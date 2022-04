Anti-Encroachment Drive: जहांगीरपुरी के बाद शाहीन बाग में चलेगा बुलडोज़र, जानिए क्या है नगर निगम का प्लान?

Anti-Encroachment Drive In Delhi: बीते 20 अप्रैल को दिल्ली (Delhi) के जहांगीरपुरी (Jahangirpuri) में सरकारी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करने वालों के खिलाफ अभियान चलाकर अतिक्रमण हटाया गया था. हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने मामले में दखल देते हुए जहांगीरपुरी में यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश दिया था. इस बीच साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन (SDMC) ने शाहीन बाग (Shaheen Bagh) समेत दिल्ली के कई इलाकों से अतिक्रमण हटाने का प्लान बना लिया है.

साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर मुकेश सुर्यन ने कहा कि हमने शाहीन बाग, ओखला, विष्णु गार्डन और मदनपुर खादर सहित कई इलाकों की पहचान की है, जहां सरकारी जमीन पर बड़े पैमाने पर अतिक्रमण किया गया है. हमने प्लान तैयार कर लिया है और आने वाले समय में हम उस जमीन से अतिक्रमण को हटा देंगे.

The message of the department has been given to concerned officials & departments including the police. Under the MCD Act notice is not given to remove encroachment but where people have constructed illegal buildings, we have already served them notices: Mukesh Suryan, SDMC Mayor pic.twitter.com/vyf8fk6N0i

— ANI (@ANI) April 25, 2022