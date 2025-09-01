DNA: डॉलर के दबदबे का होगा The End! RIC गठजोड़ की ट्रंप को चुनौती, क्या भारत-रूस-चीन अपना 'डॉलर' बनाएंगे?
देश

DNA: डॉलर के दबदबे का होगा The End! RIC गठजोड़ की ट्रंप को चुनौती, क्या भारत-रूस-चीन अपना 'डॉलर' बनाएंगे?

DNA Analysis: सॉफ्ट पावर के साथ ही साथ हार्ड पावर यानी सामरिक तौर पर भी भारत, रूस और चीन दुनिया में बड़ी शक्तियां हैं. इसी वजह से चीन के तियानजिन से हजारों किलोमीटर दूर SCO बैठक में RIC के बीच बनी संभावनाओं को लेकर अमेरिकी मीडिया में बड़ी हलचल है.

Zee News Desk|Last Updated: Sep 01, 2025, 11:34 PM IST
DNA: डॉलर के दबदबे का होगा The End! RIC गठजोड़ की ट्रंप को चुनौती, क्या भारत-रूस-चीन अपना 'डॉलर' बनाएंगे?

DNA Analysis: SCO बैठक में भारत, रूस और चीन के गठजोड़ से जुड़ी जो तस्वीरें सामने आई हैं. उन्होंने एक बार फिर उस संभावना को जन्म दे दिया है, जिसे कूटनीतिक हलकों में RIC यानी रूस, भारत और चीन का गठबंधन कहा जाता है. अब हम आपके सामने इसी RIC के संभावित गठबंधन का विश्लेषण करने जा रहे हैं. इस विश्लेषण को समझने के लिए आपको सबसे पहले इन तीन देशों की सॉफ्ट पावर यानी आबादी और कार्यशक्ति को समझना चाहिए.

आबादी के लिहाज से भारत, चीन और रूस तीनों दुनिया के टॉप 10 देशों में आते हैं. भारत की आबादी तकरीबन 1 अरब 46 करोड़ है. चीन की आबादी तकरीबन 1 अरब 41 करोड़ है और रूस की आबादी 14 करोड़ 39 लाख है. यानी दुनिया की आबादी का तकरीबन एक तिहाई हिस्सा इन तीन देशों में रहता है. इस लिहाज से ये तीनों देश दुनिया के सबसे बड़े बाजार और दुनिया में तीन बड़ी WORK FORCE यानी कार्यशक्ति रखते हैं.

सॉफ्ट पावर के साथ ही साथ हार्ड पावर यानी सामरिक तौर पर भी भारत, रूस और चीन दुनिया में बड़ी शक्तियां हैं. इसी वजह से चीन के तियानजिन से हजारों किलोमीटर दूर SCO बैठक में RIC के बीच बनी संभावनाओं को लेकर अमेरिकी मीडिया में बड़ी हलचल है. अब हम आपको SCO बैठक को लेकर कुछ बड़े अमेरिकी अखबारों और मीडिया हाउस की हेडलाइंस दिखाने जा रहे हैं, जो आपको अमेरिका में चल रही चर्चाओं से अवगत कराएंगी.

NEW YORK TIMES ने अपनी हेडलाइंस में क्या लिखा? 

अमेरिका के मशहूर अखबार NEW YORK TIMES ने अपनी हेडलाइंस में लिखा है. ट्रंप को लेकर भारत के सब्र का बांध टूटता जा रहा है. SCO की हालिया बैठक के केंद्र में अब चीन अकेला नहीं बल्कि भारत, रूस और चीन एक साथ नजर आ रहे हैं. अमेरिका के बड़े न्यूज चैनल CNN में कहा गया है रूस और भारत के लिए चीन ने रेड कार्पेट बिछा दिया है. ये एक नया WORLD ORDER बनाने की कोशिश  है, जिसका मौका खुद डॉनल्ड ट्रंप ने दिया है. अमेरिका की मशहूर मैगजीन THE ECONOMIST में लिखा गया है. भारत पर हद से ज्यादा टैरिफ लगाकर ट्रंप ने पिछले 25 सालों के अमेरिकी प्रयासों पर पानी फेर दिया है.

शंघाई कोओपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का JOINT STATEMENT

SCO बैठक को लेकर लिखी गई हर अमेरिकी हेडलाइन में दो शब्द बार बार पढ़ने को मिलते हैं. पहला है ट्रंप और दूसरा है ट्रंप का टैरिफ ट्रंप के इसी टैरिफ से निपटने के संकेत SCO बैठक में भी मिले. अब हम आपको SCO यानी शंघाई कोओपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का JOINT STATEMENT दिखाने जा रहे हैं, जो आपको बताएगा कि ट्रंप का टैरिफ वाकई SCO सदस्यों के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है, टैरिफ पर SCO का रुख समझने के लिए आपको बैठक से आया साझा बयान बेहद चाहिए.

WORLD TRADE ORGANISATION 

इस साझा बयान में कहा गया है, सभी सदस्य देश उन कदमों का विरोध करते हैं जो एकतरफा हैं और दूसरे देशों को दबाने के मकसद से उठाए गए हैं. ये कदम (ट्रंप के टैरिफ) WORLD TRADE ORGANISATION जैसे मंचों के मुक्त व्यापार के सिद्धांतों का उल्लंघन करते हैं और ऐसे कदमों से दुनिया में आर्थिक अस्थिरता पैदा होने की संभावना कई गुना बढ़ गई है.

