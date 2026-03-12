चिता की आग मृत शरीर जलाती है... बेटे को 'इच्छामृत्यु' की परमिशन देते समय पिता से क्यों बोला सुप्रीम कोर्ट?

गाजियाबाद के हरीश राणा को पैसिव यूथेनेशिया की इजाजत देने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने माता-पिता के 13 साल लंबी मेहनत और बच्चे को बचाने की हरसंभव कोशिश की प्रशंसा की. आखिर में पिता से को संबोधित करते समय जज साहब ने 'चिता की आग' का जिक्र किया.
आप अपने बेटे को छोड़ नहीं रहे हैं. आप उसे इज्जत के साथ जाने दे रहे हैं... 32 साल के बेटे हरीश राणा को पैसिव यूथेनेशिया (ट्रीटमेंट हटाने) की इजाजत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ इस तरह माता-पिता से अपनी भावनाएं शेयर की. जज साहब ने कहा कि यह बेटे के प्रति आपके निस्वार्थ प्यार और समर्पण को दिखाता है. बेटे हरीश के साथ माता - पिता ने कितना दर्द झेला, इसका जिक्र करते हुए जस्टिस विश्वनाथन ने कहा कि केवल कल्पना की जा सकती है कि उन्हें कितनी तकलीफ हुई होगी.
जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने 13 साल से बेटे की देखभाल करने वाले माता-पिता की तारीफ करते हुए कहा कि इस आदेश से हरीश की तकलीफ खत्म हो जाएगी. हालांकि ऐसा नहीं है कि इससे उनकी (माता-पिता) तकलीफ पूरी तरह खत्म हो पाएगी, लेकिन हरीश जिस दौर से गुजर रहा है, उसकी वजह से उन्हें जो तकलीफ हो रही है, वह कम से कम खत्म हो जाएगी.
चिता की आग केवल मृत शरीर को...
संस्कृत के एक श्लोक का जिक्र करते हुए जस्टिस विश्वनाथन ने कहा, 'चिता (अंतिम संस्कार की प्रक्रिया) और दिमागी चिंता के बीच दिमागी चिंता ज्यादा खतरनाक है. अंतिम संस्कार की आग सिर्फ मृत शरीर को जलाती है, लेकिन मन की चिंता जीवित इंसान को जला देती है.'
जज साहब ने कहा कि यहां इस बात का जिक्र करना जरूरी है कि माता-पिता और भाई-बहनों ने पिछले 13 साल से हरीश को कितने प्यार और स्नेह से पाला. हरीश वेजिटेटिव स्टेट में हैं (मतलब न कुछ समझते हैं न रीएक्ट कर पाते हैं) लेकिन माता-पिता और भाई-बहनों ने हरीश का सबसे अच्छा इलाज कराने में कोई कसर नहीं छोड़ी. जब मामला ऐसे मोड़ पर पहुंच गया जहां से वापस नहीं आया जा सकता, तब हरीश को उस तकलीफ से राहत दिलाने के लिए उन्होंने यह कानूनी रास्ता अपनाया है.
जस्टिस पारदीवाला ने अपने फैसले में कहा, 'हरीश के परिवार के लिए इस फैसले का गहरा इमोशनल कनेक्शन है. यह फैसला सरेंडर जैसा लग सकता है लेकिन हमारा मानना है कि असल में यह बड़ी हिम्मत का काम है.'
उन्होंने कहा, 'आज का हमारा फैसला सिर्फ लॉजिक और रीजन में फिट नहीं बैठता. यह प्यार, नुकसान, दवा और दया के बीच कहीं आता है. यह फैसला मौत चुनने को लेकर नहीं, बल्कि जिंदगी को बनावटी तरीके से लंबा न करने के लिए है. यह जिंदगी देने वाले इलाज को हटाने का फैसला है, जब वह इलाज अब ठीक ही नहीं कर सकता. यह कुदरत को अपना काम करने देना है जबकि दवा सिर्फ जरूरी चीजों को टाल सकती है क्योंकि जीवित रहना हमेशा जीने जैसा नहीं होता.'
पैसिव यूथेनेशिया में क्या होगा
पैसिव यूथेनेशिया, एक्टिव यूथेनेशिया से बिल्कुल अलग चीज है. इसमें जीवन रक्षक उपकरणों को हटा लिया जाता है और व्यक्ति को स्वाभाविक मौत के लिए छोड़ दिया जाता है. वहीं एक्टिव यथेनेशिया में व्यक्ति को कुछ ऐसी दवाएं दी जाती हैं जिससे आराम से उसकी मौत हो जाए. कुछ देशों में यह वैध है.
