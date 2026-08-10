/अभिषेक बनर्जी को SC से बड़ी राहत, आंखों के इलाज के लिए 3 हफ्ते विदेश जाने की मिली अनुमति; सुप्रीम कोर्ट ने पलटा HC का फैसला

Abhishek Banerjee Medical Treatment: कलकत्ता हाईकोर्ट ने TMC नेता अभिषेक बनर्जी को आंखों के इलाज के लिए विदेश जाने से मना कर दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को पलटते हुए अभिषेक बनर्जी को विदेश जाने की अनुमति दे दी है.
Abhishek Banerjee eye treatment: सुप्रीम कोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस (TMC) के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी को आंखों के इलाज के लिए 3 हफ्ते के लिए विदेश जाने की अनुमति दे दी है. चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और वी मोहना की बेंच ने डायमंड हार्बर सांसद की ओर से कलकत्ता हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पास किया, जिसमें उन्हें इलाज के लिए विदेश यात्रा की अनुमति देने से मना कर दिया गया था.
5 अगस्त 2026 को कलकत्ता हाई कोर्ट की ओर से याचिका खारिज किए जाने के बाद अभिषेक बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था. हाई कोर्ट ने नोट किया था कि अभिषेक अगले दिन राज्य की ओर से संचालित SSKM अस्पताल में मेडिकल बोर्ड के सामने अपनी मेडिकल कंडीशन के आकलन के लिए उपस्थित होने को तैयार नहीं थे. हाई कोर्ट ने कहा था कि अगर बनर्जी मेडिकल बोर्ड के सामने पेश होते और मेडिकल एक्सपर्ट्स से यह नोट करवा लेते कि उनके लिए विदेश में इलाज जरूरी है, तो इस मामले पर सोचा जा सकता था.
हाईकोर्ट ने अभिषेक बनर्जी का आवेदन खारिज करते हुए कहा,' आवेदक की ओर से दिए किए गए इस निवेदन को देखते हुए कि वह कोलकाता के SSKM हॉस्पिटल में मेडिकल बोर्ड के सामने मौजूद नहीं होंगे. कोर्ट को लगता है कि इस आवेदन के जरिए इस अदालत के सामने उठाया गया मुद्दा आगे लंबित नहीं रखा जाना चाहिए.' अदालत ने कहा कि अगर बनर्जी मेडिकल बोर्ड के सामने पेश होते, तो उसकी राय से यह निर्धारित करने में मदद मिल सकती थी कि क्या उन्हें इलाज के लिए विदेश जाने की जरूरत है. 3 अगस्त 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट को आदेश दिया था कि वह बनर्जी की विदेश में आंखों के इलाज के लिए यात्रा की अनुमति मांगने वाली याचिका पर एक हफ्ते के अंदर विचार करें.
भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची और वी मोहना की पीठ ने कहा कि बनर्जी के 3 हफ्ते के इलाज के लिए विदेश यात्रा में उन्हें कोई बड़ी बाधा नहीं दिखती है. साथ ही उन्हें कुछ शर्तों के अधीन ऐसा करने की अनुमति दी गई है, जिनका मकसद जांच एजेंसी के लिए उनकी मौजूदगी सुनिश्चित करना है. सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा,' हर व्यक्ति को विदेश जाने और अपनी पसंद का मेडिकल ट्रीटमेंट चुनने का अधिकार है.' अदालत ने बनर्जी की मेडिकल कंडीशन के संबंध में उनकी प्राइवेसी के अधिकार पर भी जोर दिया. कोर्ट ने कहा कि किसी व्यक्ति से यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि वह अपनी हेल्थ से जुड़े रिकॉर्ड सार्वजनिक रूप से रखे.