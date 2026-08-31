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सऊदी से दिल्ली जा रही फ्लाइट की अहमदाबाद में इमरजेंसी लैंडिंग, प्लेन में मिली 'BOMB' लिखी चिट्ठी

सऊदी अरब से दिल्ली जा रहे विमान में 'BOMB' लिखी चिट्ठी मिलने के बाद हड़कंप मच गया. सुरक्षा कारणों से फ्लाइट की अहमदाबाद एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई. जानिए सुरक्षा एजेंसियों की जांच और यात्रियों की स्थिति से जुड़ा हर ताजा अपडेट.

Written ByRavindra Singh
Published: Aug 31, 2026, 07:08 PM IST|Updated: Aug 31, 2026, 07:16 PM IST
सऊदी से दिल्ली जा रही फ्लाइट की अहमदाबाद में इमरजेंसी लैंडिंग, प्लेन में मिली 'BOMB' लिखी चिट्ठी
Image Credit: AI Generated Photo (उड़ान के दौरान क्रू मेंबर को एक चिट्ठी मिली, जिस पर केवल &#039;BOMB&#039; लिखा था. चिट्ठी सामने आने के बाद विमान में सुरक्षा को लेकर तुरंत सतर्कता बरती गई.)

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Ravindra Singh

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रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनिया की खबरों के अलावा खेलों में क्रिकेट जगत और क्राइम की खबरों पर बेहतरीन पकड़ रखते हैं. इसके पहले रवींद्र रिपब्लिक भारत में इवनिंग शिफ्ट के इंचार्ज रहे और शाम की शिफ्ट संभालते हुए होम पेज की जिम्मेदारी रवींद्र के ऊपर थी. उससे पहले रवींद्र ने जनसत्ता और न्यूज नेशन में भी शाम की शिफ्ट और होम पेज की जिम्मेदारी बखूबी निभाई. इसके पहले रवींद्र ने 5 सालों तक पी7 और लाइव इंडिया जैसे न्यूज चैनलों में काम किया था. रवींद्र आकाशवाणी में काम करने का अनुभव रखते. अवध यूनिवर्सिटी से मॉस कम्युनिकेशन से पोस्ट ग्रेजुएट रवींद्र पिछले डेढ़ दशक से सक्रिय पत्रकारिता कर रहे हैं. आप रवींद्र से जुड़ने के लिए Ravindra.Singh@India.com पर मेल कर सकते हैं या फिर फेसबुक पर संपर्क करने के लिए https://www.facebook.com/pintu.singh.397 और एक्स पर https://x.com/rs66533 रवींद्र से संपर्क किया जा सकता है. 

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