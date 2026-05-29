Advertisement
trendingNow13231792
Hindi Newsदेश‘ऑपरेशन शेरूवाली’ में घिरे कई आतंकी, राजौरी के जंगलों में पिछले 6 दिन से जारी है अभियान, खात्मे के लिए घेराबंदी तेज

‘ऑपरेशन शेरूवाली’ में घिरे कई आतंकी, राजौरी के जंगलों में पिछले 6 दिन से जारी है अभियान, खात्मे के लिए घेराबंदी तेज

Indian Army Rajouri Anti Terror Operation: जम्मू कश्मीर में राजौरी के जंगलों में सुरक्षाबलों का बड़ा एक्शन चल रहा है. पिछले 6 दिन से जारी ‘ऑपरेशन शेरूवाली’ अब अपने आखिर चरण में पहुंच चुका है. जवानों के घेरे में कई आतंकी फंसे हैं. माना जा रहा है कि अगले एक-दो दिनों में कई आतंकियों का सफाया किया जा सकता है. 

 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: May 29, 2026, 05:59 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

‘ऑपरेशन शेरूवाली’ में घिरे कई आतंकी, राजौरी के जंगलों में पिछले 6 दिन से जारी है अभियान, खात्मे के लिए घेराबंदी तेज

Jammu Kashmir Anti Terror Operation News: जम्मू-कश्मीर के राजौरी में सुरक्षाबलों की ओर से चलाया जा रहा ‘ऑपरेशन शेरूवाली’ अब बेहद अहम चरण में पहुंच गया है. गुरुवार देर शाम राजौरी के दोरीमल जंगल क्षेत्र में भारी गोलीबारी और गोलेबारी हुई. इसके बाद जवानों ने घने जंगलों में छिपे संदिग्ध आतंकियों को मार गिराने के लिए घेराबंदी और कड़ी कर दी है.

जंगल में सुरक्षबलों की मजबूत तैनाती

अधिकारियों के मुताबिक, मुठभेड़ स्थल पर सुरक्षा बलों की भारी तैनाती की गई है. इसके साथ अतिरिक्त जवानों और जरूरी लॉजिस्टिक सहायता को भी मौके पर भेजा गया है. सुरक्षा एजेंसियों की कोशिश मजबूत और अभेद्य घेरा बनाने की है, जिससे आतंकियों को घने जंगलों का फायदा उठाकर भागने से रोका जा सके.

ऑपरेशन में शामिल अधिकारियों के मुताबिक, यह अभियान बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है. पूरा इलाका कड़ी सुरक्षा निगरानी में है. जंगल के भीतर सर्च और कॉम्बिंग ऑपरेशन लगातार जारी है. जंगल में छिपे हुए आतंकियों को खत्म करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं. 

Add Zee News as a Preferred Source

छठे दिन में पहुंचा ‘ऑपरेशन शेरूवाली’

‘ऑपरेशन शेरूवाली’ नाम से शुरू किए गए इस ऑपरेशन में भारतीय सेना, जम्मू-कश्मीर पुलिस और CRPF के जवान शामिल हैं. यह ऑपरेशन राजौरी जिले के मंजाकोट सेक्टर के गंभीर मुगलान और दोरीमल के जंगल में संयुक्त रूप से चलाया जा रहा है. इस अभियान में घेराबंदी और इलाके की तलाशी ली जा रही है. यह अभियान अब छठे दिन में प्रवेश कर चुका है.

हाल के दिनों में शुरु हुआ बड़ा अभियान

सूत्रों के मुताबिक, यह ऑपरेशन इलाके में संदिग्ध आतंकियों की मौजूदगी संबंधी विशेष खुफिया जानकारी मिलने के बाद शुरू किया गया था. सुरक्षा बल अब भी इलाके की कड़ी घेराबंदी बनाए हुए हैं और घने जंगलों में छिपे आतंकियों को बाहर निकालने की कोशिशें जारी हैं. हाल के दिनों में आतंकियों के खिलाफ शुरू किया गया यह बड़ा संयुक्त आतंकवाद-रोधी अभियान है. जिसका मकसद पाकिस्तान परस्त आतंकियों को जहन्नुम तक पहुंचाना है. 

(एएनआई)

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

TAGS

Jammu KashmirIndian Army

Trending news

राजौरी में आतंकियों के खिलाफ बड़ा एक्शन, आखिरी चरण में पहुंचा ‘ऑपरेशन शेरूवाली’
Jammu Kashmir
राजौरी में आतंकियों के खिलाफ बड़ा एक्शन, आखिरी चरण में पहुंचा ‘ऑपरेशन शेरूवाली’
वरुण देवता हुए मेहरबान! 44 डिग्री से सीधे 35°C पर आएगा पारा, IMD का रेड अलर्ट
weather update
वरुण देवता हुए मेहरबान! 44 डिग्री से सीधे 35°C पर आएगा पारा, IMD का रेड अलर्ट
जाने से पहले DK के लिए कौन सी चुनौती खड़ी कर गए सिद्धा? आगे कुआं पीछे खाई जैसी हालत
Karnataka News in Hindi
जाने से पहले DK के लिए कौन सी चुनौती खड़ी कर गए सिद्धा? आगे कुआं पीछे खाई जैसी हालत
देश की कमाई 30 लाख घुसपैठियों ने खाई? ममता सरकार के डायरेक्ट कैश घोटाले का विश्लेषण
West Bengal
देश की कमाई 30 लाख घुसपैठियों ने खाई? ममता सरकार के डायरेक्ट कैश घोटाले का विश्लेषण
कौन थे रिटायर्ड IAS धनेंद्र कुमार, जिनकी दिल्ली में हुए AC ब्लास्ट में चली गई जान?
IAS Dhanendra Kumar
कौन थे रिटायर्ड IAS धनेंद्र कुमार, जिनकी दिल्ली में हुए AC ब्लास्ट में चली गई जान?
TMC नेता दीपांकर भट्टाचार्य ने खेत में गाड़ी नोटों की बोरियां, कहां से आई ये दौलत?
DNA
TMC नेता दीपांकर भट्टाचार्य ने खेत में गाड़ी नोटों की बोरियां, कहां से आई ये दौलत?
मिल्क कैपिटल शहर कहलाता है ये शहर, कम लोगों को मालूम होगी; किल्लत से सरप्लस की कहानी
milk
मिल्क कैपिटल शहर कहलाता है ये शहर, कम लोगों को मालूम होगी; किल्लत से सरप्लस की कहानी
भारत का वो इलाका, जो उगाता देश की आधी लीची, लोग कहते 'भारत की Litchi Capital'
Litchi
भारत का वो इलाका, जो उगाता देश की आधी लीची, लोग कहते 'भारत की Litchi Capital'
लगातार 331 दिन पड़ती रही बारिश, धरती पर एक बार में सबसे ज्यादा पानी कहां बरसा था?
Meghalaya Rain
लगातार 331 दिन पड़ती रही बारिश, धरती पर एक बार में सबसे ज्यादा पानी कहां बरसा था?
गंगा जी पर IIT की ये रिपोर्ट बहुत डराने वाली है... रोज 99 जलधाराएं हो रहीं विलुप्त!
ganga ji
गंगा जी पर IIT की ये रिपोर्ट बहुत डराने वाली है... रोज 99 जलधाराएं हो रहीं विलुप्त!