कटक के SCB मेडिकल कॉलेज के ICU में भीषण आग, 10 मरीजों की दर्दनाक मौत; कई घायल

SCB Medical College Fire: ओडिशा के कटक स्थित SCB मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में सोमवार तड़के एक भीषण हादसा हो गया. जानकारी के अनुसार, अस्पताल के ट्रॉमा केयर ICU में आग लगने से कम से कम 10 मरीजों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य लोग घायल बताए जा रहे हैं. अधिकारियों के मुताबिक यह घटना सोमवार सुबह करीब 3 बजे हुई, जब ट्रॉमा केयर इंटेंसिव केयर यूनिट में अचानक आग लग गई. प्रारंभिक जांच में आग लगने की वजह संभावित शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है.

Cuttack, Odisha: A fire broke out in the Trauma Care ICU of SCB Medical College at 2:30 AM. Patients were safely shifted, three fire tenders controlled the blaze pic.twitter.com/nOTxS7t4My — IANS (@ians_india) March 16, 2026 Add Zee News as a Preferred Source

ICU के अंदर 7 मरीजों की मौत

ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने अस्पताल पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और हादसे में 10 लोगों की मौत की पुष्टि की. उन्होंने बताया कि सात मरीजों की मौत ICU के अंदर ही हो गई, जबकि तीन अन्य मरीजों ने दम तोड़ दिया जब उन्हें बचाव अभियान के दौरान दूसरे वार्डों में ले जाया जा रहा था.

दमकल और अस्पताल स्टाफ ने किया बचाव

घटना के बाद दमकल विभाग और अस्पताल के कर्मचारियों ने तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू किया. आग पर काबू पाने के लिए दमकलकर्मियों ने तेजी से कार्रवाई की, जिसके बाद कई मरीजों को सुरक्षित बाहर निकालकर अस्पताल के अन्य वार्डों में शिफ्ट किया गया. अधिकारियों के अनुसार, बचाव अभियान में शामिल अस्पताल के 23 कर्मचारियों को धुएं के संपर्क में आने के कारण स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें हुईं, जिसके बाद उन्हें भी अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

Odisha Chief Minister Mohan Charan Majhi visited S.C.B. Medical College and Hospital in Cuttack this morning and held a discussion with the hospital authorities and Police officers. A fire broke out in the Trauma Care ICU here. (Pics: Odisha CMO) https://t.co/o3FurMyuwV pic.twitter.com/auguQlaQbS — ANI (@ANI) March 16, 2026

मृतकों के परिजनों को 25 लाख रुपये की सहायता

मुख्यमंत्री माझी ने इस दुखद घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया और मृतकों के परिजनों के लिए 25 लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है. घटना की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री ने आग लगने के कारणों की जांच के लिए न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं. उन्होंने कहा कि जांच में जो भी व्यक्ति या संस्था जिम्मेदार पाई जाएगी, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. इस हादसे के बाद अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था और बिजली व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं. प्रशासन ने पूरे मामले की विस्तृत जांच शुरू कर दी है.