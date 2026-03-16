संसद के गेट पर अचानक बजा सायरन, CISF हुई अलर्ट; बाद में पता चली ये वजह

Parliament Security Alert: देश की राजधानी दिल्ली में स्थित संसद भवन परिसर में सोमवार को उस समय अचानक सुरक्षा अलर्ट की स्थिति बन गई, जब परिसर में सायरन बजने की आवाज सुनाई दी. सायरन की आवाज से कुछ देर के लिए वहां मौजूद लोगों में हलचल और अफरा-तफरी का माहौल बन गया. हालांकि सुरक्षा एजेंसियों ने तुरंत सक्रिय होकर स्थिति को नियंत्रण में ले लिया.

तेज हवा के कारण हिल गया था बूम बैरियर

ताजा जानकारी के अनुसार, तेज हवा के कारण संसद परिसर में लगा एक बूम बैरियर हिल गया, जिससे उससे जुड़े सेंसर सक्रिय हो गए और स्वचालित सुरक्षा अलार्म बजने लगा. अलार्म बजते ही CISF की क्विक रिएक्शन टीम (QRT) मौके पर तैनात कर दी गई और सभी सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू कर दिए गए. सुरक्षा व्यवस्था के तहत जवानों ने तुरंत संसद भवन के प्रवेश द्वारों पर मोर्चा संभाल लिया और आने-जाने वाले वाहनों की जांच शुरू कर दी. इस दौरान यह सुनिश्चित किया गया कि किसी भी अनधिकृत व्यक्ति या वाहन को परिसर में प्रवेश न करने दिया जाए.

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वरिष्ठ अधिकारी ने किया निरीक्षण

घटना की जानकारी मिलते ही CISF के वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए और पूरे घटनाक्रम का निरीक्षण किया. जांच के दौरान सुरक्षा उपकरणों और बूम बैरियर की स्थिति की भी समीक्षा की गई. अधिकारियों के मुताबिक प्रारंभिक जांच में किसी भी तरह के सुरक्षा खतरे के संकेत नहीं मिले. निरीक्षण के बाद यह स्पष्ट हुआ कि सायरन बजने की वजह तकनीकी थी. तेज हवा के कारण बूम बैरियर के हिलने से सेंसर सक्रिय हो गया था, जिससे ऑटोमेटेड सुरक्षा प्रणाली ने अलर्ट जारी कर दिया. स्थिति स्पष्ट होने के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने परिसर को पूरी तरह सुरक्षित घोषित कर दिया और कुछ समय के लिए रोकी गई वाहनों की आवाजाही को फिर से सामान्य कर दिया गया.