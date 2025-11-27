Siddaramaiah VS DK.Shivakumar: तिहाड़ में बदली कैदियों की तकदीर; जेल में भी बने चहेते, देश के दूसरे सबसे अमीर नेता शिवकुमार का दिलचस्प किस्सा

Karnataka News: कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार इस समय काफी ज्यादा चर्चाओं में है. इसकी वजह है कर्नाटक के सीएम की कुर्सी, जिसे लेकर इस समय तकरार छिड़ी है. इसी बीच हम आपको बताने चल रहे हैं सीएम के उस किस्से के बारे में जिससे लोग अनजान हैं.
Second Richest Leader: कर्नाटक में इन दिनों कुर्सी को लेकर तकरार छिड़ी है. कांग्रेस में अंदरूनी कलह देखी जा रही है. सीएम की कुर्सी को लेकर काफी ज्यादा हलचल है. ये बाद अब सीएम हाउस ने निकलकर दिल्ली तक गूंजने लगी है. मामले को बढ़ता देख कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सोनिया, राहुल और मैं इस मुद्दे को सुलझा लेंगे, सीएम सिद्धारमैया को कुर्सी से मोह हो गया है तो वहीं डीके शिवकुमार को उनके समर्थक सीएम बनते देखना चाहते हैं, बहुत कम लोगों को पता होगा कि डीके शिवकुमार देश के दूसरे सबसे अमीर नेता हैं, एक बार तो वो जेल में बंद थे तो उन्होंने कैदियों की भी तकदीर बदल दी थी, आइए जानते हैं कि उन्होने ऐसा क्या किया था.
जेल में भी दिखाई दरियादिली
ये किस्सा है साल 2019 का, मनी लॉन्ड्रिंग केस में कर्नाटक के वर्तमान डिप्टी सीएम तिहाड़ जेल में बंद थे, यहां पहुंचने के बाद वो कैदियों के भी चहेते बन गए, यहां पहुंचने के बाद उन्होंने दो कैदियों की मदद की, दोनों परिवारिक विवाद की वजह से जेल में बंद थे, इसमें एक कैदी का नाम मोहसिन रजा था जो तलाक के बाद गुजारा भत्ता न देने की वजह से सजा काट रहा था और दूसरा कैदी डीके शिवकुमार को हिंदी सिखाता था. जब शिवकुमार जेल से बाहर निकले तो उन्होंने मोहसिन रजा की पत्नी को 4.5 लाख रुपए देकर उसकी रिहाई कराई और दूसरे को भी रिहा कराकर उसे रोजगार दिया, उनका ये हिस्सा बहुत कम लोगों को पता होगा.
देश के दूसरे सबसे अमीर नेता
डीके शिवकुमार की बात करें तो इनकी गणना देश के सबसे अमीर नेताओं में की जाती है, हालांकि देश के सबसे अमीर मंत्री तेलुगु देशम पार्टी (TDP) के डॉ. चंद्रशेखर पेम्मासानी देश के सबसे अमीर मंत्री हैं. इनका ताल्लुक आंध्र प्रदेश के गुंटूर से है. ADR की रिपोर्ट के मुताबिक उनकी संपत्ति 5705 करोड़ रुपये से अधिक है. जबकि सबसे अमीर मंत्रियों के मामले में कर्नाटक के वर्तमान डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार दूसरे स्थान पर हैं. रिपोर्ट के मुताबिक इनके पास 1413 करोड़ रुपये की घोषित संपत्ति है.