SCO के इस साझा बयान ने बताया कि ट्रंप का टैरिफ GLOBAL SOUTH की पहचान कहे जाने वाले SCO को कबूल नहीं है, तो साथ ही इसी बैठक से अमेरिका को बड़ी चुनौती देने वाला एक संकेत भी सामने आया. इस संकेत को समझने के लिए आपको SCO बैठक में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का एक बयान पढ़ना चाहिए.

अपने बयान में पुतिन ने कहा पिछले कुछ वर्षों से रूस और चीन अपनी करेंसी में व्यापार कर रहे हैं. आज ये व्यापार 100 बिलियन डॉलर की वैल्यू जितना हो चुका है. हम आज भी चीन के साथ अपनी करेंसी में आर्थिक सहयोग को आगे बढ़ा रहे हैं. और ऐसा करके हम डॉलर पर निर्भरता से मुक्ति पा सकते हैं.

पुतिन ने इशारों ही इशारों में SCO सदस्यों को ये बता दिया कि डॉलर पर निर्भरता कम करके ट्रंप के नाजायज टैरिफ का जवाब दिया जा सकता है. यानी DE-DOLLARISATION को अंजाम दिया जा सकता है. अगर SCO सदस्यों ने इस दिशा में कदम बढ़ाया, तो डॉलर पर क्या प्रभाव पड़ेगा. ये समझने के लिए आपको कुछ आंकड़े पढ़ने चाहिए.

विदेशी मुद्रा भंडार

अगर FOREIGN EXCHANGE RESERVE यानी विदेशी मुद्रा भंडार की बात करें तो वर्ष 1999 तक दुनिया के विदेशी मुद्रा भंडारों में डॉलर की हिस्सेदारी 71 प्रतिशत थी. लेकिन वर्ष 2025 तक ये आंकड़ा घटकर 57 प्रतिशत तक पहुंच चुका है, जिसके मायने हैं कि दुनिया के देश विदेशी मुद्रा भंडार खड़ा करने के लिए डॉलर से दूरी बना रहे हैं.

भारत, चीन और रूस एक साथ! 

पिछले कुछ वर्षों में भारत ने रूस के साथ रूबल में व्यापार किया है, जबकि चीन और भारत भी खाद और उपकरणों के आयात निर्यात में रुपए और युआन का इस्तेमाल कर रहे हैं. जिसके चलते तीनों देशों की डॉलर पर निर्भरता कुछ हद तक कम हुई है. अगर आर्थिक क्षेत्र आधारित आंकलन भी किया जाए, तो सामने आता है कि भारत, चीन और रूस का एक साथ आना तीनों देशों को आर्थिक तौर पर मजबूत कर सकता है और टैरिफ का मुकाबला भी किया जा सकता है. हम ऐसा क्यों कह रहे हैं ये समझने के लिए आपको RIC यानी रूस, भारत और चीन के बीच संभावित सहयोग की.

भारत: ऊर्जा आवश्यकता

ट्रंप के टैरिफ को नकारते हुए अगर रूस से तेल सीधे भारत और चीन को मिलता रहे, तो उससे रूस को तकरीबन 300 बिलियन डॉलर की आय होती रहेगी और उसके मुख्य निर्यात यानी तेल और गैस की सप्लाई बाधित नहीं होगी. चूंकि चीन के पास अपने ऊर्जा संसाधन नहीं हैं, तो वो रूस से तेल खरीद सकता है और मुक्त व्यापार समझौतों के जरिए उसे भारत से धातु, खनिज और केमिकल्स की  सप्लाई मिल सकती है. बात अगर भारत की करें तो भारत को सस्ते दाम पर तेल और रूस जैसे देशों से कम कीमत पर हथियार मिल सकते हैं, जो भारत की बड़ी आबादी की ऊर्जा आवश्यकताओं को आसानी से पूरा कर सकता है.

SCO को लेकर जेक सुलिवान ने क्या बोला?

फिलहाल ये सिर्फ सहयोग की संभावनाएं हैं अगर ये हकीकत में बदलीं, तो अमेरिका को आर्थिक, सामरिक और कूटनीतिक नुकसान हो सकते हैं. इसी वजह से अमेरिकी एक्सपर्ट्स बार-बार ट्रंप के टैरिफ की आलोचना कर रहे हैं. ऐसी ही एक आवाज हैं अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवान जो पिछले कुछ दिनों से लगातार ट्रंप के टैरिफ को पांव पर कुल्हाड़ी मारने जैसा फैसला करार दे रहे हैं. SCO को लेकर जेक सुलिवान ने क्या बोला है ये भी आपको पढ़ना चाहिए.

SCO सदस्य ठान चुके हैं कि ट्रंप के टैरिफ का वो ठोस जवाब देंगे, लेकिन अब तक टैरिफ को लेकर ट्रंप टस से मस नहीं हुए हैं. ट्रंप की इसी हठ को देखते हुए प्राचीन चीन के विचारक सुन ज़ू की एक बात ध्यान आ जाती है.

सुन ज़ू कहते थे - AN EVIL MAN WILL BURN HIS NATION TO THE GROUND AND WILL RULE OVER THE ASHES. यानी एक जिद्दी शहंशाह अपनी हठ के चलते पूरे देश को जला सकता है. और फिर उसके पास सिर्फ बची हुई राख पर राज करने का विकल्प बच जाता है. तो क्या वाकई ट्रंप कुछ ऐसा ही कर रहे हैं, क्या अपने कथित दबदबे को जाहिर करने के लिए वो दूसरे देशों को धमका रहे हैं. और अमेरिका को आर्थिक गर्त में धकेलने जा रहे हैं.

