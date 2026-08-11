/सालों तक हक के लिए कोर्ट के चक्कर काटती रही शौर्य चक्र विजेता की पत्नी, अब जाकर मिला न्याय; सरकार देगी 10 लाख रुपये

Supreme Court Of India: सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार को आदेश दिया है कि वह GREF (जनरल रिजर्व इंजीनियर फोर्स) के दिवंगत कर्मचारी मोहन सिंह की पत्नी कुलदीप कौर को अतिरिक्त 10 लाख रुपए दे. मोहन सिंह को उनकी बहादुरी के लिए मरणोपरांत शौर्य चक्र दिया गया था. उन्होंने भारत-चीन सीमा के पास सड़क निर्माण के दौरान अपने साथ काम कर रहे कर्मचारियों की जान बचाते हुए अपनी जान गंवा दी थी.
जस्टिस के.वी. विश्वनाथन और जस्टिस अरुण पल्ली की बेंच ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी विशेष शक्ति का इस्तेमाल करते हुए उनकी पत्नी को असाधारण पारिवारिक पेंशन का लाभ उनके पति की मृत्यु की तारीख यानी साल 2000 से देने का फैसला किया. इस लिहाज से कोर्ट ने उन्हें 10 लाख रुपए अतिरिक्त देने का निर्देश दिया. मोहन सिंह की पत्नी कुलदीप कौर ने इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था. उन्होंने पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के जनवरी 2026 के फैसले को चुनौती दी थी.
दरअसल, मोहन सिंह के निधन के बाद उनकी पत्नी कुलदीप कौर को सामान्य पारिवारिक पेंशन मिल रही थी। दिसंबर 2005 में उन्होंने विशेष पारिवारिक पेंशन की मांग की, लेकिन सरकार ने उनकी मांग यह कहते हुए खारिज कर दी कि उन्हें पहले ही 1 लाख 84 हजार 170 रुपए का मुआवजा मिल चुका है, इसलिए उन्हें असाधारण पेंशन का लाभ नहीं दिया जा सकता.
इसके बाद उन्होंने पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट का रुख किया. हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने माना कि मोहन सिंह की पत्नी असाधारण पेंशन की हकदार हैं. हालांकि, कोर्ट ने कहा कि पहले मिला मुआवजा वापस करना होगा और उस पर 6 प्रतिशत ब्याज भी देना होगा.
बाद में हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने भी माना कि मामला Category 'C' में आता है, लेकिन उसने पेंशन का बकाया केवल रिट याचिका दाखिल करने से पहले के 3 साल तक सीमित कर दिया.
सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि मोहन सिंह का मामला Category 'C' में आता है और उनकी पत्नी असाधारण पेंशन की हकदार हैं, लेकिन कोर्ट के सामने सवाल था कि क्या उन्हें केवल कोर्ट में केस दाखिल करने से पहले के 3 साल का ही पैसा मिलना चाहिए? इसका जवाब देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मोहन सिंह ने ड्यूटी करते हुए देश और अपने साथ काम करने वाले लोगों की जान बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान की थी. उनकी बहादुरी के लिए उन्हें मरणोपरांत शौर्य चक्र भी मिला था. कोर्ट ने कहा कि ऐसी स्थिति में उनकी पत्नी को अपना हक पाने के लिए सामान्य रूप से कोर्ट के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए थी. पत्नी ने कोर्ट जाने में देर की, इसलिए उस देरी के कारण उसे न्याय से वंचित नहीं किया जा सकता.
सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी ने बताया कि हाई कोर्ट के फैसले के अनुसार सरकार पहले ही कुछ रकम जारी कर चुकी है. सभी परिस्थितियों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कुल मिलाकर 10 लाख रुपए की राशि तय कर दी. सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि वह यह फैसला इस मामले की विशेष परिस्थितियों को देखते हुए संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी विशेष शक्तियों का इस्तेमाल करके दे रहा है.