डॉक्टरों को महंगे गिफ्ट्स-फ्री फॉरेन ट्रिप्स पर लगेगी लगाम? सरकार के शिकंजे में फार्मा कंपनियां; SC पहुंचा मामला

Supreme Court Of India: भारत में दवा कंपनियां डॉक्टरों को महंगे तोहफों देने के साथ ही उन्हें फ्री में विदेश यात्रा पर भेजती हैं. हालांकि, भारत सरकार ने मंगलवार 21 अप्रैल 2026 को सुप्रीम कोर्ट में बताया कि वह कंपनियों की ओर से इस तरह की मार्केटिंग को रोकने पर विचार कर रही है. सरकार का कहना है कि इसके लिए उसे 2 महीने का वक्त लग सकता है. सुप्रीम ने बयान को रिकॉर्ड में लेते हुए मामले की आगे की सुनवाई 28 जुलाई 2026 तक के लिए टाल दी है.

दवा की मार्केटिंग से जुड़े नियम

बता दें कि फेडरेशन ऑफ मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (FMRAI) नाम की संस्था आज से 5 साल पहले यानी 2021 में अदालत में यह मामला दर्ज किया था, जिसमें दवाओं के मार्केटिंग से जुड़े नियमों को कानूनी रूप से अनिवार्य करने की मांग की गई. मामले को लेकर 1 मई 2025 को कोर्ट ने टिप्पणी देते हुए कहा था कि डॉक्टरों से अपने पर्चे में केवल जेनेरिक मेडिसिन ही लिखने के लिए ही कहा जाना चाहिए.

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दवा महंगी करने के लिए चालाकी

बता दें कि कोरोनाकाल में डॉक्टरों ने प्रिस्क्रिप्शन के लिए डोलो 650 नाम की दवा सबसे ज्यादा लिखी थी. इसी को बेस बनाते हुए FMRAI ने अपनी याचिका में दावा किया कि मरीज यह दवा जरूरत से ज्यादा खा रहे हैं. ऐसा सिर्फ दवा को महंगा करने के लिए किया जा रहा है. इसके लिए दवा कंपनियों ने डॉक्टरों को तलरह-तरह का लालच देकर उनसे मरीजों के लिए यही दवा लिखवाई. याचिका में दवा कंपनी की ओर से डॉक्टरों को गिफ्ट देने और फॉरेन ट्रैवल के लिए 1,000 करोड़ खर्च करने की बात कही गई.

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यूनिफॉर्म कोड नहीं हुआ लागू

याचिका में बताया गया कि सरकार की ओर से यूनिफॉर्म कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग प्रैक्टिसेज बनाया गया है. हालांकि, इसे कानूनी तौर से अनिवार्य नहीं किया गया है. इस कोड के पैराग्राफ 6-7 में दवा कंपनियों को डॉक्टरों और अन्य लोगों को गिफ्ट देने या कई अलग तरीकों से फायदा देने से मना किया गया है. इस कोड को कानूनी रूप नहीं दिया गया है.