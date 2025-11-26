वाह क्या जुगाड़ किया है, बैंक पहुंचने के लिए लगाया गजब का दिमाग, देखें Video

SBI Ladder Viral Video: ओडिशा के भद्रक में SBI की शाखा में अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान पहली मंजिल की सीढ़ियां तोड़ दी गईं, जिससे ग्राहकों को बैंक तक पहुंचने के लिए जुगाड़ का सहारा लेना पड़ा. वीडियो में देखा गया कि ट्रैक्टर के पीछे सीढ़ी रखकर लोग शाखा में प्रवेश कर रहे थे, जबकि सुरक्षा गार्ड और कर्मचारी उनकी मदद कर रहे थे.
SBI Viral Video: ओडिशा के भद्रक से हैरान करने वाली एक घटना सामने आई है. जानकारी के अनुसार, भद्रक में भारतीय स्टेट बैंक (SBI) की एक शाखा में अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान पहली मंजिल की सीढ़ियां तोड़ दी गईं, जिससे ग्राहकों को बैंकिंग सेवाओं का लाभ लेने के लिए जुगाड़ का सहारा लेना पड़ा. वीडियो फुटेज में देखा गया कि बैंक भवन के नीचे खड़े ट्रैक्टर के पीछे सीढ़ी रखी गई थी, जिस पर लोग चढ़कर शाखा में प्रवेश कर रहे थे. सुरक्षा गार्ड और अन्य कर्मचारी उनका सामान उठाने में मदद कर रहे थे.
अतिक्रमण हटाने के लिए चलाया गया था अभियान
अधिकारीयों के अनुसार, यह तोड़फोड़ 20 और 21 नवंबर को चरम्पा मार्केट से भद्रक रेलवे स्टेशन तक बड़े पैमाने पर चलाए गए अतिक्रमण हटाने अभियान के तहत हुई थी. SBI के सामने के हिस्से और सीढ़ियों के अलावा कई दुकानों, घरों और व्यावसायिक ढांचों को ध्वस्त किया गया क्योंकि ये अवैध अतिक्रमण पर बने थे. सार्वजनिक घोषणाएं की गईं और अतिक्रमणकारियों को दो दिन में जगह खाली करने का निर्देश दिया गया. कई दुकानदारों ने स्वेच्छा से अपनी दुकानें खाली कर दीं. सूत्रों ने बताया कि बैंक और भवन मालिक दोनों को पहले भी अतिक्रमण संबंधी नोटिस दिए गए थे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई थी. तोड़फोड़ उपजिलाधिकारी, तहसीलदार और अन्य प्रवर्तन अधिकारियों की निगरानी में की गई.
ओडिशा के भद्रक जिले के चरम्पा इलाके का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा। दरअसल, वीडियो में SBI कर्मी और ग्राहकों को बैंक शाखा पहुंचने के लिए ट्रैक्टर की ट्रॉली पर रखी सीढ़ी का इस्तेमाल करना पड़ा। क्योंकि लोकल प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने में बैंक के लिए बनी सीढ़ी को भी तोड़ दिया है।… pic.twitter.com/2ffgC5Nhk6
— Zee Business (@ZeeBusiness) November 26, 2025
इस बीच, बैंक ने सोमवार से अस्थायी उपाय के तहत ट्रैक्टर पर सीढ़ी लगाकर कर्मचारियों और ग्राहकों को परिसर तक पहुंचने में मदद की. यह व्यवस्था दो दिन तक जारी रही. जनता के आक्रोश और असुविधा को देखते हुए, भवन के मालिक ने बुधवार को स्थायी स्टील की सीढ़ी लगवा दी, जिससे शाखा में सामान्य प्रवेश बहाल हो गया और बैंकिंग सेवाएं सुचारू रूप से शुरू हो गईं.
