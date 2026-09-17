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'तमिलनाडु की धरती पर हिंदी नहीं पढ़ाई जाएगी', ऐसी सोच बदलनी होगी, SC की तमिलनाडु सरकार को नसीहत

'तमिलनाडु की धरती पर हिंदी नहीं पढ़ाई जाएगी'...राज्य सरकार को अब यह जिद छोड़नी होगी. नवोदय विद्यालयों को लेकर चल रहे विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को आईना दिखाते हुए यह खरी-खरी सुनाई है. आइए जानते हैं पूरा मामला...

Written ByArvind SinghEdited ByBhoopendra Rai
Published: Sep 17, 2026, 06:13 PM IST|Updated: Sep 17, 2026, 06:13 PM IST
'तमिलनाडु की धरती पर हिंदी नहीं पढ़ाई जाएगी', ऐसी सोच बदलनी होगी, SC की तमिलनाडु सरकार को नसीहत

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Arvind Singh

Arvind Singh

अरविन्द सिंह ज़ी न्यूज़ में सीनियर जर्नलिस्ट हैं. पत्रकारिता में करीब दो दशक का अनुभव है. वह मुख्यत: सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्टिंग करते हैं. इसके अलावा देशभर में कोर्ट से आने वाली बड़ी ख़बरों पर भी उनकी नज़र रहती है. कानून की जटिल, तकनीकी खबरों को सरल अंदाज में पेश करना उनकी खासियत है, इन्होंने जामिया यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई की है. 

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