इमाम लड़ेंगे ड्रग्स के खिलाफ जंग, जम्मू-कश्मीर प्रशासन का बड़ा फैसला

Jammu Kashmir latets news: पाकिस्तान द्वारा सक्रिय आतंकी गतिविधियों में नाकाम रहने के बाद नारको-टेररिज्म पर फोकस करने के बाद पहली बार जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने बढ़ते ड्रग्स के दुरुपयोग का मुकाबला करने के लिए धर्म का सहारा लिया है. इस मुहिम में लगभग 100 इमामों को ड्रग्स विरोधी अभियान चलाने के लिए शामिल किया गया है. माना जा रहा है कि इमामों के प्रभाव का इस्तेमाल करके लोगों को शिक्षित करने और स्थानीय समुदायों में ड्रग्स पीड़ितों का जल्द से जल्द पता लगाने से जम्मू और कश्मीर में नारको-टेरर के प्रसार को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी.

इमाम लड़ेंगे जंग

इमामों से शुक्रवार के उपदेशों का इस्तेमाल करके एक एकजुट संदेश देने का आग्रह किया गया कि इस्लाम और सभी धर्मों में ड्रग्स का सेवन मना है. नशे की लत को सामाजिक कलंक को हटाने के लिए एक बीमारी के रूप में बताया जा रहा है. इनका मुख्य मकसद समुदाय की सोच को बदलना है क्योंकि नशा सिर्फ एक बीमारी नहीं बल्कि पाप है.

Add Zee News as a Preferred Source

इमाम पीर मुहम्मद हुसैन ने कहा, 'इस्लाम इस तरह की प्रथाओं को साफ तौर पर खारिज करता है. हम प्रशासन के प्रयासों में पूरी तरह से उनका समर्थन करते हैं. हम इस मुद्दे को उठाने के लिए शुक्रवार की नमाज के मंच का इस्तेमाल करते हैं और इसे खत्म करने के लिए कदम उठाने के लिए प्रशासन की तारीफ करते हैं. कुरान में साफ तौर पर कहा गया है कि ड्रग्स और शराब सहित सभी तरह के नशे मना हैं. हम यह तय करेंगे कि हमारा संदेश न सिर्फ शुक्रवार की नमाज के दौरान बल्कि हर नमाज के जरिए दिया जाए, ताकि लोग इस मुद्दे की गंभीरता को सच में समझ सकें.'

प्रशासन कर रहा काम

हालांकि प्रशासन इस खतरे से निपटने के लिए लगातार काम कर रहा है, अधिकारियों का मानना ​​है कि स्थानीय इमामों को साथ लाने से नशे की लत, खासकर युवाओं में, पर लगाम लगाने के प्रयासों में काफी मदद मिलेगी. जम्मू और कश्मीर प्रशासन के अनुसार, धर्म आधारित आउटरीच ने समाज के बड़े वर्गों को जोड़ने और जमीनी स्तर पर ठोस प्रभाव सुनिश्चित करने में लगातार प्रभावी साबित हुआ है.

वहीं इमाम अल्ताफ अहमद ने कहा, 'हमारा धर्म साफ तौर पर अच्छे और बुरे के बीच फर्क करता है. हमारे पैगंबर ने हमें लोगों को गलत कामों से दूर रखने की जिम्मेदारी सौंपी है. चाहे उपदेशों के जरिए हो या सार्वजनिक भाषणों के जरिए, हमें इस्लाम की शिक्षाओं को बनाए रखना चाहिए और उनका पालन करना चाहिए. अगर हमारे समाज में ऐसी हानिकारक प्रथाएं हो रही हैं, तो हमारा धर्म हमें उनके बारे में खुलकर बात करने के लिए कहता है. उपदेशों के साथ-साथ, हमें सोशल मीडिया जैसे प्लेटफॉर्म का भी इस्तेमाल करना चाहिए ताकि ज़्यादा लोगों तक पहुंचा जा सके और उन्हें ड्रग्स से होने वाले गंभीर नुकसान के बारे में जागरूक किया जा सके.'

