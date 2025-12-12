Advertisement
trendingNow13038451
Hindi Newsदेशमदरसों पर बड़ा फैसला! सुप्रीम कोर्ट ने लगाया 1 लाख का जुर्माना... 25% आरक्षण की मांग हुई खारिज

मदरसों पर बड़ा फैसला! सुप्रीम कोर्ट ने लगाया 1 लाख का जुर्माना... 25% आरक्षण की मांग हुई खारिज

Supreme Court dismisses PIL: सुप्रीम कोर्ट ने अल्पसंख्यक संस्थानों में शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू करने की मांग वाली जनहित याचिका को एक लाख रुपये के जुर्माने के साथ खारिज कर दिया है.

 

Written By  harsh singh|Last Updated: Dec 12, 2025, 02:38 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मदरसों पर बड़ा फैसला! सुप्रीम कोर्ट ने लगाया 1 लाख का जुर्माना... 25% आरक्षण की मांग हुई खारिज

RTE Minority Institutions: सुप्रीम कोर्ट ने आज एक जनहित याचिका को सख्ती से खारिज कर दिया, जिसमें अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा चलाए जा रहे मदरसों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों में शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू करने की मांग की गई थी.

पीठ ने लगाई कड़ी फटकार
जस्टिस बी.वी. नागरत्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया और याचिकाकर्ता पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया. पीठ ने एक रिट याचिका के माध्यम से संविधान पीठ के प्रामती एजुकेशनल एंड कल्चरल ट्रस्ट बनाम भारत संघ  मामले के फैसले को चुनौती देने के प्रयास पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की है. इस फैसले में यह तय किया गया था कि RTE अधिनियम अल्पसंख्यक संस्थानों पर लागू नहीं होता है.

जस्टिस आर. महादेवन भी इस पीठ का हिस्सा थे. पीठ ने फटकार लगाते हुए कहा, "आप सुप्रीम कोर्ट के साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं. हम बहुत नाराज हैं." पीठ ने चेतावनी दी कि इस तरह की याचिकाएं न्यायपालिका की नींव को कमजोर करती हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

शीर्ष अदालत ने याचिका खारिज करते हुए टिप्पणी की, "आप रिट याचिका के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कैसे चुनौती दे सकते हैं? इस तरह के मामले दर्ज करके देश में न्यायपालिका को नीचे न लाएं. हम खुद को एक लाख रुपये के जुर्माने तक सीमित कर रहे हैं. हम अवमानना जारी नहीं कर रहे हैं."

क्या थी याचिका की मांग?
संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर इस PIL में RTE अधिनियम की धारा 12(1)(सी) से अल्पसंख्यक संस्थानों को मिली छूट पर न्यायिक पुनर्विचार की मांग की गई थी.  यह धारा निजी स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित वर्गों के बच्चों के लिए 25 प्रतिशत आरक्षण अनिवार्य करती है.

याचिकाकर्ता का तर्क था कि प्रामती फैसले ने "बच्चों के एक वर्ग को विविध, समावेशी वातावरण में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के उनके मौलिक अधिकार से वंचित कर दिया है" और शिक्षा प्रणाली में समानांतर, अलग-थलग क्षेत्र बनाए हैं.

याचिका में तर्क दिया गया था कि अल्पसंख्यक संस्थान, सामान्य श्रेणी के छात्रों को वाणिज्यिक और लाभ-उन्मुख आधार पर प्रवेश देते समय, कमजोर वर्गों के बच्चों को शामिल करने के अपने वैधानिक और संवैधानिक दायित्व से जानबूझकर बचते हैं.

यह भी पढ़ें: सिर्फ 6 घंटे, एक बूंद खून! IVRI के वैज्ञानिकों ने 7 साल में बनाई देसी 'चमत्कारी किट'! तुरंत होगी ब्लड कैंसर की पहचान

 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
harsh singh

हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं. अक्टूबर 2024 में उन्होंने जी न्यूज जॉइन किया था. देश-दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज को तेजी और सटीकता के साथ दर्शकों तक पहुंचाना ...और पढ़ें

TAGS

madarsa

Trending news

लाखों बच्चों को फेफड़ों की बीमारी... राहुल ने सदन में वायु प्रदूषण का मुद्दा उठाया
Rahul Gandhi
लाखों बच्चों को फेफड़ों की बीमारी... राहुल ने सदन में वायु प्रदूषण का मुद्दा उठाया
खत्म हुआ इंतजार... पाकिस्तान से आए 195 लोग बने भारतीय, CAA के तहत मिली नागरिकता
CAA
खत्म हुआ इंतजार... पाकिस्तान से आए 195 लोग बने भारतीय, CAA के तहत मिली नागरिकता
मदरसों पर बड़ा फैसला! सुप्रीम कोर्ट ने लगाया 1 लाख का जुर्माना... 25% आरक्षण खारिज
madarsa
मदरसों पर बड़ा फैसला! सुप्रीम कोर्ट ने लगाया 1 लाख का जुर्माना... 25% आरक्षण खारिज
राहुल की मीटिंग से 'गायब' हुए शशि थरूर! क्या कांग्रेस में सब ठीक नहीं?
Shashi Tharoor
राहुल की मीटिंग से 'गायब' हुए शशि थरूर! क्या कांग्रेस में सब ठीक नहीं?
BJP का अंदरूनी कलह पर बड़ा हमला: अब कांग्रेस में सामने आई टीम राहुल vs टीम प्रियंका
BJP attacks Congress
BJP का अंदरूनी कलह पर बड़ा हमला: अब कांग्रेस में सामने आई टीम राहुल vs टीम प्रियंका
लोकसभा में सुलगा ई-सिगरेट पीने का मामला, अनुराग ठाकुर ने स्पीकर को दी औपचारिक शिकायत
Lok Sabha E-Cigarette
लोकसभा में सुलगा ई-सिगरेट पीने का मामला, अनुराग ठाकुर ने स्पीकर को दी औपचारिक शिकायत
राहुल ने बताया अमित शाह को 'नर्वस'? पाटिल की श्रद्धांजलि के बीच गरमाई सियासत!
Rahul Gandhi
राहुल ने बताया अमित शाह को 'नर्वस'? पाटिल की श्रद्धांजलि के बीच गरमाई सियासत!
लूथरा ब्रदर्स को थाईलैंड से भारत लाने में क्यों हो रही देरी, कहां फंसा पेच, जानें सच
Goa nightclub fire case
लूथरा ब्रदर्स को थाईलैंड से भारत लाने में क्यों हो रही देरी, कहां फंसा पेच, जानें सच
IndiGo के ऊपर DGCA का बड़ा एक्शन! 4 'फ्लाइट ऑपरेशन इंस्पेक्टर' बर्खास्त...
IndiGo crisis
IndiGo के ऊपर DGCA का बड़ा एक्शन! 4 'फ्लाइट ऑपरेशन इंस्पेक्टर' बर्खास्त...
गोवा नाइटक्लब के बाद भुवनेश्वर के नामी रूफटॉप रेस्टोरेंट में लगी आग
goa nightclub
गोवा नाइटक्लब के बाद भुवनेश्वर के नामी रूफटॉप रेस्टोरेंट में लगी आग