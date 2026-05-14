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Hindi Newsदेशमेरी पार्टी की बात आपको क्यों बताऊं? पत्रकार के सवाल पर भड़कीं सयानी, पश्चिम बंगाल चुनाव की हार का छलका दर्द!

मेरी पार्टी की बात आपको क्यों बताऊं? पत्रकार के सवाल पर भड़कीं सयानी, पश्चिम बंगाल चुनाव की हार का छलका दर्द!

Sayani Ghosh West Bengal Politics: पश्चिम बंगाल के चुनावी नतीजे आने के बाद टीएमसी सांसद सयानी घोष और महुआ मोइत्रा बीजेपी के खिलाफ मुखर होकर 'हल्ला बोल' रही हैं. ताजा मामले टीएमसी की सयानी ने ममता बनर्जी का नाम लेते हुए बीजेपी को 2029 और 2031 में देख लेने की चुनौती दी है.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: May 14, 2026, 10:48 PM IST
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Saayoni Ghosh (File Photo)
Saayoni Ghosh (File Photo)

Sayani Ghosh news: टीएमसी सांसद सयानी घोष ने शुक्रवार को बीजेपी के ऊपर जमकर हमला बोला. सयानी ने बंगाल की शुभेंदु अधिकारी सरकार और केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए चुनावों में बीजेपी के ऊपर एक बार फिर से धोखाधड़ी करके छल से चुनाव जीतने का आरोप लगाया है. बीजेपी पर भड़कीं सयानी ने कहा कि इन लोगों का अपराध माफ नहीं किया जाएगा. शुक्रवार टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी से मुलाकात के बाद टीएमसी सांसद सायनी घोष ने कहा, 'हम हारे नहीं हैं, ममता बनर्जी हारी हैं. ममता बनर्जी को वोटों की चोरी और लूट के जरिए हराया गया है.'

29 और 31 में जनता नकार देगी: सयानी 

सयानी घोष ने ये भी कहा, 'ममता बनर्जी की पराजय असंभव थी. बीजेपी के छलतंत्र की हद हो गई है. टीएमसी चुनाव नहीं हारी है. इन्होंने वोटों की चोरी करके हमें पराजय दी है इसलिए साल 2029 में देश की जनता और साल 2031 में पश्चिम बंगाल की माताएं, धरती और जनता उन्हें मुंहतोड़ जवाब देगी.' 

दिल में काबा नयन मदीना गाने वाली सयानी पर भी फूटा था हार का ठीकरा

आपको बताते चलें कि बांग्ला फिल्मों की मशहूर अभिनेत्री और जादवपुर से सांसद सयानी घोष पर भी पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी की हार का ठीकरा फूटा था. खुद टीएमसी के कई प्रवक्ताओं ने हार के लिए अभिषेक बनर्जी की पार्टी में तानाशाही और अन्य बयानवीर नेताओं को दोषी ठहराया था. हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने टीएमसी की चुनाव में हार के दर्जनभर से ज्यादा कारण बताए थे, उसमें से एक तृणमूल कांग्रेस में प्रचार की बड़ी जिम्मेदारी संभालने वाली सयानी घोष का वो गीत था, जिसे सुनने और देखने उनकी रैलियों में सबसे ज्यादा भीड़ उमड़ी थी. सयानी अपनी मधुर आवाज में गाती थीं- हृदय मा छे काबा और नयने मदीना... यानी दिल में काबा और आंखों में मदीना. 

बीजेपी के फायरब्रांड नेता और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई नेताओं ने सयानी घोष के कैंपेन को ऐसा भुनाया कि ये गीत आगे टीएमसी को बैकफायर कर गया.

(यह भी पढ़ें-धंसने लगा मिलेनियम टावर, अरबों-खरबों के प्रोजेक्ट की पीसा की मीनार से होती है तुलना)

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Shwetank Ratnamber

श्वेतांक रत्नाम्बर पत्रकारिता जगत में 22 साल का अनुभव रखते हैं. देश-दुनिया की खबरों को आसान भाषा में बताने में महारत रखने वाले श्वेतांक को राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की गहरी समझ है. ZEE न्यूज...और पढ़ें

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