ठी सामने आने के बाद विमान में सुरक्षा को लेकर तुरंत सतर्कता बरती गई.
स्थिति को देखते हुए फ्लाइट को अहमदाबाद एयरपोर्ट की ओर मोड़ा गया. विमान की वहां सुरक्षित इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई. लैडिंग के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने मामले को गंभीरता से लेते हुए विमान और उसमें सवार यात्रियों की जांच शुरू की. फिलहाल संदिग्ध चिट्ठी को लेकर सुरक्षा एजेंसियां जांच कर रही हैं. यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि चिट्ठी विमान में कहां से आई और इसमें 'BOMB' लिखने के पीछे क्या मकसद था.
दम्माम (गल्फ) से दिल्ली आने वाली एअर इंडिया की फ्लाइट में पेपर पर बॉम्ब लिखा हुआ कागज बाथरूम से क्रू मेंबर को मिलने पर अहमदाबाद में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है. इस विमान में कुल 32 पैसेंजर सवार थे. सभी को सुरक्षित रूप से एयरपोर्ट टर्मिनल-2 पर रखा गया है और प्लेन की चेकिंग हो रही है.' विमान के लैंड होते ही सभी 32 यात्रियों को तुरंत नीचे उतारा गया और सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट किया गया. पूरे विमान की सघन चेकिंग और जांच की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है.
दम्माम (सौदी अरब) से दिल्ली जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट की अहमदाबाद एयरपोर्ट पर सुरक्षित इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई. फ्लाइट के क्रू मेंबर को एक संदिग्ध चिट्ठी मिली, जिसके बाद हड़कंप मच गया. क्रू मेंबर को मिली इस चिट्ठी पर अंग्रेजी में सिर्फ 'BOMB' (बॉम्ब) लिखा हुआ था. इस अंतरराष्ट्रीय उड़ान में कुल 32 यात्री सवार थे.