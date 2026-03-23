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Hindi Newsदेशआपके लिए, विकास से ज्यादा त्योहार जरूरी... ऑरेंज लाइन मेट्रो प्रोजेक्ट में देरी पर सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को लगाई लताड़

'आपके लिए, विकास से ज्यादा त्योहार जरूरी...' ऑरेंज लाइन मेट्रो प्रोजेक्ट में देरी पर सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को लगाई लताड़

Supreme Court news:  सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कोलकाता की ऑरेंज लाइन मेट्रो परियोजना (न्यू गरिया से सॉल्ट लेक सेक्टर-V) के कार्यान्वयन में देरी को लेकर पश्चिम बंगाल की टीएमसी सरकार को जमकर फटकार लगाई है. 

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Mar 23, 2026, 06:20 PM IST
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SC On Orange Line Metro project: सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता के ऑरेंज लाइन मेट्रो प्रोजेक्ट को लागू करने में देरी के लिए पश्चिम बंगाल सरकार को कड़ी फटकार लगाई है. सर्वोच्च अदालत ने इस बात पर भी नाराजगी जताई है कि पश्चिम बंगाल सरकार कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले पर अमल करने के बजाए उसके खिलाफ अपील लेकर आ गई. देश की सबसे बड़ी अदालत ने विकास से जुड़ी परियोजना में हो रही देरी पर चिंता जताते हुए अपनी सख्त टिप्पणी में ये भी कहा, 'राज्य सरकार एक पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को लेकर अड़ियल रवैया दिखा रही है.' 

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत, जस्टीस जॉयमल्या बागची और जस्टिस विपुल पंचोली की बेंच ने बंगाल सरकार की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें कोलकाता हाईकोर्ट के दिसंबर 2025 के आदेश को चुनौती दी गई थी. हाई कोर्ट ने अधिकारियों को निर्देश दिया था कि वे चिंगरीघाटा जंक्शन पर मेट्रो पिलर निर्माण के लिए लगातार दो वीकेंड नाइट ट्रैफिक ब्लॉकेज की तारीखें तय करें.

HC का आदेश बाईपास करने की कोशिश!

पिछले साल दिसंबर में हुई सुनवाई के दौरान कलकत्ता हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि वो चिंगरीघाटा जंक्शन पर मेट्रो पिलर्स को बनाने के लिए ट्रैफिक रोकने की तारीखें तय करें. उस तारीख में हाई कोर्ट ने बंगाल सरकार की इस दलील को खारिज कर दिया था कि त्योहारों के मौसम के कारण ट्रैफिक नहीं रोका जा सकता. त्यौहार के सीजन के चलते राज्य के पास पर्याप्त पुलिस बल नहीं होगा. हाई कोर्ट के उसी आदेश के खिलाफ राहत लेने के लिए पश्चिम बंगाल की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था. सीजेआई की अध्यक्षता वाली बेंच में हुई सुनवाई के दौरान राज्य सरकार को जमकर लताड़ लगाई गई.

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आपके लिए विकास से ज्यादा त्योहार जरूरी: SC

सुनवाई के दौरान जस्टिस बागची ने कहा, 'आपके लिए विकास से ज्यादा त्योहार जरूरी हैं. हमें ये बात बिल्कुल पसंद नहीं है कि लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई एक राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर आकर कहे कि हम हाई कोर्ट के आदेश में दखल दें. इस केस की सुनवाई के दौरान सीजेआई ने भी टिप्पणी करते हुए कहा कि हर बात का राजनीतिकरण करना सही रवैया नहीं है, खासकर यह तो विकास से जुड़ा मुद्दा है. 

सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा अगर चुनाव आयोग को चुनाव कराने में कोई दिक्कत नहीं है तो यह प्रोजेक्ट आचार संहिता (Model Code of Conduct) लागू होने से पहले का है. ऐसे में राज्य सरकार को ये बहाना बनाकर विकास के काम को फिर से रोकने की इजाजत नहीं दी जाएगी.

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Shwetank Ratnamber

श्वेतांक रत्नाम्बर पत्रकारिता जगत में 21 साल से ज्यादा का अनुभव रखते हैं. देश-दुनिया की ख़बरों को आसान भाषा में बताने में महारत रखने वाले श्वेतांक को राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की गहरी समझ है...और पढ़ें

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