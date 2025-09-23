करुणाणिधि की प्रतिमा लगाने पर तमिलनाडु सरकार को SC की फटकार, कहा- जनता के पैसों से क्यों कर रहे पूर्व नेताओं का महिमामंडन
करुणाणिधि की प्रतिमा लगाने पर तमिलनाडु सरकार को SC की फटकार, कहा- जनता के पैसों से क्यों कर रहे पूर्व नेताओं का महिमामंडन

SC On Karunanidhi Statue: तमिलनाडु सरकार ने राज्य में पूर्व नेता एम करुणानिधि की प्रतिमा लगाने को लेकर एक याचिका दायर की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया.  

 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Sep 23, 2025, 01:16 PM IST
करुणाणिधि की प्रतिमा लगाने पर तमिलनाडु सरकार को SC की फटकार, कहा- जनता के पैसों से क्यों कर रहे पूर्व नेताओं का महिमामंडन

Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने नेताओं के महिमामंडन को लेकर सोमवार 22 सितंबर 2025 को तमिलनाडु की सरकार को फटकार लगाई. कोर्ट ने साफ कहा कि सरकारी धन का इस्तेमाल पूर्व नेताओं के महिमामंडन के लिए बिल्कुल नहीं किया जा सकता है. कोर्ट का यह फैसला दायर की गई एक याचिका के बाद आया. सरकार मद्रास हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए SC पहुंची थी 

सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार 

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले में पूर्व मुख्यमंत्री एम करुणानिधि की मूर्ति लगाने की अनुमति मांगने वाली सरकार की याचिका खारिज कर दी. इसको लेकर जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस विक्रम नाथ की बेंच ने कड़े शब्दों में कहा कि आप अपने पूर्व नेताओं का महिमामंडन करने के लिए पब्लिक मनी का उपयोग क्यों कर रहे हैं? इसकी इजाजत नहीं है. कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि जनता के पैसों का इस्तेमाल केवल जनता की भलाई के लिए ही होना चाहिए न कि राजनीति से जुड़े लोगों की प्रशंसा के लिए.   

ये भी पढ़ें- नवरात्रि पर पीएम मोदी ने की मां ब्रह्मचारिणी की स्तुति, शेयर किया आदित्य गढ़वी की देवी स्तुति 

प्रतिमा लगाने को नहीं मिली मंजूरी 

बता दें कि तमिलनाडु सरकार ने  तिरुनेलवेली जिले के वल्लियूर डेली वेजिटेबल मार्केट के एक पब्लिक एंट्री गेट के पास एम करुणानिधि का ब्रांज स्टैच्यू और नेम प्लेट लगाने की अनुमति मांगी थी. मद्रास हाईकोर्ट ने इससे पहले साफ स्पष्ट किया था कि प्रदेश सरकार सार्वजनिक जगहों पर प्रतिमाएं लगाने का निर्देश नहीं जारी कर सकती है. अब सरकार इसी आदेश को चुनैती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रही है.      

ये भी पढ़ें- Zubeen Garg Last Rites: गुवाहाटी में पूरा हुआ जुबीन गर्ग का दूसरा पोस्टमार्टम, आज होगा अंतिम संस्कार 

सरकार ने वापस ली अर्जी 

अब सुप्रीम कोर्ट ने भी मद्रास हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है और प्रदेश सरकार की याचिका खारिज कर दी है. कोर्ट ने राज्य सरकार से याचिका को वापस लेने के लिए कहा. इसके अलावा कोर्ट ने यह भी कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता के दिलों में नेताओं के लिए सम्मान होना चाहिए न कि सरकारी धन से बनाई प्रतिमा या पट्टिका से. कोर्ट के रुख को देखते हुए राज्य सरकार ने भी अर्जी वापस ले ली है.  

FAQ  

सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को क्यों फटकार लगाई?

 सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को फटकार लगाई क्योंकि सरकार पूर्व मुख्यमंत्री एम करुणानिधि की मूर्ति लगाने के लिए सार्वजनिक धन का उपयोग करना चाहती थी, जो कि सुप्रीम कोर्ट के अनुसार उचित नहीं है. 

सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है?

सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि सार्वजनिक धन का उपयोग केवल जनता की भलाई के लिए होना चाहिए, न कि राजनीति से जुड़े लोगों की प्रशंसा के लिए. 

 

;