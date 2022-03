J&K: सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, एनकाउंटर में अब तक 4 आतंकवादी ढेर

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर (Jammu-Kashmir) में सुरक्षाबलों (Security Forces) को बड़ी कामयाबी मिली है. सुरक्षाबलों ने 4 आतंकियों को मार गिराया है और मुठभेड़ अभी जारी है. पुलवामा, हंदवाड़ा और गांदरबल में सुरक्षाबलों और आंतकियों के बीच मुठभेड़ हुई है. सुरक्षाबलों ने पुलवामा में 2 आंतकी (Terrorist) मारे हैं.

आईजीपी कश्मीर ने कहा कि बीती रात 4 से 5 जगहों पर ज्वाइंट ऑपरेशन की शुरुआत की गई. पुलवामा में अभी तक जैश-ए-मोहम्मद के 2 आंतकी मारे गए हैं, इनमें एक पाकिस्तानी आतंकी भी शामिल है. इसके अलावा एक-एक आतंकी गांदरबल और हंदवाड़ा में भी मारे गए हैं. हंदवाड़ा और पुलवामा में एनकाउंटर खत्म हो चुका है. एक आतंकी को गिरफ्तार भी किया गया है.

We had launched joint ops at 4-5 locations yesterday night. So far 2 terrorists of JeM including 1 Pakistani killed in Pulwama, 1 terrorist of LeT killed each in Ganderbal & Handwara. Encounters over in Handwara & Pulwama. Also arrested 1 terrorist alive: IGP Kashmir

