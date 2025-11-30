Advertisement
अब भाजपा ने ही बता दिया SIR में घोटाला! सुवेंदु अधिकारी ने चुनाव आयोग को लिखे पत्र में क्या कहा?

पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने राज्य सरकार पर SIR प्रक्रिया में घोटाले और मतदाता सूची में हस्तक्षेप का आरोप लगाया. उन्होंने बांग्लादेशी घुसपैठियों और फर्जी मतदाताओं के शामिल होने का दावा किया.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Nov 30, 2025, 09:23 AM IST
SIR: पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता और भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने राज्य में चल रही एसआईआर (Special Intensive Revision) प्रक्रिया को लेकर राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने कहा कि राज्य प्रशासन मतदाता सूची में व्यक्तिगत और अनियमित हस्तक्षेप कर रहा है और वरिष्ठ अधिकारी अपात्र लोगों को सूची में बनाए रखने में सक्रिय रूप से शामिल हैं.

सिलीगुड़ी में मीडिया से बातचीत करते हुए शुभेंदु ने राज्य सरकार पर घोटालेबाजी का आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश का प्रशासन निर्वाचन प्रक्रिया में धोखाधड़ी में लिप्त है. अधिकारी ने दावा किया कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को मतदाता सूची में शामिल करने की कोशिश की जा रही है और वरिष्ठ अधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारियों, निर्वाचक पंजीकरण अधिकारियों और सहायक निर्वाचक पंजीकरण अधिकारियों को सीधे निर्देश दे रहे हैं ताकि कुछ नाम गलत तरीके से सूची में बने रहें. उन्होंने कहा कि इनमें कथित रूप से मृत मतदाता, फर्जी मतदाता और बांग्लादेशी घुसपैठिए शामिल हैं.

BJP नेता ने ECI को लिखा पत्र

शुभेंदु ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया धीमी गति से चल रही है और निर्वाचन आयोग को इसे तेजी से पूरा करना चाहिए. उन्होंने इस संदर्भ में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पत्र भी लिखा था, जिसमें ममता सरकार पर तटस्थता का उल्लंघन और पुलिस बल का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया गया. भाजपा नेता ने राज्य सरकार पर मुसलमानों को एक समूह बताकर वोट बैंक मजबूत करने की रणनीति अपनाने का भी आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी भाषाई और सांस्कृतिक अंतर को नजरअंदाज करते हुए सभी मुसलमानों को अल्पसंख्यक बता रही हैं ताकि अपना वोट बैंक मजबूत किया जा सके.

इस बीच, भारतीय प्रशासनिक सेवा के रिटायर्ड अधिकारी सुब्रत गुप्ता को पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया के लिए विशेष पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है. शुभेंदु अधिकारी ने निर्वाचन आयोग के इस हस्तक्षेप का स्वागत किया, लेकिन उन्होंने राज्य सरकार की जवाबदेही और भ्रष्टाचार की जांच की मांग दोहराई. शुभेंदु ने राज्य की जनता से अपील की कि वे देश विरोधी ममता सरकार को उखाड़ फेंकें और लोकतांत्रिक प्रक्रिया की रक्षा करें. उन्होंने कहा कि यह मामला सिर्फ मतदाता सूची तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे राज्य में चुनावी निष्पक्षता और कानून के शासन की परीक्षा है.

Sir

