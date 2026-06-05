फीस बढ़ोतरी पर अब नहीं चलेगी स्कूलों की मनमानी, पंजाब में बन रहा कानून; 32 लाख छात्रों को होगा फायदा

Punjab CM Bhagwant Mann school fees decision: पंजाब में छात्रों और उनके पैरेंट्स को बढ़ी फीस की मार से बचाने के लिए प्रतिबद्ध राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के ऐलान के साथ ही निजी स्कूलों के मनमाने तरीके से फीस बढ़ाने वाले रवैये पर लगाम लगाने के लिए कानूनी मसौदा तैयार करने का आदेश जारी हो चुका है. पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने स्कूल शिक्षा सचिव को पत्र लिखकर विभाग को फीस ढांचे में सुधारात्मक उपायों को तेजी से लागू करने के निर्देश दिए हैं. बैंस ने मान सरकार के फैसले की जानकारी देते हुए यह भी कहा है कि जिन स्कूलों ने बीते तीन सालों में 15% सीमा से अधिक फीस बढ़ाई है, उन्हें विद्यार्थियों के अभिभावकों से ली गई अतिरिक्त फीस वापस करनी होगी.

यह प्रस्तावित कानून वार्षिक फीस वृद्धि को 5 प्रतिशत तक सीमित करेगा. सरकार का ये फैसला शिक्षा क्षेत्र में मुनाफाखोरी को रोकने की निर्णायक पहल है कि निजी स्कूल व्यावसायिक लाभ की बजाय विद्यार्थियों और अभिभावकों के हित में कार्य करें. अपने दिशा-निर्देशों में स्कूल शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने कहा, 'सुलभ और किफायती शिक्षा प्रदान करना हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है. इस समय पंजाब भर के लगभग 7,800 निजी स्कूलों में 32 लाख से अधिक विद्यार्थी पढ़ रहे हैं. ये विद्यार्थी और उनके परिवार मनमाने तरीके से फीस वृद्धि के खिलाफ मजबूत सुरक्षा और इन संस्थानों के कामकाज में पूर्ण पारदर्शिता के हकदार हैं.'

शिक्षा मंत्री ने कहा, 'शिक्षा क्षेत्र में मुनाफाखोरी को सख्ती से रोकने का फैसला एक पवित्र और जनकल्याणकारी कार्य है. इस मूल सिद्धांत को सुप्रीम कोर्ट ने भी समर्थन दिया है. नागरिकों के हितों की रक्षा के लिए सरकार एक ऐसा विधायी ढांचा लाएगी जिससे निजी संस्थानों की जवाबदेही सुनिश्चित होगी और मनमानी फीस वृद्धि पर रोक लगेगी. इस मामले को प्राथमिकता से देखा जा रहा है, शिक्षा विभाग को जल्द से जल्द कैबिनेट के विचार हेतु एक व्यापक प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं.'

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प्रस्तावित कानून के तहत पंजाब सरकार निजी स्कूलों के लिए एक सख्त वार्षिक फीस सीमा लागू करेगी, जिसके अनुसार निजी स्कूलों को एक साल में 5 फीसदी से अधिक फीस बढ़ाने की इजाजत नहीं होगी.

भगवंत मान सरकार का मानना है कि शिक्षा हर बच्चे के लिए सुलभ और किफायती होनी चाहिए तथा अभिभावकों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ नहीं पड़ना चाहिए. इस प्रस्तावित कानून से पूरे पंजाब में निजी स्कूलों के लिए एक पारदर्शी और जवाबदेह नियामक ढांचा स्थापित होने की उम्मीद है.

कांग्रेस सरकार ने निजी स्कूलों को फीस बढ़ाने की छूट दी थी

2019 में कांग्रेस सरकार ने ऐसे प्रावधान लागू किए थे जिनके तहत निजी स्कूलों को फीस बढ़ाने की छूट मिल गई थी. स्कूलों को केवल नोटिस बोर्ड और वेबसाइटों पर संशोधित फीस की जानकारी प्रदर्शित करने के बाद फीस ढांचे में बदलाव की अनुमति दी गई थी, जिसमें नियामक निगरानी बहुत कम थी. इससे मनमानी फीस वृद्धि का रास्ता खुल गया और पूरे पंजाब में अभिभावकों पर आर्थिक बोझ बढ़ता गया. अब भगवंत मान सरकार द्वारा लाए जा रहे कानून का मकसद पुरानी फीस बढ़ोतरी की व्यवस्था को समाप्त करने के साथ, निजी स्कूलों से उनकी जवाबदेही सुनिश्चित करवाकर विद्यार्थियों और अभिभावकों को अतिरिक्त फीस के बोझ से बचाना है.