'लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाने की इजाजत नहीं दे सकते...,' IPAC रेड में ममता के दखल से नाराज SC, जमकर लगाई फटकार

West Bengal Assembly Elections 2026: पश्चिम बंगाल में इस साल जनवरी में हुई I-PAC रेड के दौरान पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के वहां पहुंचकर दखल देने पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी मुख्यमंत्री को इस बात की इजाजत नहीं दी जा सकती कि वो इस तरह से लोकतंत्र को खतरे में डाले. कोर्ट ने इसे केंद्र और राज्य के बीच का विवाद करार देने की ममता सरकार की दलील पर भी सवाल उठाया. कोर्ट ने कहा कि जब कोई राज्य का मुख्यमंत्री किसी केंद्रीय एजेंसी की जांच में जाकर दखल देता है तो इसे सिर्फ केंद्र या राज्य के बीच विवाद के तौर पर नहीं देखा जा सकता. सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कहा कि संविधान निर्माताओं ने ऐसी स्थिति की कल्पना नहीं की होगी कि कोई मुख्यमंत्री ऐसे रेड की जगह पर पहुंच जाएगा. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पश्चिम बंगाल में जो चल रहा है. कोर्ट उसे लेकर आंखे बंद नहीं रख सकता.

कोर्ट के सामने मामला क्या है

दरअसल सुप्रीम कोर्ट ED की उस याचिका पर सुनवाई कर रहा है जिसमे ममता बनर्जी पर जांच में दखलंदाजी का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई थी. ED का कहना है कि जब IPAC दफ्तर पर उसकी सर्च चल रही थी तो इस वक्त ममता बनर्जी परिसर में घुसी. वो कानूनी प्रकिया को धता बताकर Z+ सुरक्षा कर्मियों, सादे कपड़ों में लोगों और कोलकाता पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ अंदर गईं और बाद में जबरदस्ती वहां से डिजिटल डिवाइस और डॉक्यूमेंट लेकर चली गईं. ED ने याचिका में सीएम ममता बनर्जी, राज्य के डीजीपी राजीव कुमार और कोलकाता पुलिस कमिश्नर मनोज कुमार को पक्षकार बनाते हुए उनके खिलाफ FIR दर्ज किए जाने की मांग की है.

ममता सरकार ने ED की याचिका पर उठाया सवाल

आज ममता सरकार की ओर से वकील मेनका गुरुस्वामी ने इस केस में ED की याचिका पर सवाल खड़ा किया. उन्होंने दलील दी कि इस केस में आर्टिकल 32 के तहत मूल अधिकारों के हनन का दावा करने वाली ED की याचिका सुनवाई लायक नहीं है चूंकि यह राज्य बनाम केंद्र सरकार का मसला है, इसलिए इसमे आर्टिकल 131 के तहत सुनवाई होनी चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने मेनका गुरुस्वामी की दलील पर सवाल उठाते हुए कहा कि इसमे राज्य सरकार के अधिकार की बात कहां से आ गई. यह केन्द्र बनाम राज्य का मामला नहीं है. एक मुख्यमंत्री ऐसी किसी रेड की जगह पर जाकर दखलंदाजी नहीं कर सकती.

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संविधान निर्माताओं ने ऐसी स्थिति की कल्पना नहीं की होगी

कोर्ट ने कहा कि आपने अपनी दलीलों में बी आर अंबडेकर और एचएम सीरवाई जैसे संविधान के जानकारों का हवाला दिया. शायद उन्होंने भी कभी नहीं सोचा होगा कि ऐसा समय आएगा, जब एक मौजूदा मुख्यमंत्री किसी जांच एजेंसी के ऑफिस में खुद पहुंच जाएंगी. सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह पश्चिम बंगाल की ज़मीनी स्थिति को नजरअंदाज नहीं कर सकता. कोर्ट ने कहा कि यह कोई सामान्य केस नहीं है, बल्कि असाधारण मामला है. सुप्रीम कोर्ट ने दूसरी बेंच के सामने पेंडिंग SIR केस का हवाला देते हुए कहा कि कि हम जमीन हालात को लेकर आंख बंद नहीं कर सकते. वहां कुछ न्यायिक अधिकारियों को भी बंधक बना लिया गया था इसलिए यह कहना ठीक नहीं है कि ED को पहले मजिस्ट्रेट के पास शिकायत लेकर जाना चाहिए था. यह किसी राम या श्याम के बीच विवाद का मामला नहीं है. पश्चिम बंगाल में ऐसे हालात बने है, जिसके चलते यह विवाद कोर्ट आया है. कोर्ट ने ये टिप्पणी वकील सिद्धार्थ लूथरा की इन दलीलों के जवाब में की. लूथरा का कहना था कि ED को यहां आने से पहले ज्यूडिसिल मजिस्ट्रेट के पास शिकायत दर्ज करानी चाहिए थी.