'तमिलनाडु की धरती पर हिंदी नहीं पढ़ाई जाएगी', ऐसी सोच बदलनी होगी, SC की तमिलनाडु सरकार को नसीहत

नवोदय विद्यालयों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को अपनी भाषा नीति पर लचीला रुख अपनाने की नसीहत दी है. अदालत ने दो टूक कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि तमिलनाडु की धरती पर हिंदी पढ़ाई ही न जाए. चेन्नई और दिल्ली दोनों को मिलकर काम करना चाहिए, न कि एक-दूसरे से अलग-थलग रहना चाहिए. जस्टिस बी.वी. नागरत्ना की बेंच ने कहा कि इन स्कूलों के खुलने से बच्चों को पढ़ाई के बेहतर मौके मिलेंगे. इसके साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार को हर जिले में स्कूल के लिए जमीन चिह्नित करने को 3 महीने का वक्त दिया है.
मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार से केंद्र के साथ बातचीत के जरिए अपने मतभेद सुलझाने को कहा है. कोर्ट ने यह भी कहा कि तमिलनाडु को केंद्र से अपने संबंध खराब नहीं करने चाहिए और केंद्र को भी तमिलनाडु को अलग-थलग नहीं करना चाहिए.
सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी तमिलनाडु में नवोदय विद्यालयों की स्थापना से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान की. नवोदय विद्यालय केंद्र सरकार की मदद से चलने वाले आवासीय और सह-शिक्षा वाले स्कूल हैं. इन स्कूलों को केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के तहत नवोदय विद्यालय समिति चलाती है.
तमिलनाडु सरकार लंबे समय से राज्य में नवोदय स्कूल खोलने का विरोध कर रही है. इस विरोध की एक बड़ी वजह भाषा नीति है. नवोदय विद्यालयों में तीन-भाषा नीति लागू होती है, जिसमें हिंदी भी शामिल है. वहीं तमिलनाडु में सरकार की दो-भाषा नीति है. इसी वजह से राज्य सरकार को नवोदय मॉडल पर आपत्ति है.
मद्रास हाई कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को हर जिले में नवोदय विद्यालय खोलने का निर्देश दिया था. हाई कोर्ट का मानना था कि नवोदय विद्यालय ‘तमिलनाडु तमिल लर्निंग एक्ट’ का उल्लंघन नहीं करते. हाई कोर्ट ने यह भी माना था कि राज्य की ओर से ऐसे स्कूल खोलने से पूरी तरह इनकार करने से छात्रों के पास अपनी पसंद के शिक्षण संस्थान चुनने के अवसर सीमित होते हैं.
इस आदेश को तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी. राज्य सरकार का कहना था कि शिक्षा नीति बनाने का अधिकार उसके पास है और उसकी दो-भाषा नीति नवोदय विद्यालयों के मॉडल से मेल नहीं खाती.
दिसंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को निर्देश दिया था कि वह हर जिले में नवोदय विद्यालय खोलने के लिए जरूरी जमीन की पहचान छह सप्ताह के भीतर करे. इसके बाद तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दाखिल कर इस पुराने आदेश को वापस लेने की मांग की है.
सुनवाई के दौरान तमिलनाडु सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता जयदीप गुप्ता ने कहा कि नवोदय विद्यालयों की व्यवस्था तमिलनाडु की राज्य नीति के खिलाफ है. उनका कहना था कि नवोदय मॉडल में तमिल की तुलना में हिंदी को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है. उन्होंने यह भी तर्क दिया कि देश में हर जगह एक जैसी भाषा या व्यवस्था लागू करना संविधान का उद्देश्य नहीं है.
तमिलनाडु सरकार की ओर से यह भी कहा गया कि कोर्ट किसी राज्य को ऐसी नीति लागू करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता, जिसे अपनाना राज्य के लिए अनिवार्य नहीं है. जयदीप गुप्ता ने केंद्र और राज्यों के बीच सहकारी संघवाद यानी मिलकर काम करने की भावना को लेकर भी चिंता जताई.
हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने राज्य की इस दलील को स्वीकार नहीं किया. जस्टिस बी.वी. नागरत्ना ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों को अपने अधिकारों के साथ-साथ एक-दूसरे के साथ सहयोग करके काम करना चाहिए. कोर्ट ने कहा कि नवोदय विद्यालय शुरू होने से तमिलनाडु की मौजूदा शिक्षा व्यवस्था को नुकसान नहीं होगा. इसके बजाय बच्चों को शिक्षा का एक अतिरिक्त अवसर मिलेगा. जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि चेन्नई के लोगों को दिल्ली से अलग नहीं होना चाहिए और दिल्ली को भी चेन्नई से अलग नहीं होना चाहिए.
कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार से अपने पहले के आदेश का पालन करने को कहा. कोर्ट ने राज्य सरकार के वकील से कहा कि हम आपको जमीन खरीदने के लिए नहीं कह रहे हैं. हम सिर्फ स्कूल की स्थापना के लिए उपयुक्त जमीन की पहचान करने के लिए कह रहे हैं. कोर्ट ने यह भी कहा कि राज्य सरकार यह नहीं कह सकती कि वह केंद्र की किसी नीति को स्वीकार ही नहीं करेगी. आज शिक्षा का मामला है, कल कोई दूसरा मुद्दा हो सकता है. इस पूरे मामले में सभी को मिलकर काम करने की जरूरत है.
सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को केंद्र के साथ बातचीत के जरिए मामले को सुलझाने की सलाह दी. जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि यह धारणा नहीं होनी चाहिए कि अगर कोई राज्य, केंद्र सरकार के साथ सहयोग करता है, तो इसका मतलब है कि वह केंद्र के सामने आत्मसमर्पण कर रहा है.
बहरहाल, सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु को तीन महीने का अतिरिक्त समय दिया है. इस दौरान राज्य सरकार को प्रत्येक जिले में नवोदय विद्यालय के लिए उपयुक्त सरकारी जमीन की पहचान करनी होगी. कोर्ट ने अपने पहले के आदेश को वापस लेने से इनकार कर दिया. केंद्र और तमिलनाडु सरकार के प्रतिनिधियों के बीच बातचीत जारी रहेगी. इस मामले की अगली सुनवाई 14 दिसंबर को होगी.