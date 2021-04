Chhattisgarh: बीजापुर में मुठभेड़ का सुरक्षाबलों ने दिया करारा जवाब, 9 नक्सलियों को उतारा मौत के घाट

रायपुर: छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) के नक्सल प्रभावित बीजापुर (Bijapur) जिले में शनिवार को हुई मुठभेड़ में सुरक्षाबलों ने 9 नक्सलियों को मार गिराया है, जबकि 15 नक्सलियों (Naxal) के घायल होने की खबर है. इससे पहले मुठभेड़ में 5 जवान शहीद और 10 घायल हो गए.

गृह राज्य मंत्री ताम्रध्वज साहू ने बताया कि जब तररेम (Tarrem) के जंगलों में सुरक्षाबल गश्त कर रहे थे, तभी नक्सलियों ने उन पर मोटर लॉन्चर और अत्याधुनिक हथियारों से हमला कर दिया. इस हमले में 5 जवान शहीद हो गए, जबकि 10 जवाब गंभीर रूप से घायल हो गए. इसके बाद करीब 1500 जवानों को नक्सल विरोधी अभियान में शामिल किया गया, जिन्होंने जवाबी कार्रवाई करते हुए उसी अंदाज में कई नक्सलियों को मार गिराया.

इस हमले में शहीद हुए जवानों में एक कोबरा बटालियन, 2 बस्तरिया बटालियन और 2 डीआरजी के जवान शामिल हैं. स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार, जंगल में गोलीबारी की आवाजें अभी भी आ रही हैं. कुछ देर पहले मुठभेड़ स्थल से डेढ़ किलोमीटर दूर तिम्मापुरम से घायलों को लेकर एक हेलीकाप्टर रवाना हुआ है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में सुरक्षाकर्मियों के शहीद होने पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि उनके बलिदान को कभी नहीं भुलाया जाएगा. उन्होंने ट्वीट में कहा, 'मेरी संवेदनाएं छत्तीसगढ़ में माओवादियों से लड़ते हुए शहीद होने वाले जवानों के परिवारों के साथ हैं. वीर शहीदों के बलिदान को कभी नहीं भुलाया जा सकेगा. घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना है.'

My thoughts are with the families of those martyred while fighting Maoists in Chhattisgarh. The sacrifices of the brave martyrs will never be forgotten. May the injured recover at the earliest.

— Narendra Modi (@narendramodi) April 3, 2021