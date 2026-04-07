Advertisement
trendingNow13169667
Hindi Newsदेशआस्था के मसले अदालत तय नहीं कर सकती..., सबरीमाला मामले में केंद्र सरकार का पक्ष, मंदिर में महिलाओं की एंट्री पर पेश की दलील

'आस्था के मसले अदालत तय नहीं कर सकती...,' सबरीमाला मामले में केंद्र सरकार का पक्ष, मंदिर में महिलाओं की एंट्री पर पेश की दलील

Sabarimala Mandir Hearing: सुप्रीम कोर्ट में आज सबरीमाला मंदिर मामले पर सुनवाई की गई. इस दौरान केंद्र सरकार का पक्ष रख रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार ने कहा कि  मंदिर में महिलाओं के प्रवेश को लेकर अपनाई जाने वाली परंपरा को महिला विरोधी कहना गलत है.   

Written By  Arvind Singh|Last Updated: Apr 07, 2026, 07:45 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'आस्था के मसले अदालत तय नहीं कर सकती...,' सबरीमाला मामले में केंद्र सरकार का पक्ष, मंदिर में महिलाओं की एंट्री पर पेश की दलील

Sabarimala Mandir: सबरीमाला विवाद से उपजे संवैधानिक सवालों पर विचार के लिए आज 9 जजों की संविधान पीठ ने ऐतिहासिक सुनवाई  शुरू की. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने आज  केंद्र सरकार का पक्ष रखा. केंद्र सरकार ने सबरीमाला मंदिर में 10 साल से 50 साल की महिलाओं की एंट्री पर लगी रोक को बहाल करने की मांग की है. सरकार का कहना है कि 2018 का सुप्रीम कोर्ट का फैसला वापस लिया जाना चाहिए, जिसमें मंदिर में सभी उम्र की महिलाओं की एंट्री की इजाजत दे दी गई थी. 

'कोर्ट भगवान के स्वरूप को नहीं बदल सकता...'

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि भगवान अयप्पा को नैष्ठिक ब्रह्मचारी (जीवनभर ब्रह्मचारी) माना जाता है, इसलिए वहां प्रजनन आयु की महिलाओं का प्रवेश पर रोक की परंपरा है. कोर्ट भगवान के स्वरूप का बदलने का फैसला नहीं कर सकता. मंदिर में प्रवेश के नियमों को बदलने से देवता के चरित्र और गुण मौलिक रूप से बदल जाएंगे, जिससे पूजा का स्वरूप ही बदल जाएगा. एसजी मेहता ने कहा कि आस्था के विषय न्यायिक समीक्षा के दायरे में नहीं आते. इन्हें कोर्ट तय नहीं कर सकता. धार्मिक परंपराओं को आधुनिक मानकों पर नहीं परख सकते. जज धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या करने या धार्मिक सिद्धांतों पर फैसला देने के लिए प्रशिक्षित या सक्षम नहीं  है. 

महिलाओं को देश में हमेशा ऊंचा दर्जा मिला 

सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सबरीमाला में महिलाओं के प्रवेश को लेकर अपनाई जाने वाली परंपरा को महिला विरोधी कहना गलत है. उन्होंने कहा कि भारत में महिलाओं को पुरुषों से कमतर नहीं बल्कि उनसे ऊंचे पायदान पर रखा गया ह. देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट के जज भी देवियों के सामने सिर झुकाते हैं। मेहता ने कहा कि पितृसत्तात्मक व्यवस्था का नैरेटिव पश्चिम की देन है. एसजी तुषार मेहता ने कहा कि दुर्भाग्य से मंदिरों में प्रवेश को लेकर अतीत में कुछ वर्गों को भेदभाव का सामना करना पड़ता था लेकिन इसका लैंगिक भेदभाव से कोई सम्बन्ध नहीं था. सुनवाई के दौरान जस्टिस बी वी नागरत्ना ने कहा कि महिला होने के नाते मैं कह सकती हूं कि ऐसा संभव नहीं है कि पीरियड के दौरान छुआछूत अपनाई जाए और अगले दिन यह छुआछूत खत्म मान ली जाए. सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सबरीमाला में प्रवेश पर प्रतिबंध सिर्फ चार दिन तक सीमित नहीं है. सबरीमाला में एक विशेष आयु वर्ग की महिलाओं का प्रवेश न देने की परंपरा रही है. भगवान अयप्पा के दूसरे मंदिर सभी उम्र की महिलाओं के लिए खुले हैं, सिर्फ एक मंदिर को छोड़कर जो एक विशिष्ट मामला है. 

