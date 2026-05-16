रूट एक ही, लेकिन किराया 8 हजार से 18 हजार! एयरलाइंस कंपनियों की मनमानी पर SC ने जताई चिंता

Airlines Ticket: सुप्रीम कोर्ट ने त्योहारों और छुट्टियों के दौरान हवाई जहाज के टिकटों की कीमत में भारी इजाफे को लेकर गहरी चिंता जताई. कोर्ट ने कहा कि यह यात्रियों का शोषण करने जैसा है और यात्रियों को राहत देने के लिए सरकार को कदम उठाने चाहिए.
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Supreme Court Of India: त्योहारों और छुट्टियों के दौरान हवाई जहाज के टिकटों की कीमत में भारी इजाफे पर सुप्रीम कोर्ट ने गहरी चिंता जाहिर की है. कोर्ट ने कहा है कि किराए तय करने में एयर लाइंस कंपनियों की मनमानी यात्रियों का शोषण करने जैसा है और सरकार को यात्रियों को राहत देने के लिए कदम उठाने चाहिए. जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने टिकटों के कीमतों में भारी अंतर को लेकर भी सवाल उठाया. कोर्ट ने कहा कि एक ही दिन और एक ही रूट पर अलग-अलग एयरलाइंस बहुत अलग किराया ले रही हैं. एक एयरलाइन उसी रूट के लिए 8,000 ले रही है,जबकि दूसरी 18,000 तक ले रही है।ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो टिकटों की कीमत को तर्कसंगत बनाए.
सरकार की तरफ से सॉलिसीटर तुषार मेहता ने कहा कि नया कानून भारतीय वायुयान अधिनियम जनवरी 2025 से लागू हो चुका है और उसके तहत नए नियम बनाए जा रहे हैं. तुषार मेहता ने कहा कि वो मानते है कि हवाई किरायों में भारी उतार-चढ़ाव एक समस्या है, लेकिन इसका स्थायी समाधान नए विमानन कानून के तहत नियम बनाकर ही किया जा सकता है.
वहीं याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ वकील रवींद्र श्रीवास्तव ने दलील दी कि मौजूदा कानूनों में सरकार और संबंधित अधिकारियों के पास पहले से ही पर्याप्त अधिकार मौजूद हैं, लेकिन वो इस्तेमाल नहीं किया जा रहा. कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार को यात्रियों को राहत देने के लिए कुछ अस्थायी कदमों पर विचार करना चाहिए. कोर्ट ने केंद्र सरकार को नए नियम बनाने के लिए समय देते हुए कहा कि हम जुलाई में आगे सुनवाई करेंगे.
सामाजिक कार्यकर्ता एस लक्ष्मीनारायणन ने यह याचिका दायर की है. याचिका में कहा गया है कि त्योहारों और छुट्टियों के दौरान हवाई जहाज़ के टिकटों की कीमत में भारी इजाफा होता है. याचिका में एयरलाइंस पर किराया तय करने में मनमानी का आरोप लगाते हुए कोर्ट के दखल की मांग की गई है. याचिका में कहा गया कि अभी कोई कोई रेगुलेटरी ऑथोरिटी नहीं है जिसके पास हवाई किरायों की समीक्षा करने या उनकी अधिकतम सीमा तय करने का अधिकार हो.
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