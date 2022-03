Russia Ukraine War: यूक्रेन में दूसरे भारतीय छात्र की हुई मौत, इस वजह से हुआ निधन

Russia Ukraine War: रूस और यूक्रेन के बीच पिछले 7 दिनों से जारी जंग में अब भारत समेत दूसरे देश भी पिसने लगे हैं. यूक्रेन में पढ़ने के लिए गए पंजाब (Punjab) के छात्र की बुधवार को ब्रेन हेमरेज से मौत हो गई. इसके साथ ही यूक्रेन जंग में मरने वाले भारतीयों का आंकड़ा बढ़कर 2 हो गया.

मृतक नौजवान चंदन जिंदल (Chandan Jindal) पंजाब के बरनाला जिले का रहने वाला था. वह 4 सालों से यूक्रेन के विनीसिया स्टेट (Vinnytsia) में MBBS की पढ़ाई करने गया हुआ था. वहां पर 2 फरवरी को चंदन जिंदल गंभीर रूप से बीमार हो गया. उसे Ischemic स्ट्रोक आया था, जिससे उसके दिमाग में खून जम गया और बाद में उसे आईसीयू में दाखिल करवाना पड़ा था.

Chandan Jindal, an Indian national in Ukraine lost his life due to natural causes. His family is also in Ukraine: Arindam Bagchi, MEA spokesperson pic.twitter.com/CcP9lTdPEH

— ANI (@ANI) March 2, 2022