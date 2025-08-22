Supreme Court News: सड़कों से हटेंगे या लोगों को यूं ही काटते रहेंगे; आवारा कुत्तों पर आज आएगा SC का फैसला

Supreme Court Stray Dogs News: दिल्ली-एनसीआर की सड़कों पर आवारा कुत्ते यूं ही आतंक मचाते रहेंगे या उन्हें शेल्टर्स में भेजा जाएगा, इस मुद्दे पर आज सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आने वाला है. इससे पहले कोर्ट की दो अलग-अलग खंडपीठों ने अलग आदेश दिए थे.
Supreme Court Case on Stray Dogs News: दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में आवारा कुत्तों को पकड़कर शेल्टर होम में भेजने के सुप्रीम कोर्ट के 2 सदस्यीय खंडपीठ के आदेश के खिलाफ स्वत संज्ञान लेने वाली सुप्रीम कोर्ट 3 सदस्यीय पीठ आज अपना अहम फैसला सुनाने वाली है. 'इन री: सिटी हाउंडेड बाय स्ट्रेज़, किड्स पे प्राइस' नाम के इस केस में डॉग लवर्स और आवारा कुत्तों के हमलों से पीड़ित, सभी लोगों की नजरें लगी हुई हैं.
3 सदस्यीय पीठ आज सुनाएगी अपना फैसला
सर्वोच्च न्यायालय की वेबसाइट पर प्रकाशित वाद सूची के अनुसार, जस्टिस विक्रम नाथ, संदीप मेहता और एन.वी. अंजारिया की पीठ आज इस मसले पर अपना फैसला सुनाएगी. इस पीठ ने पिछले सप्ताह दिल्ली और आसपास के इलाकों में आवारा कुत्तों को स्थानांतरित करने सुनवाई की थी. पीठ ने इस मुद्दे पर दोनों पक्षों के तर्क सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. कोर्ट आज यानी 22 अगस्त को अपना फैसला सुनाएगी.
बता दें कि जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस आर. महादेवन की दो सदस्यीय पीठ ने आवारा कुत्तों के मसले पर बड़ा फैसला दिया था. इस फैसले में दिल्ली-एनसीआर के नगर निकायों को सभी आवारा कुत्तों को तुरंत पकड़कर आश्रय स्थलों में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया गया था.
जस्टिस पारदीवाला ने दी थी कड़ी चेतावनी
जस्टिस पारदीवाला की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने जन सुरक्षा और रेबीज के बढ़ते खतरे पर स्थिति को बेहद गंभीर बताया था. साथ ही इस बात पर जोर दिया था कि सड़कों पर बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए.
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की NDMC और MCD समेत नोएडा, गुरुग्राम और गाजियाबाद की नागरिक एजेंसियों को सड़कों से आवारा कुत्तों को पूरी तरह मुक्त करने का निर्देश दिया था. कोर्ट की दो सदस्यीय की पीठ ने कड़ी चेतावनी दी थी कि आवारा कुत्तों को हटाने में बाधा डालने वाले किसी भी संगठन या समूह के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
खंडपीठ के पिछले फैसले से भड़क गए थे डॉग लवर्स
कोर्ट के इस फैसले से डॉग लवर्स ने नाराजगी जताई थी. उन कथित पशु प्रेमियों ने अपना गुस्सा जाहिर करते हुए सोशल मीडिया पर बेजुबानों के लिए चिंता व्यक्त की थी. उन्होंने इस फैसले को 2024 में आवारा पशुओं के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के दिए पिछले आदेश के खिलाफ बताया था.
इस मुद्दे पर कोर्ट की 2 पीठों के विरोधाभासी फैसले को देखते हुए चीफ जस्टिस बी.आर. गवई ने तीन न्यायाधीशों की नई पीठ का गठन किया. इसकी वजह ये थी कि जस्टिस पारदीवाला की अध्यक्षता वाली पीठ की ओर से पारित आदेश स्पष्ट रूप से 2024 के सर्वोच्च न्यायालय के उस आदेश के खिलाफ था, जिसमें आवारा पशुओं की हत्या पर रोक लगाई गई थी. इस आदेश में सभी जीवित प्राणियों के प्रति करुणा को एक संवैधानिक मूल्य के रूप में बताया गया था.
