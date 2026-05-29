अब नहीं चलेगी तारीख पर तारीख... SC का सभी हाई कोर्ट को आदेश, 3 महीने के अंदर सुनाना होगा फैसला

Supreme Court Of India: सुप्रीम कोर्ट में अदालत में लंबित पड़े जमानत मामलों पर चिंता जताते हुए इनके निपटारे के लिए देश के सभी हाई कोर्ट्स को दिशानिर्देश दिए. ये आदेश सभी कोर्ट्स के लिए अनिवार्य रहेंगे. इन आदेशों के तहत अगर हाई कोर्ट ने सुनवाई पूरी करके फैसला सुरक्षित रख लिया है, तो कोशिश होनी चाहिए कि 3 महीने के अंदर कारणों समेत पूरा फैसला सुना दिया जाए. कोर्ट के मुताबिक, जमानत और व्यक्तिगत स्वतंत्रता वाले मामलों में, अग्रिम जमानत, जेल में बंद व्यक्ति की अपील, डेथ रेफरेंस आदि मामलों में विशेष तेजी दिखाई जानी चाहिए. साथ ही बेल की सुनवाई होते ही आदेश उसी दिन सुनाया और वेबसाइट पर अपलोड किया जाना चाहिए.

आदेश सुनाकर तुरंत वेबसाइट पर अपलोड हो

दिशानिर्देश के मुताबिक, अगर कोर्ट आदेश सुरक्षित रखता है तो इसे अगले दिन सुनाने के साथ वेबसाइट पर अपलोड भी किया जाना चाहिए. नियमित जमानत देने, सजा के निलंबित करने या जेल में बंद व्यक्ति की बरी होने का आदेश उसी दिन जेल अधिकारियों और ट्रायल कोर्ट को भेजा जाए. जमानत मिलते ही आरोपी या कैदी को उसी दिन या ज्यादा से ज्यादा अगले दिन रिहा किया जाए, अगर किसी अन्य केस में उसकी जरूरत न हो और बेल की शर्तें पूरी हो चुकी हों. ट्रायल कोर्ट को यह रिपोर्ट भी भेजनी होगी कि इस आदेश का पालन कर दिया गया है.

एक महीने से अधिक न हो स्पष्टीकरण की सीमा

जेल में बंद व्यक्ति की क्रिमिनल अपील या डेथ रेफरेंस के मामले में अगर फैसला कोर्ट ने सुरक्षित रखा है और जज को किसी स्पष्टीकरण की जरूरत लगती है तो वो संबंधित वकील से 7 दिन के भीतर मांगा जाए. किसी भी मामले में स्पष्टीकरण की सीमा एक महीने से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. कुछ मामलों में जजों को अगर कारण सहित लिखित फैसला लिखने में समय लगे और देरी से पक्षकारों को गंभीर नुकसान हो सकता हो, तो कोर्ट पहले केवल ऑपरेटिव पार्ट सुना सकता है. उसके बाद पूरा फैसला 7 दिन में और विशेष कठिनाई होने पर अधिकतम 15 दिन के भीतर अपलोड किया जाए.

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फैसला न आने पर दूसरी बेंच को दें मामला

अगर कारण सहित फैसला कोर्ट में सुना दिया गया है, तो उसे 24 घंटे के भीतर हाई कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड किया जाना चाहिए. जिन मामलों में फैसला रिजर्व हुए 2 महीने से ज्यादा हो गए हैं, उनकी सूची गोपनीय रूप से चीफ जस्टिस सम्बंधित जजों के साथ साझा करेगे. अगर फैसला 3 महीने में नहीं आया, तो रजिस्ट्रार जनरल मामला चीफ जस्टिस के सामने रखेगें. चीफ जस्टिस संबंधित बेंच को अगले 2 हफ्ते के अंदर फैसला सुनाने के लिए कहेंगे. अगर इन 2 हफ्ते बाद भी फैसला नहीं आता, तो चीफ जस्टिस मामला किसी दूसरी बेंच को दे सकते हैं. नई बेंच मामले की दोबारा सुनवाई करेगी और जल्दी फैसला देगी.

15 दिन में अपलोड करना होगा फैसला

SC के मुताबिक अगर ओपरेटिव पार्ट सुनाने के बाद भी पूरा फैसला 15 दिन में अपलोड नहीं होता, तो रजिस्ट्रार जनरल मामला चीफ जस्टिस के सामने रखेगें. चीफ जस्टिस संबंधित बेंच को अगले 3 दिनों में फैसला अपलोड करने को कहेंगे. अगर फैसला सुरक्षित रखें जाने के 3 महीने बाद भी फैसला नहीं सुनाया जाता तो कोई भी पक्षकार इसके लिए अर्जी लगा सकता है. यह अर्जी 2 दिनों में संबंधित बेंच के सामने लिस्ट होनी चाहिए. रजिस्ट्री को इसकी सूचना चीफ जस्टिस को देनी होगी. अगर फैसला सुरक्षित रखें जाने के साढ़े तीन महीने बाद भी नहीं सुनाया जाता पक्षकार चीफ जस्टिस से अनुरोध कर सकते है कि मामला उस बेंच से हटाकर किसी दूसरी बेंच को दे दिया जाए.