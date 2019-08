J&K: जम्मू से हटाई गई धारा-144, आज से खुलेंगे स्कूल-कॉलेज

जम्मू: जम्मू कश्मीर से हालात सामान्य हो रहे हैं. जम्मू रीजन के सभी जिलों से धारा 144 को हटा दिया गया है. शनिवार से सभी स्कूल - कॉलेज खुलेंगे. इससे पहले जम्मू-कश्मीर के एडीजीपी लॉ ऐंड ऑर्डर मुनीर खान ने बताया, 'जम्मू में स्थिति सामान्य है. कश्मीर में स्थिति नियंत्रण में है. कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाएंगे.'

वहीं कथुआ में गुरुवार को स्कूल खुले. सड़कों पर स्कूल जाते स्टूडेंट नजर आए. उधमपुर में भी शुक्रवार को स्कूल खुले. उधमपुर के डिप्टी कमिश्नर पीयूष सिंगला ने कहा कि धारा 144 अभी भी लागू है लेकिन कुछ जगहों पर छूट दी गई है. हम हर इलाके पर नज़र बनाए हुए हैं, बाजारों को सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक के लिए खुला रखा गया है.

J&K: Schools reopened in Udhampur today. Deputy Commissioner of Udhampur Piyush Singla says,“Section 144 is still imposed, but with some exceptions in certain areas. Security plan is in place. Vulnerable areas are being monitored closely. Markets are also open from 11 AM to 5 PM” pic.twitter.com/V2wgZOkBjB

