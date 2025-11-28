Advertisement
Supreme Court News: ग्रीन बेल्ट के पेड़ काटकर सड़क चौड़ीकरण से SC नाराज, हरियाणा सरकार से मांगा जवाब

Supreme Court Latest News: हरियाणा के करनाल में बीजेपी दफ्तर तक सड़क चौड़ी करने के लिए ग्रीन बेल्ट में लगे 40 पेड़ काटने से सुप्रीम कोर्ट भड़क गया है. अदालत ने इस मामले पर नाराजगी जाहिर करते हुए हरियाणा सरकार से जवाब मांगा है.

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Nov 28, 2025, 10:21 PM IST
Supreme Court Haryana BJP Office Allotment Case: सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार और हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (HSVP) को करनाल में BJP के नए कार्यालय तक सड़क बनाने के लिए 40 विकसित पेड़ों को उखाड़ने पर सख्तशब्दों में फटकार लगाई है. अदालत ने कहा कि यह कार्य न केवल पर्यावरण के साथ खिलवाड़ है बल्कि प्रशासनिक मनमानी का भी उदाहरण है.

अदालत में शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने सुनवाई के दौरान सरकार से तीखे सवाल पूछे. कोर्ट ने पूछा, '40 बड़े पेड़ क्यों काटे गए? क्या इनके स्थान पर लगाए जाने वाले पौधे इसकी भरपाई कर पाएंगे? अगर राजनीतिक दफ़्तर को सुविधा चाहिए थी, तो उसे किसी दूसरे स्थान पर क्यों नहीं बनाया गया?'

हम आपको चेतावनी दे रहे- सुप्रीम कोर्ट

अदालत ने मामले की सुनवाई के दौरान स्पष्ट चेतावनी भी दी. खंडपीठ ने कहा, 'हम आपको चेतावनी दे रहे हैं. अगर हमें उचित स्पष्टीकरण न मिला तो राज्य और उससे जुड़े अधिकारी कार्रवाई के लिए तैयार रहें.'

सुप्रीम कोर्ट तक कैसे पहुंचा मामला? 

बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका 1971 युद्ध के वीर चक्र विजेता, कर्नल (से.नि.) देविंदर सिंह राजपूत (79) ने दायर की है. राजपूत का दावा है कि नियमों का उल्लंघन कर उनके आवास के पास वाली सरकारी जमीन को BJP को आवंटित किया गया. बाद में पार्टी कार्यालय तक पहुंच बनाने के लिए ग्रीन बेल्ट में लगे 40 पेड़ काटकर सड़क चौड़ी की गई. 

कर्नल राजपूत ने अदालत को बताया कि उन्हें 36 वर्ष पहले यह प्लॉट आवंटित किया गया था. ग्रीन बेल्ट होने की वजह से उनसे एक्सट्रा 10% प्रीमियम भी लिया गया था. इसके बावजूद बिना उचित प्रक्रिया और अनुमति के वह क्षेत्र संस्थागत उपयोग में बदल दिया गया.

नियमों को ताक पर हुआ भूमि आवंटन

उन्होंने आरोप लगाया कि जिस जमीन को बीजेपी पार्टी दफ़्तर बनाने के लिए दिया गया, वह 9 मीटर चौड़ी सड़क पर थी. जबकि नियमों के अनुसार संस्थागत क्षेत्र कम से कम 24 मीटर सड़क पर होना चाहिए.

वहीं सरकारी वकील ने अदालत में सफाई दी कि बीजेपी को जमीन आवंटन नियमों के तहत किया गया. इसके लिए पर्यावरण के तमाम मानकों का पालन किया गया. जो पेड़ काटे गए हैं, उनके बदले नए पेड़ लगाए जाएंगे. 

'40 साल पुराने पेड़ों का मूल्य क्या'

हालांकि सुप्रीम कोर्ट उनकी सफाई से संतुष्ट नहीं हुई. अदालत ने सख़्त रुख दिखाते हुए पूछा, '40 साल पुराने पेड़ों का मूल्य क्या है? उनकी पर्यावरणीय भरपाई कैसे संभव है?'

दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने मामले में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया. कोर्ट ने HSVP के मुख्य प्रशासक को जमीन आवंटन से जुड़े तमाम रिकॉर्ड के साथ अगली सुनवाई पर अदालत में तलब किया है. इसके साथ ही सरकार से रेमेडियल एक्शन प्लान भी मांगा गया है. सूत्रों के मुताबिक, कोर्ट में अगली सुनवाई निर्णायक होने के आसार हैं. अगर जवाब संतोषजनक नहीं मिला तो सरकार और एजेंसियों पर कड़ी कार्रवाई होने की संभावना है.

About the Author
author img
Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

