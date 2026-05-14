मेरी पार्टी की बात आपको क्यों बताऊं? पत्रकार के सवाल पर भड़कीं सयानी, पश्चिम बंगाल चुनाव की हार का छलका दर्द!

Sayani Ghosh West Bengal Politics: पश्चिम बंगाल के चुनावी नतीजे आने के बाद टीएमसी सांसद सयानी घोष और महुआ मोइत्रा बीजेपी के खिलाफ मुखर होकर 'हल्ला बोल' रही हैं. ताजा मामले टीएमसी की सयानी ने ममता बनर्जी का नाम लेते हुए बीजेपी को 2029 और 2031 में देख लेने की चुनौती दी है.
Trending Photos
Sayani Ghosh news: टीएमसी सांसद सयानी घोष ने शुक्रवार को बीजेपी के ऊपर जमकर हमला बोला. सयानी ने बंगाल की शुभेंदु अधिकारी सरकार और केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए चुनावों में बीजेपी के ऊपर एक बार फिर से धोखाधड़ी करके छल से चुनाव जीतने का आरोप लगाया है. बीजेपी पर भड़कीं सयानी ने कहा कि इन लोगों का अपराध माफ नहीं किया जाएगा. शुक्रवार टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी से मुलाकात के बाद टीएमसी सांसद सायनी घोष ने कहा, 'हम हारे नहीं हैं, ममता बनर्जी हारी हैं. ममता बनर्जी को वोटों की चोरी और लूट के जरिए हराया गया है.'
सयानी घोष ने ये भी कहा, 'ममता बनर्जी की पराजय असंभव थी. बीजेपी के छलतंत्र की हद हो गई है. टीएमसी चुनाव नहीं हारी है. इन्होंने वोटों की चोरी करके हमें पराजय दी है इसलिए साल 2029 में देश की जनता और साल 2031 में पश्चिम बंगाल की माताएं, धरती और जनता उन्हें मुंहतोड़ जवाब देगी.'
#WATCH | Kolkata, West Bengal: After the meeting with TMC chief Mamata Banerjee, TMC MP Saayoni Ghosh says, "We have not lost, but Mamata Banerjee has been defeated. Mamata Banerjee has been defeated by stealing votes, by looting votes. In 2029, the people of Bengal, the people… pic.twitter.com/AJfosGPlf1
— ANI (@ANI) May 14, 2026
आपको बताते चलें कि बांग्ला फिल्मों की मशहूर अभिनेत्री और जादवपुर से सांसद सयानी घोष पर भी पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी की हार का ठीकरा फूटा था. खुद टीएमसी के कई प्रवक्ताओं ने हार के लिए अभिषेक बनर्जी की पार्टी में तानाशाही और अन्य बयानवीर नेताओं को दोषी ठहराया था. हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने टीएमसी की चुनाव में हार के दर्जनभर से ज्यादा कारण बताए थे, उसमें से एक तृणमूल कांग्रेस में प्रचार की बड़ी जिम्मेदारी संभालने वाली सयानी घोष का वो गीत था, जिसे सुनने और देखने उनकी रैलियों में सबसे ज्यादा भीड़ उमड़ी थी. सयानी अपनी मधुर आवाज में गाती थीं- हृदय मा छे काबा और नयने मदीना... यानी दिल में काबा और आंखों में मदीना.
बीजेपी के फायरब्रांड नेता और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई नेताओं ने सयानी घोष के कैंपेन को ऐसा भुनाया कि ये गीत आगे टीएमसी को बैकफायर कर गया.
(यह भी पढ़ें-धंसने लगा मिलेनियम टावर, अरबों-खरबों के प्रोजेक्ट की पीसा की मीनार से होती है तुलना)
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.