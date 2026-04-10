रूस में नौकरी का सपना दिखाकर 26 भारतीयों को जंग में झोंका! SC ने सरकार से मांगा जवाब

Supreme Court Of India: सुप्रीम कोर्ट में 26 लोगों ने याचिका दायर कर आरोप लगाया कि कुछ एजेंट उनके परिवारवालों को नौकरी दिलाने के बहाने रूस ले गए और अब वहां उन्हें जबर्दस्ती यूक्रेन के साथ जंग लड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है. घरवालों के मुताबिक वो वहां किस हालत में हैं, इसकी कोई जानकारी परिवारवालों को नहीं मिल रही है. सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया. सरकार की ओर से पेश सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को आश्वस्त किया कि वो इस बारे में निर्देश लेकर कोर्ट को अवगत कराएंगे. कोर्ट एक हफ्ते बाद सुनवाई करेगा.

पासपोर्ट और पहचान पत्र छीने

आज सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकील ने बताया कि रूस में फंस गए ये लोग टूरिस्ट, स्टूडेंट और दूसरे वैध वीजा पर वहां गए थे. एजेंट ने उन्हें अच्छी नौकरी देने का झांसा दिया गया था, लेकिन रूस पहुंचने के बाद उनके पासपोर्ट और पहचान पत्र छीन लिए गए. उनकी आवाजाही सीमित कर दी गई. उन्हें धमकाकर और दबाव डालकर रूसी सेना में भर्ती कर लिया गया. वकील ने कहा कि यह बड़ी विचित्र स्थिति है, उन्हें बिना उनकी मर्जी के एक गैरमुल्क के लिए यूक्रेन से युद्ध लड़ना पड़ रहा है. सरकार को परिवार वालों की ओर से सैकड़ों ज्ञापन भेजे जा चुके हैं, लेकिन सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है.

घरवालों को वीडियो भेजे

कोर्ट में पेश वकील ऋत्विक भनोट और अध्ययन गुप्ता ने 'ZEE NEWS' को बताया कि रूस में फंसे कुछ लोगों ने बाकायदा घरवालों को वीडियो भेजे. उन्हें बताया कि कैसे वो विदेशी मुल्क मे फंसे है. वो युद्ध के पास खतरनाक इलाकों में है और अपनी सुरक्षा को लेकर बुरी तरह डरे हुए हैं. परिवार वालों का कहना है कि आखिरी बार उनका संपर्क सितंबर- अक्टूबर 2025 में हुआ. उसके बाद से कोई संपर्क नहीं हो पाया है. उन्हें विदेश मंत्रालय से सहायता की गुहार लगाई लेकिन, उनकी स्थिति के बारे में कोई जानकारी उन्हें नहीं मिल पाई है.

Add Zee News as a Preferred Source

कोर्ट से दखल की मांग

याचिका में मांग की गई है कि भारत सरकार रूस से बातचीत करके इन लोगों का पता लगाए और सुरक्षित वापस लाए.

उन्हें दूतावास की मदद और कानूनी सहायता दी जाए. उनके लिए मेडिकल और मानवीय सहायता सुनिश्चित की जाए. इसके साथ ही याचिका में मांग की गई है कि भारत में जो एजेंट गलत तरीके से लोगों को विदेश भेजते हैं, उनके खिलाफ जांच और कार्रवाई हो.