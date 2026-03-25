'मुआवजा कैसे रोक सकते हैं?', सुप्रीम कोर्ट से NHAI को झटका; जमीन अधिग्रहण और मुआवजे से जुड़ी याचिका खारिज

सर्वोच्च न्यायालय ने NHAI की एक याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया. दरअसल, NHAI ने मांग करते हुए अपील की थी कि अधिग्रहित जमीन के मुआवजे 2019 के फैसले को पुराने मामलों पर लागू न किया जाए. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जमीन का उचित दाम मिलना किसी भी व्यक्ति का संवैधानिक अधिकार है.
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Supreme Court On NHAI Petition: सुप्रीम कोर्ट ने NHAI की उस पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए अधिग्रहित जमीन के मुआवजे और ब्याज की व्यवस्था के सुप्रीम कोर्ट के 2019 के फैसले को पुराने मामलों पर लागू न करने का आग्रह किया गया था.
दरअसल, NHAI का कहना था कि अगर 2019 से पहले के अधिग्रहण के मामलों पर भी फैसला लागू होता है तो सरकार पर 29,000 करोड़ रु का अतिरिक्त वित्तीय बोझ बढ़ जाएगा.
चीफ जस्टिस सूर्य कांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की बेंच ने कहा कि जमीन का उचित मूल्य एक संवैधानिक गारंटी है और वित्तीय बोझ का हवाला देकर इससे बचा नहीं जा सकता है. ऐसे में कोर्ट को फैसले पर पुनर्विचार का कोई ठोस आधार नहीं दिखता है.
हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि 2019 से पहले के जिन मामलों में जमीन के मालिक मुआवाजा पा चुके हैं या अंतिम मुआवजा तय कर चुके हैं वह मामले को दोबारा शुरु करने की मांग नहीं कर सकते हैं.
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NH Act के तहत अधिग्रहित अपनी जमीनों के लिए जिन जमीन मालिकों के दावे 28 मार्च 2008 को या उसके बाद किसी न किसी फोरम पर लंबित थे, वे मुआवजा, ब्याज और मुआवजा राशि पर ब्याज को जोड़ने की मांग कर सकते हैं.
वहीं, जिन जमीन मालिकों के दावे 28 मार्च 2008 से पहले ही तय हो चुके थे और उसके बाद उन्होंने कोई अपील दायर नहीं की थी, तो ऐसे ज़मीन मालिक उस फैसले को फिर से खोलने, उसकी समीक्षा करने या उसमें संशोधन करने का अधिकार नहीं रखते हैं.
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