Advertisement
trendingNow13112872
Hindi Newsदेशमुस्लिमों के खिलाफ CM और मंत्रियों की हेट स्पीच पर सुनवाई से SC का इनकार, कहा-याचिका में सबका नाम जोड़ो

मुस्लिमों के खिलाफ CM और मंत्रियों की हेट स्पीच पर सुनवाई से SC का इनकार, कहा-याचिका में सबका नाम जोड़ो

Hate Speech Petition: संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों द्वारा हेट स्पीच के खिलाफ दाखिल याचिका की सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है. ये याचिका मुस्लिम समुदाय के खिलाफ हो रही आपत्तिजनक बयानों पर की गई थी. 

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Feb 17, 2026, 04:35 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मुस्लिमों के खिलाफ CM और मंत्रियों की हेट स्पीच पर सुनवाई से SC का इनकार, कहा-याचिका में सबका नाम जोड़ो

Hate Speech Petition: सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों की कथित हेट स्पीच के खिलाफ सख्त गाइडलाइन बनाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है. इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिका में चुनिंदा व्यक्ति विशेष का नाम नहीं होना चाहिए, बल्कि ऐसा करने वाले सभी लोगों का नाम होना चाहिए, जिसके बाद SC ने एक संशोधित याचिका की मांग की. ये याचिका खासतौर पर मुस्लिम समुदाय के लोगों के खिलाफ हो रही कथित आपत्तिजनक बयानों पर की गई.  

क्या है मामला?
देश के विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और मंत्रियों के मुस्लिम समुदाय को लेकर दिए जा रहे आपत्तिजनक बयान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है. याचिकाकर्ताओं की ओर से इस याचिका को वकील कपिल सिब्बल पेश कर रहे हैं. याचिका को 12 पूर्व नौकरशाहों, राजनयिकों, शिक्षाविदों, शोधकर्ताओं, उद्यमियों और सिविल सोसायटी के लोगों द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया गया और सुप्रीम कोर्ट से आपत्तिजनक बयान देने के खिलाफ कारगर गाइडलाइन बनाकर इस तरह के बयानों पर रोक लगाने की मांग की गई. 

याचिका में किसका-किसका नाम?
याचिका में देश के विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और मंत्रियों का नाम शामिल है. इसमें असम, यूपी, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री समेत, महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल के बयानों का भी जिक्र किया गया था. याचिका में असल CM के मुस्लिम समुदाय को लेकर टिप्पणियों, उत्तराखंड के सीएम का 'लैंड जिहाद' और 'लव जिहाद' जैसे शब्दों का बार-बार इस्तेमाल, UP सीएम के उर्दू भाषा को लेकर अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल, जैसे मामलों का उदाहरण दिया गया है. 

Add Zee News as a Preferred Source

सुप्रीम कोर्ट ने क्यों सुनवाई से किया इनकार?
सुप्रीम कोर्ट ने आपत्तिजनक बयान के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये याचिका कुछ चुनिंदा नामों के खिलाफ दाखिल की गई है. याचिका में सबका उल्लेख होना चाहिए था. CJI सूर्य कांत ने याचिकाकर्ताओं को नई याचिका दाखिल करने को कहा, जिसमें सभी राजनैतिक दलों की ओर से ही रही भड़काऊ बयानबाजी को रोकने के लिए गाइडलाइन बनाने की मांग हो. कोर्ट के रुख को देखने हुए याचिकाकर्ता की ओर से पेश कपिल सिब्बल ने दो हफ्ते का वक्त मांगते हुए कहा कि वे इस याचिका से दिए गए नामों को हटाकर नई अर्जी दाखिल करेंगे.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Reetika Singh

रीतिका सिंह
ज़ी न्यूज में असिस्टेंट मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर. हेल्थ और लाइफस्टाइल में ट्रेंडी और एक्सप्लेनर खबरें लिखती हैं. शुरुआत डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से की. ग्राउंड रिपोर्टिंग, एक्सप्लेनर...और पढ़ें

TAGS

hate speech petition

Trending news

मुस्लिमों के खिलाफ CM और मंत्रियों की हेट स्पीच पर सुनवाई से SC का इनकार
hate speech petition
मुस्लिमों के खिलाफ CM और मंत्रियों की हेट स्पीच पर सुनवाई से SC का इनकार
गुजरात की 6 अदालतों को बम से उड़ाने धमकी, E-mail के बाद मचा हड़कंप
Gujarat news
गुजरात की 6 अदालतों को बम से उड़ाने धमकी, E-mail के बाद मचा हड़कंप
126 सीटों का कौन जीतेगा रण? अप्रैल में हो सकते हैं असम में विधानसभा चुनाव
Assam elections
126 सीटों का कौन जीतेगा रण? अप्रैल में हो सकते हैं असम में विधानसभा चुनाव
घंटों भूखे-प्यासे दौड़ते... AI समिट के पहले दिन हुई अव्यवस्था, मंत्री ने मांगी माफी
Ashwini Vaishnaw
घंटों भूखे-प्यासे दौड़ते... AI समिट के पहले दिन हुई अव्यवस्था, मंत्री ने मांगी माफी
क्या है 80,000 करोड़ का विवादित ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट? आखिरकार कहां फंसा था पेंच?
Great Nicobar project okays
क्या है 80,000 करोड़ का विवादित ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट? आखिरकार कहां फंसा था पेंच?
'स्क्रीन खराब, सीटें टूटी ', AIR India विमान की स्थिति पर फूटा कांग्रेस MP का गुस्सा
Gurjeet Singh Aujla
'स्क्रीन खराब, सीटें टूटी ', AIR India विमान की स्थिति पर फूटा कांग्रेस MP का गुस्सा
कपिल देव, सुनील गावस्कर और...14 पूर्व कप्तानों ने लिखी शहबाज शरीफ को चिट्ठी
Imran Khan
कपिल देव, सुनील गावस्कर और...14 पूर्व कप्तानों ने लिखी शहबाज शरीफ को चिट्ठी
हेल्थकेयर में 'SAHI' और 'BODH' का धमाका! जेपी नड्डा ने लॉन्च की वो टेक्नोलॉजी, जो...
Union Health Minister
हेल्थकेयर में 'SAHI' और 'BODH' का धमाका! जेपी नड्डा ने लॉन्च की वो टेक्नोलॉजी, जो...
कमल हासन की पार्टी को मिला टॉर्च लाइट चिन्ह, तमिलनाडु में गठबंधन को लेकर घमासान जारी
Tamil Nadu Elections
कमल हासन की पार्टी को मिला टॉर्च लाइट चिन्ह, तमिलनाडु में गठबंधन को लेकर घमासान जारी
कैब में अपना ही 4 साल का बच्चा भूल गए मां-बाप, घर पहुंचकर आई याद तो खिसक गई धरती
Shocking News
कैब में अपना ही 4 साल का बच्चा भूल गए मां-बाप, घर पहुंचकर आई याद तो खिसक गई धरती