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Hindi Newsदेशकटक के SCB मेडिकल कॉलेज के ICU में भीषण आग, 10 मरीजों की दर्दनाक मौत; कई घायल

कटक के SCB मेडिकल कॉलेज के ICU में भीषण आग, 10 मरीजों की दर्दनाक मौत; कई घायल

Cuttack Fire: ओडिशा के कटक स्थित एससीबी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के ट्रोमा केयर आईसीयू में आग लगने से 10 लोगों की मौत हो गई. मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने शॉर्ट सर्किट को संभावित कारण बताया. कई लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है. मृतकों को 25 लाख रुपये मुआवजे की घोषणा की गई है साथ ही न्यायिक जांच के आदेश दिए गए है.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Mar 16, 2026, 07:50 AM IST
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SCB Medical College Fire: ओडिशा के कटक स्थित SCB मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में सोमवार तड़के एक भीषण हादसा हो गया. जानकारी के अनुसार, अस्पताल के ट्रॉमा केयर ICU में आग लगने से कम से कम 10 मरीजों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य लोग घायल बताए जा रहे हैं. अधिकारियों के मुताबिक यह घटना सोमवार सुबह करीब 3 बजे हुई, जब ट्रॉमा केयर इंटेंसिव केयर यूनिट में अचानक आग लग गई. प्रारंभिक जांच में आग लगने की वजह संभावित शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है.

ICU के अंदर 7 मरीजों की मौत

ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने अस्पताल पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और हादसे में 10 लोगों की मौत की पुष्टि की. उन्होंने बताया कि सात मरीजों की मौत ICU के अंदर ही हो गई, जबकि तीन अन्य मरीजों ने दम तोड़ दिया जब उन्हें बचाव अभियान के दौरान दूसरे वार्डों में ले जाया जा रहा था.

दमकल और अस्पताल स्टाफ ने किया बचाव

घटना के बाद दमकल विभाग और अस्पताल के कर्मचारियों ने तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू किया. आग पर काबू पाने के लिए दमकलकर्मियों ने तेजी से कार्रवाई की, जिसके बाद कई मरीजों को सुरक्षित बाहर निकालकर अस्पताल के अन्य वार्डों में शिफ्ट किया गया. अधिकारियों के अनुसार, बचाव अभियान में शामिल अस्पताल के 23 कर्मचारियों को धुएं के संपर्क में आने के कारण स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें हुईं, जिसके बाद उन्हें भी अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

मृतकों के परिजनों को 25 लाख रुपये की सहायता

मुख्यमंत्री माझी ने इस दुखद घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया और मृतकों के परिजनों के लिए 25 लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है. घटना की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री ने आग लगने के कारणों की जांच के लिए न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं. उन्होंने कहा कि जांच में जो भी व्यक्ति या संस्था जिम्मेदार पाई जाएगी, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. इस हादसे के बाद अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था और बिजली व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं. प्रशासन ने पूरे मामले की विस्तृत जांच शुरू कर दी है.

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Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एव...और पढ़ें

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