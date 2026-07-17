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'यात्री कभी सेकंड क्लास नहीं होता', किस मामले पर सुप्रीम कोर्ट हुआ नाराज; रेलवे को मिला ये आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान सेकंड क्लास पैसेंजर यानी द्वितीय श्रेणी यात्री शब्द पर कड़ी आपत्ति जताई. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी यात्री को सेकंड क्लास नहीं कहा जा सकता. यह संविधान की मूल भावना के विपरीत है.

Written Byabhinav tripathi
Published: Jul 17, 2026, 10:19 PM IST|Updated: Jul 17, 2026, 10:19 PM IST
'यात्री कभी सेकंड क्लास नहीं होता', किस मामले पर सुप्रीम कोर्ट हुआ नाराज; रेलवे को मिला ये आदेश
Image Credit: AI

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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