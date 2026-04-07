'आस्था के मसले अदालत तय नहीं कर सकती...,' सबरीमाला मामले में केंद्र सरकार का पक्ष, मंदिर में महिलाओं की एंट्री पर पेश की दलील

Sabarimala Mandir: सबरीमाला विवाद से उपजे संवैधानिक सवालों पर विचार के लिए आज 9 जजों की संविधान पीठ ने ऐतिहासिक सुनवाई शुरू की. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने आज केंद्र सरकार का पक्ष रखा. केंद्र सरकार ने सबरीमाला मंदिर में 10 साल से 50 साल की महिलाओं की एंट्री पर लगी रोक को बहाल करने की मांग की है. सरकार का कहना है कि 2018 का सुप्रीम कोर्ट का फैसला वापस लिया जाना चाहिए, जिसमें मंदिर में सभी उम्र की महिलाओं की एंट्री की इजाजत दे दी गई थी.

'कोर्ट भगवान के स्वरूप को नहीं बदल सकता...'

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि भगवान अयप्पा को नैष्ठिक ब्रह्मचारी (जीवनभर ब्रह्मचारी) माना जाता है, इसलिए वहां प्रजनन आयु की महिलाओं का प्रवेश पर रोक की परंपरा है. कोर्ट भगवान के स्वरूप का बदलने का फैसला नहीं कर सकता. मंदिर में प्रवेश के नियमों को बदलने से देवता के चरित्र और गुण मौलिक रूप से बदल जाएंगे, जिससे पूजा का स्वरूप ही बदल जाएगा. एसजी मेहता ने कहा कि आस्था के विषय न्यायिक समीक्षा के दायरे में नहीं आते. इन्हें कोर्ट तय नहीं कर सकता. धार्मिक परंपराओं को आधुनिक मानकों पर नहीं परख सकते. जज धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या करने या धार्मिक सिद्धांतों पर फैसला देने के लिए प्रशिक्षित या सक्षम नहीं है.

महिलाओं को देश में हमेशा ऊंचा दर्जा मिला

सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सबरीमाला में महिलाओं के प्रवेश को लेकर अपनाई जाने वाली परंपरा को महिला विरोधी कहना गलत है. उन्होंने कहा कि भारत में महिलाओं को पुरुषों से कमतर नहीं बल्कि उनसे ऊंचे पायदान पर रखा गया ह. देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट के जज भी देवियों के सामने सिर झुकाते हैं। मेहता ने कहा कि पितृसत्तात्मक व्यवस्था का नैरेटिव पश्चिम की देन है. एसजी तुषार मेहता ने कहा कि दुर्भाग्य से मंदिरों में प्रवेश को लेकर अतीत में कुछ वर्गों को भेदभाव का सामना करना पड़ता था लेकिन इसका लैंगिक भेदभाव से कोई सम्बन्ध नहीं था. सुनवाई के दौरान जस्टिस बी वी नागरत्ना ने कहा कि महिला होने के नाते मैं कह सकती हूं कि ऐसा संभव नहीं है कि पीरियड के दौरान छुआछूत अपनाई जाए और अगले दिन यह छुआछूत खत्म मान ली जाए. सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सबरीमाला में प्रवेश पर प्रतिबंध सिर्फ चार दिन तक सीमित नहीं है. सबरीमाला में एक विशेष आयु वर्ग की महिलाओं का प्रवेश न देने की परंपरा रही है. भगवान अयप्पा के दूसरे मंदिर सभी उम्र की महिलाओं के लिए खुले हैं, सिर्फ एक मंदिर को छोड़कर जो एक विशिष्ट मामला है.

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गुरुद्वारे और दरगाह में भी सर ढकना पड़ता है

एसजी तुषार मेहता ने कहा कि किसी खास वर्ग की अपनी प्रथाएं हो सकती हैं जिनका हमें सम्मान करना होगा. हर विषय मानव सम्मान या व्यक्तिगत शारीरिक स्वतंत्रता से जुड़ा नहीं है. अगर किसी को गुरुद्वारा जाना है, तो अपना सिर ढकना होता है, कोई नहीं कह सकता कि इससे मेरी गरिमा या मेरी पसंद का अधिकार छीना जा रहा है. यह स्वायत्तता छीनना नहीं है; यह उस धर्म के सिद्धांतों, आस्था और विश्वास का सम्मान करना है। जब हम अजमेर शरीफ (दरगाह) जाते हैं तो वहां भी सिर ढक कर ही लोग अंदर जाते हैं. सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि 2018 के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू धर्म को एक मोनोलिथ (एकरूप) धर्म मानकर गलती की थी. मेहता ने कहा कि लगभग सभी धर्मों के भीतर कई संप्रदाय हैं. संविधान इन संप्रदायों को अपनी अपनी परंपरा का पालन करने का अधिकार देता है. अदालत को पूजा के एक व्यापक मानक लागू करने के बजाय विभिन्न संप्रदायों की विशिष्ट मान्यताओं पर विचार करना चाहिए. आर्टिकल 25 और 26 धर्म के वर्गोके अधिकारों की रक्षा करते हैं, जिसमें अय्यप्पा भक्तों की विशिष्ट प्रथाएं भी शामिल हैं.