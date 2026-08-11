/सालों तक हक के लिए कोर्ट के चक्कर काटती रही शौर्य चक्र विजेता की पत्नी, अब जाकर मिला न्याय; सरकार देगी 10 लाख रुपये

सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि मोहन सिंह का मामला Category 'C' में आता है और उनकी पत्नी असाधारण पेंशन की हकदार हैं, लेकिन कोर्ट के सामने सवाल था कि क्या उन्हें केवल कोर्ट में केस दाखिल करने से पहले के 3 साल का ही पैसा मिलना चाहिए? इसका जवाब देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मोहन सिंह ने ड्यूटी करते हुए देश और अपने साथ काम करने वाले लोगों की जान बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान की थी. उनकी बहादुरी के लिए उन्हें मरणोपरांत शौर्य चक्र भी मिला था. कोर्ट ने कहा कि ऐसी स्थिति में उनकी पत्नी को अपना हक पाने के लिए सामान्य रूप से कोर्ट के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए थी. पत्नी ने कोर्ट जाने में देर की, इसलिए उस देरी के कारण उसे न्याय से वंचित नहीं किया जा सकता.