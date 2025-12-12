मदरसों पर बड़ा फैसला! सुप्रीम कोर्ट ने लगाया 1 लाख का जुर्माना... 25% आरक्षण की मांग हुई खारिज

RTE Minority Institutions: सुप्रीम कोर्ट ने आज एक जनहित याचिका को सख्ती से खारिज कर दिया, जिसमें अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा चलाए जा रहे मदरसों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों में शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू करने की मांग की गई थी.

पीठ ने लगाई कड़ी फटकार

जस्टिस बी.वी. नागरत्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया और याचिकाकर्ता पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया. पीठ ने एक रिट याचिका के माध्यम से संविधान पीठ के प्रामती एजुकेशनल एंड कल्चरल ट्रस्ट बनाम भारत संघ मामले के फैसले को चुनौती देने के प्रयास पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की है. इस फैसले में यह तय किया गया था कि RTE अधिनियम अल्पसंख्यक संस्थानों पर लागू नहीं होता है.

जस्टिस आर. महादेवन भी इस पीठ का हिस्सा थे. पीठ ने फटकार लगाते हुए कहा, "आप सुप्रीम कोर्ट के साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं. हम बहुत नाराज हैं." पीठ ने चेतावनी दी कि इस तरह की याचिकाएं न्यायपालिका की नींव को कमजोर करती हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

शीर्ष अदालत ने याचिका खारिज करते हुए टिप्पणी की, "आप रिट याचिका के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कैसे चुनौती दे सकते हैं? इस तरह के मामले दर्ज करके देश में न्यायपालिका को नीचे न लाएं. हम खुद को एक लाख रुपये के जुर्माने तक सीमित कर रहे हैं. हम अवमानना जारी नहीं कर रहे हैं."

क्या थी याचिका की मांग?

संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर इस PIL में RTE अधिनियम की धारा 12(1)(सी) से अल्पसंख्यक संस्थानों को मिली छूट पर न्यायिक पुनर्विचार की मांग की गई थी. यह धारा निजी स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित वर्गों के बच्चों के लिए 25 प्रतिशत आरक्षण अनिवार्य करती है.

याचिकाकर्ता का तर्क था कि प्रामती फैसले ने "बच्चों के एक वर्ग को विविध, समावेशी वातावरण में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के उनके मौलिक अधिकार से वंचित कर दिया है" और शिक्षा प्रणाली में समानांतर, अलग-थलग क्षेत्र बनाए हैं.

याचिका में तर्क दिया गया था कि अल्पसंख्यक संस्थान, सामान्य श्रेणी के छात्रों को वाणिज्यिक और लाभ-उन्मुख आधार पर प्रवेश देते समय, कमजोर वर्गों के बच्चों को शामिल करने के अपने वैधानिक और संवैधानिक दायित्व से जानबूझकर बचते हैं.

यह भी पढ़ें: सिर्फ 6 घंटे, एक बूंद खून! IVRI के वैज्ञानिकों ने 7 साल में बनाई देसी 'चमत्कारी किट'! तुरंत होगी ब्लड कैंसर की पहचान