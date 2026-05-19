डॉग लवर्स की याचिका खारिज; SC बोला- खतरनाक कुत्तों को इंजेक्शन दें, आदेश नहीं माना तो होगा एक्शन

SC New Update On Stray Dogs: सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को लेकर आज सुनाए गए अपने आदेश में साफ कहा गया कि उसके सार्वजनिक जगहों से कुत्तों को हटाने के पुराने आदेश में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा.
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Supreme Court Of India: सुप्रीम कोर्ट ने आज कुत्तों को लेकर डॉग लवर्स की स्कूल, कॉलेज, अस्पतालों, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड जैसे सार्वजनिक जगहों से कुत्तो को हटाने के आदेश में बदलाव की मांग खारिज कर दी. अदालत ने कहा कि उसका यह आदेश बरकरार रहेगा और इन जगहों से हटाए गए कुत्तों को वैक्सीनेशन के बाद भी वापस नहीं लिया जाएगा. SC ने कहा कि सम्मान के साथ जीने के अधिकार में यह भी शामिल है कि लोग बिना कुत्तों के काटने या हमले के डर के सुरक्षित जीवन जी सकें. इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि उसके आदेश का पलान न करने वालों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एनिमल बर्थ कंट्रोल नियमों को सही तरीके से लागू करने में गंभीर लापरवाही हुई है, जिसके चलते ये समस्या बढ़ी. खासतौर से कुत्तों के काटने की घटनाओं में तेजी से बढ़ोत्तरी हुई है. राजस्थान के श्री गंगानगर में केवल एक महीने में 1084 लोगों को कुत्तों ने काटा. छोटे बच्चों को बहुत गंभीर चोटें आईं. वहीं तमिलनाडु में पिछले 4 महीनों में लगभग 2 लाख डॉग बाइट के मामले दर्ज किए गए.
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कोर्ट ने कहा कि राज्यों ने उसके पहले आदेशों पर सही तरह से अमल नहीं किया. कोर्ट राज्यों की लापरवाही को गंभीरता से लेगा. अगर राज्यों ने आदेश नहीं माने, तो उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जाएंगी. उनकी भी जवाबदेही तय की जाएगी SC ने कहा कि वो आवारा कुत्तों की घटनाओं से निपटने के लिए मजबूत सिस्टम बनाए. कोर्ट ने कहा कि सम्मान के साथ जीने के अधिकार में यह भी शामिल है कि लोग बिना कुत्तों के काटने या हमले के डर के सुरक्षित जीवन जी सकें.
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अदालत ने अपने आदेश में कुत्तों के काटने की बढ़ती घटनाओं को लेकर कहा कि राज्य केवल चुपचाप तमाशा नहीं देख सकता और कोर्ट भी जमीनी सच्चाई को नजरअंदाज नहीं कर सकता. बच्चे, बुज़ुर्ग सब कुत्तों के काटने की घटनाओं का शिकार हो रहे हैं. SC ने कहा कि उसके आदेश को सही तरीके से लागू करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कोई FIR या क्रिमिनल शिकायत दर्ज नहीं की जाएगी.
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