फिर मिल बैठेंगे 'ठाकरे ब्रदर्स', BMC चुनाव के लिए बन गया सीट शेयरिंग फॉर्मूला, कांग्रेस का क्या होगा?

पिछले सप्ताह महाराष्ट्र के लोकल बॉडी चुनावों में बीजेपी नीत महायुति गठबंधन ने जिस तरह से एमवीए गठबंधन को करारी शिकस्त दी है. अब विपक्ष ने इस बात की तैयारी शुरू कर दी है कि आगामी चुनावों में महायुति के सामने वो कैसे वापसी करेंगे? खासकर उद्धव ठाकरे और शरद पवार को जनता की कसौटी पर खुद साबित करने की जरूरत होगी. उद्धव ठाकरे की शिवसेना UBT को इस चुनाव में महज 9 सीटें मिलीं, जबकि एकनाथ शिंदे की BJP के साथ गठबंधन वाली शिवसेना ने 53 सीटें जीतीं, जिससे उद्धव ठाकरे को लगातार दूसरी हार मिली और यह साबित हुआ कि उसने अविभाजित शिवसेना के वोट बैंक को ज़मीनी स्तर पर BJP के हिंदुत्व मॉडल की तरफ मोड़ दिया है.

वहीं महाराष्ट्र में शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को इस चुनाव में महज 7 सीटें मिलीं. एनसीपी महाराष्ट्र में अब तक एक परिवार द्वारा चलाई जाने वाली पार्टी है. शिवसेना की तरह से इस पार्टी में भी फूट पड़ी और अजित पवार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को इस चुनाव में 37 सीटें मिलीं. इस चुनाव में अजित पवार को भी बीजेपी के साथ गठबंधन करने का बड़ा फायदा मिला. एकनाथ शिंदे और अजित पवार ने अपने पुराने बॉस की BJP के कुल स्कोर को बढ़ाने की योजनाओं को सफलतापूर्वक नाकाम कर दिया. महाराष्ट्र निकाय चुनाव के इन नतीजों ने अगले महीने होने वाले बृहन्मुंबई नगर निगम चुनाव (बीएमसी इलेक्शन) में महायुति की जीत के 'ट्रेलर' और विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी के लंबे समय के भविष्य के लिए आखिरी चेतावनी के तौर पर देखा जा रहा है.

बीजेपी का महायुति संतुलन का खेल

इस मामले में अगर थोड़ी और गहराई से देखें तो एक और कहानी है बीजेपी ने राज्य के अंदर और मुंबई नगर निकाय चुनाव से ठीक पहले महायुति के अंदर अपनी सत्ता की स्थिति को मजबूत किया है. बीजेपी की 117 सीटें महाराष्ट्र नगर निगम चुनावों में अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन है और यहां सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसने शहरी वोट शेयर में 11 से 30 प्रतिशत तक सुधार किया है. ये BMC चुनाव से पहले बीजेी की एक बड़ी छलांग है. विपक्षी महाविकास अघाड़ी की हार शिंदे और अजीत पवार की मदद से ही संभव हुई लेकिन नतीजे यह भी बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने महायुति गठबंधन और राज्य में अपने बढ़ते कद के तहत अपने 'सहयोगियों' को भी पीछे छोड़ रखा है.

एकनाथ शिंदे और अजित पवार बने बीजेपी की ताकत

शिंदे और अजीत पवार बीजेपी के लिए मराठी राजनीति पर शिवसेना की पकड़ तोड़ने में और MVA को लगभग पूरी तरह से खत्म करने में उपयोगी रहे हैं, जो तब तक विपक्ष के लिए एक मजबूत ताकत बनकर रहे हैं जब तक शिवसेना और एनसीपी पार्टियों में विभाजन नहीं हो गया. लेकिन अलग हुए गुटों ने अपने पूर्व सहयोगियों पर जीत हासिल की है उन्हें 'बड़े भाई' से आगे निकलने की इजाजत नहीं दी गई है यह बात इससे साबित होती है कि शिंदे को अपने आधे कार्यकाल में एक स्थिर सरकार चलाने के बावजूद उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया.

