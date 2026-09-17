'तमिलनाडु की धरती पर हिंदी नहीं पढ़ाई जाएगी', ऐसी सोच बदलनी होगी, SC की तमिलनाडु सरकार को नसीहत

नवोदय विद्यालयों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को अपनी भाषा नीति पर लचीला रुख अपनाने की नसीहत दी है. अदालत ने दो टूक कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि तमिलनाडु की धरती पर हिंदी पढ़ाई ही न जाए. चेन्नई और दिल्ली दोनों को मिलकर काम करना चाहिए, न कि एक-दूसरे से अलग-थलग रहना चाहिए. जस्टिस बी.वी. नागरत्ना की बेंच ने कहा कि इन स्कूलों के खुलने से बच्चों को पढ़ाई के बेहतर मौके मिलेंगे. इसके साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार को हर जिले में स्कूल के लिए जमीन चिह्नित करने को 3 महीने का वक्त दिया है.