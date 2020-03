संसद के गेट नंबर 1 पर सुरक्षा बढाई गई, BJP MP की कार स्पाइक बैरियर से टकराई

नई दिल्ली: संसद (Parliament) के गेट नंबर 1 पर सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी कर दी गई है. दरअसल बीजेपी सांसद विनोद कुमार सोनकर की कार सड़क पर लगे स्पाइक बैरियर से टकरा गई जिसके बाद सुरक्षा के मद्देनजर संसद के गेट नंबर 1 पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है. सीआरपीएफ के जवानों एकदम मुस्तैद हो गए हैं.

Delhi: Security at Gate No. 1 in Parliament on alert after BJP MP Vinod Kumar Sonkar's car (in pic 2) was damaged as spikes placed at a distance of a boom barrier at the gate got activated after a car accidentally touched the boom barrier. pic.twitter.com/hXpfgJmQaQ

— ANI (@ANI) March 3, 2020