Add Zee News as a Preferred Source

गुरुद्वारे और दरगाह में भी सर ढकना पड़ता है 

एसजी तुषार मेहता ने कहा कि किसी खास वर्ग की अपनी प्रथाएं हो सकती हैं जिनका हमें सम्मान करना होगा. हर विषय मानव सम्मान या व्यक्तिगत शारीरिक स्वतंत्रता से जुड़ा नहीं है. अगर किसी को गुरुद्वारा जाना है, तो अपना सिर ढकना होता है, कोई नहीं कह सकता कि इससे मेरी गरिमा या मेरी पसंद का अधिकार छीना जा रहा है. यह स्वायत्तता छीनना नहीं है; यह उस धर्म के सिद्धांतों, आस्था और विश्वास का सम्मान करना है। जब हम अजमेर शरीफ (दरगाह) जाते हैं तो वहां भी सिर ढक कर ही लोग अंदर जाते हैं. सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि 2018 के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू धर्म को एक मोनोलिथ (एकरूप) धर्म मानकर गलती की थी. मेहता ने कहा कि लगभग सभी धर्मों के भीतर कई संप्रदाय हैं. संविधान इन संप्रदायों को अपनी अपनी परंपरा का पालन करने का अधिकार देता है. अदालत को पूजा के एक व्यापक मानक लागू करने के बजाय विभिन्न संप्रदायों की विशिष्ट मान्यताओं पर विचार करना चाहिए. आर्टिकल 25 और 26 धर्म के वर्गोके अधिकारों की रक्षा करते हैं, जिसमें अय्यप्पा भक्तों की विशिष्ट प्रथाएं भी शामिल हैं. 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Arvind Singh

अरविन्द सिंह ज़ी न्यूज़ में सीनियर जर्नलिस्ट हैं. पत्रकारिता में करीब दो दशक का अनुभव है. वह मुख्यत: सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्टिंग करते हैं. इसके अलावा देशभर में कोर्ट से आने वाली बड़ी ख़बरों पर भी उनकी ...और पढ़ें

TAGS

Sabrimala Mandir

Trending news

जब तक AAP सत्ता में है, लोगों को 24 घंटे फ्री बिजली मिलती रहेगी, CM मान का बड़ा दावा
Punjab news
जब तक AAP सत्ता में है, लोगों को 24 घंटे फ्री बिजली मिलती रहेगी, CM मान का बड़ा दावा
चुनाव से पहले पुरुलिया में हड़कंप, मिले माओवादियों से जुड़े पोस्टर्स, दी ये धमकी
West Bengal Election 2026
चुनाव से पहले पुरुलिया में हड़कंप, मिले माओवादियों से जुड़े पोस्टर्स, दी ये धमकी
मणिपुर में फिर बवाल, 2 बच्चों की हत्या के बाद भड़की हिंसा; इंटरनेट सर्विस बंद
Manipur
मणिपुर में फिर बवाल, 2 बच्चों की हत्या के बाद भड़की हिंसा; इंटरनेट सर्विस बंद
RSS मुख्यालय से थोड़ी दूरी पर मिला विस्फोटकों का जखीरा; नागपुर में हड़कंप
Maharashtra news
RSS मुख्यालय से थोड़ी दूरी पर मिला विस्फोटकों का जखीरा; नागपुर में हड़कंप
जम्मू-कश्मीर में LeT मॉड्यूल का भंडाफोड़, 16 सालों बाद हत्थे चढ़े 2 पाकिस्तानी आतंकी
Jammu-kashmir
जम्मू-कश्मीर में LeT मॉड्यूल का भंडाफोड़, 16 सालों बाद हत्थे चढ़े 2 पाकिस्तानी आतंकी
Assembly Elections 2026 LIVE: महिलाओं को 2000 कैश, 200 यूनिट बिजली फ्री और 10 लाख का बीमा; बंगाल के लिए कांग्रेस ने जारी किया घोषणा पत्र
Assembly Elections 2026
Assembly Elections 2026 LIVE: महिलाओं को 2000 कैश, 200 यूनिट बिजली फ्री और 10 लाख का बीमा; बंगाल के लिए कांग्रेस ने जारी किया घोषणा पत्र
पाताल से निकालेंगे...विदेश मंत्री तुम्हारा दामाद है क्या? CM सरमा गुस्से में आगबबूला
West Bengal Election 2026
पाताल से निकालेंगे...विदेश मंत्री तुम्हारा दामाद है क्या? CM सरमा गुस्से में आगबबूला
क्यों नहीं होती हिमंता की जांच..? खरगे ने असम CM पर खड़े किए सवाल,BJP ने किया पलटवार
assam election 2026
क्यों नहीं होती हिमंता की जांच..? खरगे ने असम CM पर खड़े किए सवाल,BJP ने किया पलटवार
दोस्ती का नाटक, शराब की पेशकश…पत्नी के प्रेमी ने पति को सुलाई मौत की नींद
bengaluru news
दोस्ती का नाटक, शराब की पेशकश…पत्नी के प्रेमी ने पति को सुलाई मौत की नींद
भगवान ही जानता है कितने टुकड़ों में बंटेगा PAK..राजनाथ सिंह ने ख्वाजा आसिफ को चेताया
West Bengal Election 2026
भगवान ही जानता है कितने टुकड़ों में बंटेगा PAK..राजनाथ सिंह ने ख्वाजा आसिफ को चेताया