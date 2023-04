Heatwave Advisory: भीषण गर्मी से बेहाल हुए लोग, इस राज्य में 10वीं तक के स्कूल बंद करने का आदेश

इन कक्षाओं की टाइमिंग में हुआ बदलाव

उड़ीसा सरकार ने 11 अप्रैल को आदेश जारी करते हुए कहा है कि बढ़ती गर्मी को देखते हुए कक्षाओं की टाइमिंग में बदलाव किया जाए और यह नियम सभी प्राइवेट और सरकारी स्कूलों के लिए लागू किया जाए. कक्षाओं की टाइमिंग बदलकर 7:00 बजे से लेकर 11:30 बजे तक करने का आदेश जारी किया गया था लेकिन अचानक से पारा तेजी से ऊपर की ओर उठा और इस वजह से दसवीं तक की कक्षाओं को बंद कर दिया गया, वहीं 11वीं और 12वीं की कक्षाओं के समय में बदलाव किया गया है.

In view of intense heat wave condition, Anganwadis centres and all schools (both govt and private) up to STD 10th will remain closed from 12th April to 16th April, 2023.

