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असम विधानसभा चुनाव: कांग्रेस की दूसरी लिस्ट जारी, सूची में 23 नाम; सहयोगियों के लिए 15 सीट छोड़ी

Assam Elections second list: असम विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने दूसरी लिस्ट में 23 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है. इस तरह कांग्रेस उम्मीदवारों के चयन के मामले में बीजेपी पर बढ़त बना चुकी है.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Mar 14, 2026, 11:43 PM IST
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असम विधानसभा चुनाव: कांग्रेस की दूसरी लिस्ट जारी, सूची में 23 नाम; सहयोगियों के लिए 15 सीट छोड़ी

Assam Assembly elections: पूर्वोत्तर के चुनावी राज्य असम में चुनावी तैयारियों को तेजी से फाइनल करते हुए कांग्रेस ने अपने कैंडिडेट की दूसरी सूची जारी कर दी है. कांग्रेस ने दूसरी सूची (Assam Cogress second list) में 23 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया है. दूसरी सूची में कांग्रेस ने अपने सहयोगी दल के लिए 15 सीटें छोड़ी हैं. गौरतलब है कि असम में लंबे समय से सत्ता से बाहर कांग्रेस पार्टी ने कम से कम कैंडिडेट्स सेलेक्शन के मामले में सत्ताधारी बीजेपी पर बढ़त बना ली है. इससे पहले कांग्रेस पार्टी की पहली लिस्ट में 42 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा हुई थी, जिसे मिलाकर अब तक पार्टी की ओर से कुल 65 उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारे जा चुके हैं.

सहयोगियों के लिए छोड़ी ये 15 सीटें

दूसरी लिस्ट में भी कांग्रेस ने मुस्लिम समुदाय के कई चेहरों को टिकट दी है. गठबंधन की राजनीति को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस ने सहयोगी दलों के लिए 15 सीटें छोड़ी हैं, जिससे राज्य में चुनावी सरगर्मी और तेज हो गई है. देखिए सीटों के नाम

इस दूसरी सूची में सबसे चौंकाने वाले चेहरे की बात करें तो स्थानीय कांग्रेस नेताओं के विरोध को दरकिनार करके पार्टी ने सृजनग्राम (Srijangram) से नूरुल इस्लाम (Nurul Islam) को मौका दिया है, जिसे लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया था कि असम प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह ने पैसे लेकर उन्हे टिकट दिया है. लिस्ट के बाकी नामों की बात करें न्यू गुवाहाटी से पूर्व सांसद पंकज बोरा के बेटे शांतनु बोरा को टिकट दिया है. आपको बताते चलें कि कांग्रेस पार्टी की जो पहली लिस्ट आई थी उसमें भी सांसद पुत्रों को जगह मिली थी.

 अगले हफ्ते तारीखों का ऐलान संभव

असम में कांग्रेस के सामने कई चुनौतियां हैं. पार्टी के कुछ कद्दावर नेताओं ने हाल ही में पार्टी छोड़ी है. गौरव गोगोई को बीजेपी लगातार घेर रही है. वहीं चुनाव आयोग की टीम सभी चुनावी राज्यों का दौरा खत्म कर चुकी है. सूत्रों की माने तो अगले कुछ दिनों में आयोग सियासी रणभेरी बजाकर चुनावी तारीखों का ऐलान कर सकता है. 126 विधानसभा सीट वाले असम में 9 सीटें अनुसूचित जाति के लिए और 19 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं.

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Shwetank Ratnamber

श्वेतांक रत्नाम्बर पत्रकारिता जगत में 21 साल से ज्यादा का अनुभव रखते हैं. देश-दुनिया की ख़बरों को आसान भाषा में बताने में महारत रखने वाले श्वेतांक को राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की गहरी समझ है...और पढ़ें

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