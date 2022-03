VVPAT पर्चियों के EVM से मिलान पर SC करेगा सुनवाई, जानिए इससे क्या होगा बदलाव

नई दिल्ली: VVPAT पर्चियों के ईवीएम (EVM) से मिलान पर दायर की गई याचिका (Plea) को सुनने के लिए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) तैयार हो गया है. सुप्रीम कोर्ट बुधवार को इस याचिका की सुनवाई करेगा. दरअसल अभी तक VVPAT की पर्चियों का मिलान ईवीएम से वोटों की गिनती के बाद किया जाता है लेकिन याचिकाकर्ता ने मांग की है कि इसे मतगणना की शुरुआत में किया जाना चाहिए.

बता दें कि पांच राज्यों में हुए विधान सभा चुनाव के वोटों की गिनती से 1 दिन पहले VVPAT की पर्चियों के मिलान पर दायर याचिका की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई को अहम माना जा रहा है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसके बारे में चुनाव आयोग को सूचना दे दी जाए, देखते हैं इस बारे में क्या हो सकता है?

SC agrees to hear tomorrow a PIL seeking VVPAT verification at the beginning of counting of EVM votes instead of verifying it at the end of counting. "Inform the Election Commission of India, let's see what can be done," says Supreme Court. pic.twitter.com/VLar3be8Wn

— ANI (@ANI) March 8, 2022