दशकों बाद महाराष्ट्र में किसी नेशनल पार्टी का दबदबा

वरिष्ठ पत्रकार एजाज अहमद ने एनडीटीवी से बातचीत में कहा,'स्थानीय निकाय चुनावों में यह बड़ी जीत बीजेपी की अर्ध-शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों पर पकड़ को बढ़ाएगी जिससे BMC चुनाव से पहले और 2029 के लोकसभा और विधानसभा चुनावों की तैयारी में उसका जनाधार और भी मजबूत होगा.' यह एक बड़ी बात है काफी दिनों के बाद महाराष्ट्र में एक बार फिर से एक राष्ट्रीय पार्टी का दबदबा बन गया है. इसके पहले महाराष्ट्र में कई दशकों से शिवसेना और एनसीपी जैसी पार्टियां किंग मेकर बन गईं थीं. अब ठाकरे और शरद पवार के लिए ये क्या संकेत हैं?

दो दशक बाद फिर साथ आने की तैयारी कर रहे ठाकरे ब्रदर्स

मुंबई के राजनीतिक गलियारों में 'पहले परिवार' के तौर पर माने जाने वाले चचेरे भाई उद्धव और राज ठाकरे जो 20 साल की पारिवारिक दुश्मनी के कारण अलग हो गए थे. जून में मराठी बनाम हिंदी भाषा विवाद को लेकर फिर से एक साथ आए. सोमवार को उन्होंने इस वापसी की दिशा में एक और कदम बढ़ाया है. हालांकि इसके पहले अगस्त महीने में हुए बीईएसटी (BEST) चुनाव में दोनों भाई मिलकर एक साथ चुनाव लड़ चुके थे. इस चुनाव में उन्हें तगड़ा झटका लगा था और ठाकरे बंधुओं का खाता भी नहीं खुल पाया था.

ठाकरे ब्रदर्स में सीट-शेयरिंग डील पर बनी सहमति!

उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना (UBT) के सूत्रों ने बताया कि शिवसेना BMC की 227 सीटों में से 157 पर चुनाव लड़ेगी और उनके चचेरे भाई राज के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना बाकी 70 सीटों पर चुनाव लड़ेगी. अगर ये डील पक्की हो गई तो 20 सालों में ये पहला मौका होगा जब ठाकरे परिवार के दोनों भाई सहयोगी के तौर पर बीएमसी के चुनाव में उतरेंगे. इस डील में शरद पवार की एनसीपी को कोई हिस्सा नहीं मिलेगा. अब अगर इस चुनाव में भी महाराष्ट्र की सियासत में रीजनल पावर हाउस मानी जाने वाली शिवसेना और एनसीपी को लगातार तीसरी बार भी हार का सामना करना पड़ा तो उन्हें अपनी पार्टियों की विरासत के हक खोना पड़ेगा और इन पार्टियों की कमान पूरी तरह से एकनाथ शिंदे और अजित पवार के हाथों में जा सकती है.

अब कांग्रेस का क्या होगा?

इस बीच कांग्रेस इस व्यवस्था में बिल्कुल भी शामिल नहीं है इस स्थिति को कुछ लोग MVA के भीतर तनाव का संकेत मानते हैं. खासकर ठाकरे भाइयों के फिर से एक साथ आने के बाद. दरअसल, रविवार को शिवसेना (UBT) के आनंद दुबे की एक टिप्पणी से तब पारा चढ़ गया जब पार्टी प्रवक्ता ने मुंबई की राजनीति के संदर्भ में कांग्रेस को अप्रासंगिक बताते हुए कह दिया, 'मुंबई में कांग्रेस को गंभीरता से लेने की कोई ज़रूरत नहीं है. पिछले 30 सालों से वे लगातार बृहन्मुंबई नगर निगम चुनाव हार रहे हैं... तो 2026 में वे कौन सा चमत्कार करेंगे?'

