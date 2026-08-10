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अभिषेक बनर्जी को SC से बड़ी राहत, आंखों के इलाज के लिए 3 हफ्ते विदेश जाने की मिली अनुमति; सुप्रीम कोर्ट ने पलटा HC का फैसला

Abhishek Banerjee Medical Treatment: कलकत्ता हाईकोर्ट ने TMC नेता अभिषेक बनर्जी को आंखों के इलाज के लिए विदेश जाने से मना कर दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को पलटते हुए अभिषेक बनर्जी को विदेश जाने की अनुमति दे दी है.

Written ByShruti Kaul
Published: Aug 10, 2026, 04:16 PM IST|Updated: Aug 10, 2026, 05:21 PM IST
अभिषेक बनर्जी को SC से बड़ी राहत, आंखों के इलाज के लिए 3 हफ्ते विदेश जाने की मिली अनुमति; सुप्रीम कोर्ट ने पलटा HC का फैसला

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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