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सालों तक हक के लिए कोर्ट के चक्कर काटती रही शौर्य चक्र विजेता की पत्नी, अब जाकर मिला न्याय; सरकार देगी 10 लाख रुपये

Mohan Singh Shaurya Chakra: सुप्रीम कोर्ट ने जनरल रिजर्व इंजीनियर फोर्स के दिवंगत कर्मचारी मोहन सिंह की पत्नी कुलदीप कौर को 10 लाख रुपये देने का आदेश दिया है. मामले को लेकर उनकी पत्नी ने खुद सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था.

Written ByArvind Singh
Published: Aug 11, 2026, 08:38 PM IST|Updated: Aug 11, 2026, 08:38 PM IST
सालों तक हक के लिए कोर्ट के चक्कर काटती रही शौर्य चक्र विजेता की पत्नी, अब जाकर मिला न्याय; सरकार देगी 10 लाख रुपये

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Arvind Singh

Arvind Singh

अरविन्द सिंह ज़ी न्यूज़ में सीनियर जर्नलिस्ट हैं. पत्रकारिता में करीब दो दशक का अनुभव है. वह मुख्यत: सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्टिंग करते हैं. इसके अलावा देशभर में कोर्ट से आने वाली बड़ी ख़बरों पर भी उनकी नज़र रहती है. कानून की जटिल, तकनीकी खबरों को सरल अंदाज में पेश करना उनकी खासियत है, इन्होंने जामिया यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई की है. 

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