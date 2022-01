SC ने BJP के 12 विधायकों को दी बड़ी राहत, महाराष्ट्र विधान सभा से निलंबन को किया खारिज

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने महाराष्ट्र (Maharashtra) के 12 बीजेपी (BJP) विधायकों को बड़ी राहत दी है. सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र विधान सभा (Maharashtra Legislative Assembly) के 12 बीजेपी विधायकों के निलंबन को खारिज कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र विधान सभा से बीजेपी विधायकों के निलंबन को असंवैधानिक करार दिया है.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 1 साल तक कोई भी विधान सभा विधायक का निलंबन नहीं कर सकती है. विधान सभा 60 दिन तक विधायक को निलंबित कर सकती है. जस्टिस एएम खानविलकर ने कहा कि निलंबन केवल सदन के एक सत्र के लिए हो सकता था. बीजेपी के 12 विधायकों को एक साल के लिए निलंबित करने का प्रस्ताव अवैध था और इसे अप्रभावी घोषित कर दिया.

ये भी पढ़ें- मस्जिद के इमाम ने 8 साल की मासूम का किया रेप, फिर खिलाई कुरान की कसम

वहीं महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है. देवेंद्र फडणवीस ने ट्वीट किया, 'सत्यमेव जयते! मॉनसून सत्र के दौरान महाराष्ट्र विधान सभा में ओबीसी समुदाय के लिए लड़ रहे हमारे 12 बीजेपी विधायकों के निलंबन को रद्द करने के ऐतिहासिक फैसले के लिए हम सुप्रीम कोर्ट का स्वागत और धन्यवाद करते हैं.'

We welcome & thank the Hon SC for the historic decision of quashing of suspension of our 12 @BJP4Maharashtra MLAs, who were fighting for the cause of OBCs in Maharashtra Legislative Assembly during the monsoon session. #12MLAs #Maharashtra #BJP https://t.co/10ZXurxtya

— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) January 28, 2022