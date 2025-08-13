सुप्रीम कोर्ट ने रद्द की पहलवान सुशील कुमार की जमानत, 1 हफ्ते में आत्मसमर्पण का दिया आदेश

Sushil Kumar Bail Cancel: सुप्रीम कोर्ट की ओर से विजेता पहलवान सुशील कुमार की जमानत को रद्द कर दिया है. उनपर जूनियर कुश्ती चैंपियन सागर धनखड़ की हत्या का ममाला दर्ज है.
Sushil Kumar: सुप्रीम कोर्ट ने 2 बार के ओलंपिक पद विजेता पहलवान सुशील कुमार की जमानत को रद्द कर दिया है. जस्टिस संजय करोल और जस्टिस प्रशांत मिश्रा की बेंच ने बीते 4 मार्च 2025 को दिल्ली हाईकोर्ट की ओर से दी गई जमानत के फैसले को रद्द कर सुशील कुमार को एक हफ्ते के अंदर सरेंडर करने के लिए कहा. यह आदेश जूनियर कुश्ती चैंपियन सागर धनखड़ के पिता की याचिका पर आया है, जिसकी हत्या के मामले में सुशील कुमार मुख्य आरोपी हैं. सागर के पिता ने हाईकोर्ट के जमानत के आदेश को चुनौती दी थी.
सागर धनखड़ पर हमला
बता दें कि 4 मई साल 2021 को नई दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम के पार्किंग एरिया में सागर धनखड़ और उनके 2 दोस्त अमित और सोनू पर हमला हुआ था. आरोप है कि सुशील कुमार और उनके दोस्तों ने संपत्ति के विवाद में सागर पर हमला किया. इस हमले से हरियाणा के रोहतक के पहलवान सागर धनखड़ गंभीर रूप से घायल हो गए थे. उनकी मौत ब्लंट फोर्स ट्रॉमा से दिमाग में पहुंची चोट के कारण हुई.
पुलिस ने किया गिरफ्तार
सुशील कुमार इस घटना के बाद 18 दिन तक पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में घूमते रहे, जिसके बाद 23 मई साल 2021 को उन्हें दिल्ली पुलिस ने मुंडका इलाके से पकड़ा. उस दौरान वह एक नेशनल लेवल के खिलाड़ी से ली हुई स्कूटी पर कैश लेने पहुंचे थे. गिरफ्तारी के बाद सुशील को रेलवे की नौकरी से सस्पेंड हटा दिया गया. उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजने के बाद अक्टूबर साल 2022 में IPC के कई सेक्शन और आर्म्स एक्ट के तहत आरोप तय किए गए.
SC ने रद्द की जमानत
चार्जशीट में दिल्ली पुलिस ने सुशील को साजिश का मास्टरमाइंड बताया. पुलिस का दावा है कि उन्होंने कुश्ती समुदाय में वापस अपना प्रभाव स्थापित करने के लिए सागर पर हमला करवाया था. वहीं सुशील कुमार इन आरोपों को खारिज कर चुके हैं. उन्होंने कहा कि वे पहले ही साढ़े 3 साल जेल में गुजार चुके हैं. मामले में अबतक 222 में से सिर्फ 31 गवाहों के ही बयान दर्ज किए गए हैं. दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्हें इन्हीं आधारों पर मार्च 2024 में जमानत दी थी, जिसे अब SC की ओर से रद्द कर दिया गया है.
सुशील कुमार पर क्या आरोप है?
रेसलर सुशील कुमार पर जूनियर कुश्ती चैंपियन सागर धनखड़ की हत्या का आरोप है.
सुप्रीम कोर्ट ने सुशील कुमार की जमानत क्यों रद्द की?
सुप्रीम कोर्ट ने सुशील कुमार की जमानत इसलिए रद्द कर दी क्योंकि पीड़ित पक्ष ने जमानत के आदेश को चुनौती दी थी और आरोप लगाया था कि सुशील कुमार गवाहों पर दबाव डाल सकते हैं.
