'सुप्रीम' दखल से बंगाल के लाखों वोटरों की जगी उम्मीद, अपील मंजूर हुई तो डाल पाएंगे वोट

पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट में अभी तक शामिल नहीं हो पाए लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर है. अगर वोटर लिस्ट में उनका नाम शामिल न किए जाने के खिलाफ उनकी अपील को अपीलेट ट्रिब्यूनल मंजूरी दे देता है तो उन्हें इसी विधानसभा चुनाव में वोटिंग का अधिकार मिलेगा.

चुनाव आयोग नई लिस्ट जारी करेगा

चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने आर्टिकल 142 के तहत मिली विशेष शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए एपीलेट ट्रिब्यूनल के फैसले के आधार पर चुनाव आयोग को नई सप्लीमेंट्री लिस्ट जारी करने को कहा है. कोर्ट के आदेश के मुताबिक 21 और 27 अप्रैल तक ट्रिब्यूनल जिन लोगों की अपील को मंजूर कर लेगा वो 23 और 29 अप्रैल को होने वाले मतदान में शामिल हो सकेंगे.

इसके लिए चुनाव आयोग नई सप्लीमेंट्री लिस्ट जारी करेगा. अभी बंगाल में कुल 19 अपीलेट ट्रिब्यूनल के सामने करीब 34 लाख लोगों की अपील पेंडिंग है.

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अपील पेंडिंग रहने पर नहीं कर पाएंगे वोट

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि जिन लोगों की वोटर लिस्ट से नाम हटाने के खिलाफ अपील अभी भी ट्रिब्यूनल में लंबित है, उन्हें आने वाले विधानसभा चुनाव में वोट देने की इजाजत नहीं दी जा सकती. कोर्ट ने कहा कि अगर इसकी इजाजत दी गई तो वोटिंग लिस्ट में अभी तक शामिल नामों के खिलाफ ट्रिब्यूनल में आपत्तियां दर्ज कराने वाले लोग भी यह मांग कर सकते है कि उन्हें वोट देने से रोका जाए जिनको लेकर उनकी आपत्ति पेंडिंग है. इससे फिर वही स्थिति बन जाएगी जो कि वेरिफिकेशन से पहले की थी और न्यायिक अधिकारियों की पूरी कवायद का कोई औचित्य नहीं रह जाएगा

SC वेबसाइट पर आदेश आज आया

13 अप्रैल को हुई पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने इसके संकेत दिए थे कि वो चुनाव आयोग को सप्लीमेंट्री जारी करने के लिए कह सकता है ताकि ट्रिब्यूनल में अपील मंजूर होने के बाद लोग वोट डाल सके. आज वेबसाइट पर अपलोड हुए आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए चुनाव आयोग को निर्देश जारी कर दिया.

अधिकारियों के ट्रांसफर पर सुनवाई से इनकार

इसके अलावा बंगाल चुनाव से जुड़े एक दूसरे मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग की ओर से कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और सरकारी अधिकारियों के तबादले को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया.

कोर्ट ने कहा कि चुनाव से पहले अधिकारियों का ट्रांसफर होना सामान्य बात है. ऐसा पहले भी कई बार होता रहा है. इसलिए इसमें दखल देने की जरूरत नहीं है. सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ता ने यह सवाल उठाया कि आयोग ने राज्य सरकार से सलाह किए बिना ही अधिकारियों के ट्रांसफर का आदेश दे दिया.

कोर्ट ने कहा कि यह कानूनी सवाल महत्वपूर्ण है, इस पर भविष्य में विचार हो सकता है. लेकिन फिलहाल इस मामले में हम हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं.

चुनाव आयोग ने बंगाल में बड़े सरकारी अधिकारियों के ट्रांसफर करने का आदेश दिया था. इनमें मुख्य सचिव,डीजीपी,गृह सचिव, कई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक और दूसरे वरिष्ठ पुलिस अधिकारी शामिल थे.