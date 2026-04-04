'लोकतंत्र बचाने के लिए ECI को स्वतंत्र होना होगा,' चुनाव से पहले क्या बोलीं सुप्रीम कोर्ट की जज जस्टिस नागरत्ना?

Election Commission Of India: भारत में इस महीने में कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं. इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट की जज जस्टिस बी वी नागरत्ना का बयान सामने आया है. उन्होंने कहा कि भारत के संवैधानिक लोकतंत्र को बचाने के लिए चुनाव आयोग जैसी संस्थाओं का स्वतंत्र होना जरूरी है.
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Supreme Court Of India: सुप्रीम कोर्ट की जज जस्टिस बी वी नागरत्ना ने कहा है कि अगर भारत के संवैधानिक लोकतंत्र को बचाना है तो चुनाव आयोग जैसी संस्थाओं का स्वतंत्र होना जरूरी है. उन्हें किसी भी तरह के राजनीतिक दबाव से मुक्त होना चाहिए. जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि संविधान ने चुनाव आयोग, CAG, फाइनेंस कमीशन जैसी संस्थाओं को वो विशेष जिम्मेदारी दी है जहां पर राजनेताओं से निष्पक्षता से उम्मीद नहीं की जा सकती. इसलिए यह बेहद जरूरी है कि ऐसी संस्थाएं राजनीतिक प्रभाव से मुक्त होकर काम करें.
जस्टिस नागरत्ना पटना के चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में आयोजित पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति व्याख्यान में बोल रही थीं. उन्होंने खासतौर पर चुनाव आयोग की भूमिका पर जोर देते हुए कहा कि चुनाव कोई नियमित अंतराल पर होने वाली सामान्य घटना नहीं है, बल्कि यह वो जरिया है जिसके जरिए जनता सत्ता को चुनती है. हमारा लोकतंत्र चुनाव के जरिए होने वाले सत्ता परिवर्तन का साक्षी रहा है. अगर कोई चुनावी प्रकिया को नियंत्रित करता है तो इसके जरिए वो राजनितिक प्रतिस्पर्धा को नियंत्रित कर रहा है. जस्टिस नागरत्ना ने टी एन शेषन बनाम भारत सरकार के मामले में दिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि अगर चुनाव प्रकिया उन पर निर्भर है जो खुद चुनावी लड़ाई का हिस्सा है तो यह निष्पक्ष नहीं हो सकती.
जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि सिर्फ संविधान में लोगों के अधिकार होना काफी नहीं है. यह भी जरूरी है कि संवैधानिक संस्थाएं मजबूत हो. वे एक-दूसरे पर निगरानी रखें लेकिन अगर संस्थाएं कमजोर हो जाएंगी तो चुनाव होते रहेंगे, संसद कानून बनाती रहेगी. अदालतें भी चलती रहेंगी लेकिन फिर भी लोकतंत्र कमजोर हो सकता है.
जस्टिस नागरत्ना ने इस मौके पर केंद्र और राज्यों के संबंधों पर बोलते हुए एक और अहम बात कही. उन्होंने कहा कि राज्य सरकारें संविधान में दिए गए प्रावधानों को छोड़कर केंद्र सरकार के अधीन नहीं हैं इसलिए हर राज्य को केंद्र से वही वाजिब तव्वजों मिलनी चाहिए फिर चाहें वहां किसी भी राजनीतिक दल की सरकार को. मतलब यह है कि भले ही केन्द्र और राज्यों में अलग अलग पार्टी की सरकार हो, केंद्र को राज्यों को एक नजर से देखना चाहिए. केंद्र को राज्यों के साथ विकास कार्यक्रमों के मामले में चुनिंद या पसंद-नापसंद की नीति नहीं अपनाई जानी चाहिए, बल्कि निष्पक्षता का पालन करना चाहिए.
जस्टिस नागरत्ना ने यह भी कहा कि केंद्र और राज्यों के बीच बढ़ते विवाद देश के लिए अच्छे संकेत नहीं है. इससे संवैधानिक व्यवस्था कमजोर होती है. उन्होंने यह भी कहा कि बेहतर होगा कि केंद्र और राज्य आपसी विवाद की सूरत में तुंरत कोर्ट का रुख करने बचे. इसके बजाय आपसी संवाद और मध्यस्थता के जरिए विवाद का सामाधन निकाले.
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