'यात्री कभी सेकंड क्लास नहीं होता', किस मामले पर सुप्रीम कोर्ट हुआ नाराज; रेलवे को मिला ये आदेश

Supreme Court News: पिछले कुछ समय से भारतीय रलवे में सुधार का दौर चल रहा है. इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने यात्रियों की सुरक्षा को लेकर कड़ी टिप्पणी कड़ी टिप्पणी करते हुए एक अहम फैसला सुनाया है. सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे के दस्तावेजों में इस्तेमाल किए जाने वाले सेकंड क्लास पैसेंजर यानी द्वितीय श्रेणी यात्री शब्द पर कड़ी आपत्ति जताई है.
दरअसल, एक मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस संजय करोल और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने कहा कि इतिहास में वर्ग विभाजन की पृष्टभूमि को देखते हुए किसी को भी इस तरीके से संबोधित नहीं किया जा सकता है. यह संविधान की मूल भावना के विपरीत है.
इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि यात्री की श्रेणी को उसके खर्चे से नहीं, बल्कि उस कोच से तय होनी चाहिए, जिसमें वह सफर कर रहा है. कोर्ट ने कहा कि भविष्य में श्रेणी का उल्लेख यात्री की बजाए केवल कोच या डिब्बे के संदर्भ में किया जाना चाहिए. वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे सुरक्षा व्यवस्था और यात्रियों की सुविधा से जुड़े मुद्दों पर भी अहम टिप्पणी की.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रेलवे मैनुअल के कई प्रावधानों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए अधिक कर्मचारियों की जरूरत है. रेलवे स्टेशन और ट्रेन में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या में इजाफा किया जाए. वहीं, कोर्ट ने माना कि जिस हिसाब से रेलवे का आधुनीकीकरण किया जा रहा है, उससे रेलव
देश में आधुनिकीकरण के दौर में रेलवे में युवाओं को रोजगार देने से न केवल उन्हें स्थायी आजीविका मिलेगी, बल्कि इससे यात्रियों की जान बचाने में भी मदद मिलेगी.
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी भी यात्री को सेकंड क्लास कहना सही नहीं है और यह संविधान की भावना के खिलाफ है. सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया कि बेहतर यही होगा कि श्रेणी का उल्लेख यात्री के बजाए कोच या डिब्बे के संदंर्भ में किया जाना चाहिए. वहीं, रेल से गिरने से मौत होने पर यात्री की पत्नी को राहत दी. रेलवे क्लेम ट्रिब्यूनल और एमपी हाईकोर्ट के फैसले को पलट दिया.