/अभिषेक बनर्जी को SC से बड़ी राहत, आंखों के इलाज के लिए 3 हफ्ते विदेश जाने की मिली अनुमति; सुप्रीम कोर्ट ने पलटा HC का फैसला

हाईकोर्ट ने अभिषेक बनर्जी का आवेदन खारिज करते हुए कहा,' आवेदक की ओर से दिए किए गए इस निवेदन को देखते हुए कि वह कोलकाता के SSKM हॉस्पिटल में मेडिकल बोर्ड के सामने मौजूद नहीं होंगे. कोर्ट को लगता है कि इस आवेदन के जरिए इस अदालत के सामने उठाया गया मुद्दा आगे लंबित नहीं रखा जाना चाहिए.' अदालत ने कहा कि अगर बनर्जी मेडिकल बोर्ड के सामने पेश होते, तो उसकी राय से यह निर्धारित करने में मदद मिल सकती थी कि क्या उन्हें इलाज के लिए विदेश जाने की जरूरत है. 3 अगस्त 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट को आदेश दिया था कि वह बनर्जी की विदेश में आंखों के इलाज के लिए यात्रा की अनुमति मांगने वाली याचिका पर एक हफ्ते के अंदर विचार करें.