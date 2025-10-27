Advertisement
Digital Arrest: 'सभी मामले CBI जैसे एजेंसियों को सौंप दें', SC ने मांगीं पूरे देश की FIR की डिटेल्स, सरकार के क्यों फूले हाथ-पांव?

Supreme Court On Digital Arrest: सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल अरेस्ट मामलों पर सख्ती दिखाते हुए सभी राज्यों से एक हफ्ते में FIR डिटेल्स मांगीं है. जस्टिस सूर्य कांत की बेंच ने CBI जैसी एजेंसी को जांच सौंपने का सुझाव दिया है. जिसके बाद सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस पर बचाव किया है. जानें पूरा मामला.

Written By  krishna pandey |Last Updated: Oct 27, 2025, 11:53 AM IST
Digital Arrest: 'सभी मामले CBI जैसे एजेंसियों को सौंप दें', SC ने मांगीं पूरे देश की FIR की डिटेल्स, सरकार के क्यों फूले हाथ-पांव?

Digital Arrest: साइबर अपराधी अब 'डिजिटल अरेस्ट' के नाम पर लोगों को डराकर ठग रहे हैं. वीडियो कॉल पर खुद को CBI, ED या पुलिस अफसर बताते हैं और फर्जी कोर्ट ऑर्डर दिखाकर पैसे ऐंठते हैं. खासकर बुजुर्ग लोग इनके निशाने पर हैं.अंबाला के एक रिटायर्ड दंपति ने CJI को चिट्ठी लिखी कि फर्जी सुप्रीम कोर्ट आदेश दिखाकर उनसे 1 करोड़ रुपये ठग लिए गए. इस शिकायत ने सुप्रीम कोर्ट को हिलाकर रख दिया. कोर्ट ने खुद इस मामले की सुनवाई शुरू की और पूरे देश में डिजिटल अरेस्ट के मामलों को गंभीरता से लिया है. 

सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख: 7 दिन में FIR डिटेल्स दो
27 अक्टूबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों से कहा कि वह डिजिटल अरेस्ट की घटनाओं के मामले में दर्ज एफआईआर का ब्योरा कोर्ट को 1 हफ्ते में सौंपे. जस्टिस सूर्य कांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि वह डिजिटल अरेस्ट से जुड़े सभी मामलों की जांच  CBI जैसी  किसी एक केंद्रीय एजेंसी को सौंपने के पक्ष में है. जिसके बाद सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सारे मामले सीबीआई को देने से जांच की रफ्तार पर असर पड़ सकता है.
ज़्यादातर मामलों में ये रैकेट देश के बाहर से चलाया जा रहा है.

CBI को जांच सौंपने का सुझाव, लेकिन सरकार क्यों घबराई?
जस्टिस सूर्य कांत की बेंच ने सुझाव दिया कि डिजिटल अरेस्ट के सारे मामले CBI जैसी किसी एक केंद्रीय एजेंसी को सौंप दिए जाएं. इससे जांच में एकरूपता आएगी और रिजल्ट तेज मिलेंगे. लेकिन सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इसका विरोध किया. उन्होंने कहा, "ज्यादातर रैकेट्स विदेशों से ऑपरेट हो रहे हैं. सारे केस CBI को देने से जांच की रफ्तार धीमी पड़ सकती है." मेहता ने ये भी बताया कि साइबर क्राइम केसों में पहले से ही देरी हो रही है. कोर्ट ने SG से पूछा, "क्या CBI इतने सारे केस संभाल सकती है? अगर कोई मदद चाहिए तो बताएं." इस पर अगली सुनवाई में फैसला होगा.

अंबाला दंपति की दर्दनाक कहानी 
अंबाला के बुजुर्ग दंपति की कहानी दिल दहलाने वाली है. 3 से 16 सितंबर 2025 तक स्कैमर्स ने उन्हें वीडियो कॉल्स पर डराया. फर्जी PMLA ऑर्डर, ED का अरेस्ट वारंट और कोर्ट की निगरानी का फेक ऑर्डर दिखाकर 1.05 करोड़ रुपये ठग लिए. इस मामले में अंबाला साइबर ब्रांच में दो FIR दर्ज हुईं. कोर्ट ने कहा, "ये सीनियर सिटिजन्स पर अत्याचार है.पूरे देश में ऐसी ठगी रोकनी होगी."

krishna pandey

कृष्णा पांडेय, ज़ी न्यूज़ डिजिटल में चीफ सब-एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामलों, क्राइम, और फीचर जैसे कई बीट्स पर काम करते हैं. इनकी खासियत है इन-डेप्थ एक्सप्लेनर और संवे...और पढ़ें

digital arrest