धार्मिक नेताओं की भागीदारी नारको-इकोसिस्टम को खत्म करने की सरकार की एक बड़ी रणनीति का हिस्सा है, इसे सिर्फ़ एक सामाजिक मुद्दा नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा माना जा रहा है. प्रशासन ने तीन-चरणों वाला तरीका बताया है: जागरूकता, पहचान और पुनर्वास. अधिकारियों का कहना है कि शुक्रवार के उपदेशों के जरिए यह संदेश दिया जाएगा कि सभी धर्मों में ड्रग्स का सेवन सख्ती से मना है और नशे की लत को पाप के बजाय बीमारी के तौर पर पेश किया जाएगा ताकि रिकवरी में आसानी हो.

कश्मीर के डिविजनल कमिश्नर अंशुल गर्ग ने कहा, 'हमारा मकसद यह दिखाना था कि इसमें आस्था की अहम भूमिका है, और धार्मिक विद्वानों की भी इसमें बड़ी भूमिका है, क्योंकि समाज के कई ऐसे पहलू हैं जहां लोग धार्मिक विद्वानों की बातों पर ज्यादा आसानी से भरोसा करते हैं. शुक्रवार के उपदेशों में वे सामाजिक मुद्दों पर बात करते हैं, इसलिए अगर वे ड्रग्स की लत पर भी बात करें तो यह भी ज़रूरी है, हमें धार्मिक विद्वानों से जवाब मिला और उन्होंने भी कहा कि यह धर्म में भी कैसे मना है और वे इस अभियान में हमारे साथ सक्रिय रूप से हिस्सा लेंगे. सबसे पहले, हमने श्रीनगर से शुरुआत की है और श्रीनगर के सभी इमामों से संपर्क किया है और अब हम इस समस्या की जड़ तक पहुंचने के लिए जिला स्तर पर जाने की कोशिश कर रहे हैं, हमने इमामों के साथ हेल्पलाइन नंबर भी शेयर किया है ताकि वे भी इसे फैला सकें.'

क्या कहते हैं आंकड़ें?

आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में लगभग 1.3 मिलियन लोग ड्रग्स के दुरुपयोग से प्रभावित हैं. यह आंकड़ा बीते तीन सालों में करीब दोगुना हुआ है जो 2022 में लगभग 0.6 मिलियन था. जम्मू-कश्मीर में हेरोइन सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला नशा बनकर उभरा है, जिसमें इस्तेमाल करने वालों में लगभग 95 प्रतिशत निर्भरता दर है. आंकड़ों से पता चलता है कि यहां हेरोइन इस्तेमाल करने वाले ज्यादातर युवा 15-30 साल की उम्र के हैं. रिपोर्टों के आधार पर ये अनुमान भी लगाया जाता है कि जम्मू और कश्मीर में ड्रग्स का दुरुपयोग करने वाले हर दिन करीब 33,000 सिरिंज का इस्तेमाल करते हैं, जो इस नशे के संकट की गंभीरता को दिखाता है.

प्रशासन मुस्तैद

जम्मू और कश्मीर में सुरक्षा बलों ने नार्को-टेररिज्म के खिलाफ ऑपरेशन तेज करते हुए एनफोर्समेंट और निगरानी बढ़ाई है. जम्मू और कश्मीर पुलिस (Jammu Kashmir Police) ने सैकड़ों गिरफ्तारियां करते हुए ड्रग डीलरों से जुड़ी सैकड़ों संपत्तियां अटैच की हैं. 2025 में, पुलिस ने कई कुख्यात ड्रग तस्करों के खिलाफ नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस में अवैध ट्रैफिक की रोकथाम (PIT-NDPS) एक्ट लगाया. एक बड़े अभियान के तहत, NDPS एक्ट के तहत लगभग 1,000 मामले दर्ज हुए हैं, जिसके बाद करीब 1,400 लोगों को गिरफ्तार किया गया. वहीं NDPS एक्ट के अपराधिक मामलों में ₹70 करोड़ से ज़्यादा की संपत्तियां अटैच की गई हैं. ऐसी 120 से ज़्यादा संपत्तियों की पहचान की गई, जिनमें से 40 को पहले ही स्थायी रूप से जब्त कर लिया गया है.

पाकिस्तान ने कश्मीर को ड्रग तस्करी का इपिसेंटर बनाया है. ये बदलाव जम्मू-कश्मीर में सक्रिय आतंकवाद में कमी और आतंकवादियों की स्थानीय भर्ती में लगभग पूरी तरह रोक लगने के बाद आया है. सीमा पार के आतंकी हैंडलर घाटी के युवाओं को नशीले पदार्थों की ओर धकेलने लगे हैं.