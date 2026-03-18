असम में सीट शेयरिंग, केरल में 100 सीटों पर दांव, बंगाल में क्लीन स्वीप! BJP ने तैयार कर लिया जीत का प्लान?

BJP Strategy on Assam, Kerala, West Bengal Assembly Elections: केरल, असम और पश्चिम बंगाल में होने जा रहे असेंबली चुनाव की रणनीति तय करने के लिए बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति ने बुधवार देर शाम अहम बैठक की. दिल्ली में हुई इस बैठक में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, पार्टी अध्यक्ष नितिन नबीन समेत तीनों राज्यों के अहम पदाधिकारी शामिल रहे. बैठक में आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर विस्तृत चर्चा कर रणनीति तैयार की गई.

असम में 89 सीटों पर हुई चर्चा

सूत्रों के मुताबिक, बैठक में असम की 89 सीटों पर भी चर्चा की गई. फैसला लिया गया कि बीजेपी अपने सहयोगी दलों असम गण परिषद और बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट के साथ सीट शेयरिंग करके यह चुनाव लड़ेगी. असम विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की सूची कल यानी गुरुवार को जारी होने की संभावना है. इसके लिए असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा दिल्ली पहुंचे थे और वे बैठक में सक्रिय रूप से शामिल रहे.

वहीं पार्टी ने केरल में कुल 100 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है. ऐसा करके वह राज्य में संगठन का विस्तार करना चाहती है. केरल की 47 सीटों के लिए बीजेपी अपनी पहली सूची जारी कर चुकी है. इसमें पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर को नेमोम सीट से, केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन को कांजिराप्पिली से टिकट दिया गया है.

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केरल में 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी बीजेपी

बैठक में केरल की बची हुई सीटों पर चर्चा की गई. पार्टी का लक्ष्य केरल की 140 सदस्यीय विधानसभा में 100 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारना है, जबकि बाकी सीटें एनडीए सहयोगियों को सौंपी जाएंगी. इससे पहले 2021 में बीजेपी ने 115 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन एक भी सीट नहीं जीत पाई थी. अब पार्टी तीसरे मोर्चे के रूप में उभरने की कोशिश कर रही है.

इसके साथ ही केंद्रीय चुनाव समिति ने पश्चिम बंगाल की बची हुई सीटों को लेकर भी चर्चा की. पार्टी पहले ही राज्य में 144 सीटों के लिए उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर चुकी है, जिसमें सुवेंदु अधिकारी, दिलीप घोष जैसे बड़े चेहरे शामिल हैं. बीजेपी बंगाल में 150 से अधिक सीटों पर मजबूती से लड़ने की तैयारी में है. वहीं, बंगाल की कुल 294 सीटों में से TMC 291 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर चुकी है.

राज्य में 9 अप्रैल को एक चरण में होंगे चुनाव

बताते चलें कि केरल विधानसभा चुनाव 9 अप्रैल को एक चरण में होंगे. कांग्रेस ने केरल के लिए 55 उम्मीदवारों की सूची जारी की है, वहीं एलडीएफ ने भी अपने उम्मीदवारों की घोषणा शुरू कर दी है. बताते चलें कि पार्टी केरल और बंगाल जैसे राज्यों में अपनी पैठ बढ़ाने पर जोर दे रही है, जहां पिछले चुनावों में उसे चुनौतियों का सामना करना पड़ा था.