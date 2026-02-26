'हमें पढ़ने दीजिए...,' सड़क नहीं तो स्कूल जाने के लिए तरसीं लड़कियां, अब गड्ढों में खड़े होकर किया प्रदर्शन

Students Protest For Road In Andhra Pradesh: आंध्र प्रदेश में सड़क की समस्या को लेकर विजयनगरम जिले के आदिवासी छात्र मंगलवार (24 फरवरी 2026 ) टूटे-फूटे रास्ते और गड्ढे पर पैदल चलकर अपने दूरदराज के गांवों को पास के स्कूल से जोड़ने के लिए सड़क की मांग करने लगे. छात्रों ने गड्ढों में खड़े होकर और अपने गले में राज्य के उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण की तस्वीरें लटकाई थीं.

छात्रों ने निकाला पैदल मार्च

टूटी सड़कों पर पैदल चलते हुए छात्रों ने आग्रह करते हुए कहा,' हमें हर दिन स्कूल जाने के लिए पहाड़ी इलाके से होते हुए लगभग 12 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है, जिससे हमें बहुत परेशानी होती है. कृपया हमारे लिए सड़क बनवा दीजिए. हम पढ़ना चाहते हैं.' बता दें कि इस विरोध प्रदर्शन का आयोजन मुनुपुराई, छप्पनिगड्डा, विप्पमनुवलसा, पल्लापुडुंगडा और रायपालेम गांवों के आदिवासी छात्रों ने किया था.

बेसिक रोड कनेक्टिनिटी की मांग

छात्रों का दावा है कि खराब सड़क के कारण उनके लिए स्कूलों तक आना-जाना मुश्किल हो गया है, खासकर खराब मौसम में यह समस्या आम है. छात्रों ने सरकार से स्कूल तक पहुंचने के लिए बेसिक रोड कनेक्टिनिटी उपलब्ध करवाने की मांग की है. बता दें कि पिछले साल 2025 में मध्य प्रदेश के बेतूल जिले में एक 10 साल की लड़की ने स्कूल वैन न आने पर सड़क जाम कर दी थी. कक्षा 5 की छात्रा सुरभि यादव अपने स्कूल बैग को कसकर पकड़े सड़क के बीच में बैठी रही और उसने 3 घंटे तक हिलने से मना कर दिया. वाहन चालक इंतजार करते रहे और बच्ची के न हटने पर उसे देखते रहे.

छात्रों की मांग

छात्रा को अपने स्कूल पहुंचने के लिए रोजाना लगभग 18 किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ती थी. स्कूल मैनेजमेंट ने सुरभि के लिए वैन सेवा बंद कर दी थी क्योंकि उसके परिवार ने पिछले 2 सालों से ट्रांसपोर्ट फी का पेमेंट नहीं किया था. पिछले साल सितंबर 2025 में अरुणाचल प्रदेश के पक्के केसांग जिले के एक स्कूल के कम से कम 90 छात्रों ने अपने संस्थान में शिक्षकों की कमी को उजागर करने के लिए 65 किलोमीटर की पदयात्रा की थी. छात्रों ने अपने हाथों में पोस्टर पकड़े थे, जिसमें लिखा था,' शिक्षक के बिना स्कूल महज एक इमारत है.' छात्रों ने कहा था कि शिक्षकों की नियुक्ति के लिए उनकी ओर से बार-बार की गई मांग पर एजुकेशन डिपार्टमेंट और अधिकारियों ने कोई ध्यान नहीं दिया था.