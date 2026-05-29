‘ऑपरेशन शेरूवाली’ में घिरे कई आतंकी, राजौरी के जंगलों में पिछले 6 दिन से जारी है अभियान, खात्मे के लिए घेराबंदी तेज

Indian Army Rajouri Anti Terror Operation: जम्मू कश्मीर में राजौरी के जंगलों में सुरक्षाबलों का बड़ा एक्शन चल रहा है. पिछले 6 दिन से जारी ‘ऑपरेशन शेरूवाली’ अब अपने आखिर चरण में पहुंच चुका है. जवानों के घेरे में कई आतंकी फंसे हैं. माना जा रहा है कि अगले एक-दो दिनों में कई आतंकियों का सफाया किया जा सकता है.
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Jammu Kashmir Anti Terror Operation News: जम्मू-कश्मीर के राजौरी में सुरक्षाबलों की ओर से चलाया जा रहा ‘ऑपरेशन शेरूवाली’ अब बेहद अहम चरण में पहुंच गया है. गुरुवार देर शाम राजौरी के दोरीमल जंगल क्षेत्र में भारी गोलीबारी और गोलेबारी हुई. इसके बाद जवानों ने घने जंगलों में छिपे संदिग्ध आतंकियों को मार गिराने के लिए घेराबंदी और कड़ी कर दी है.
अधिकारियों के मुताबिक, मुठभेड़ स्थल पर सुरक्षा बलों की भारी तैनाती की गई है. इसके साथ अतिरिक्त जवानों और जरूरी लॉजिस्टिक सहायता को भी मौके पर भेजा गया है. सुरक्षा एजेंसियों की कोशिश मजबूत और अभेद्य घेरा बनाने की है, जिससे आतंकियों को घने जंगलों का फायदा उठाकर भागने से रोका जा सके.
ऑपरेशन में शामिल अधिकारियों के मुताबिक, यह अभियान बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है. पूरा इलाका कड़ी सुरक्षा निगरानी में है. जंगल के भीतर सर्च और कॉम्बिंग ऑपरेशन लगातार जारी है. जंगल में छिपे हुए आतंकियों को खत्म करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं.
‘ऑपरेशन शेरूवाली’ नाम से शुरू किए गए इस ऑपरेशन में भारतीय सेना, जम्मू-कश्मीर पुलिस और CRPF के जवान शामिल हैं. यह ऑपरेशन राजौरी जिले के मंजाकोट सेक्टर के गंभीर मुगलान और दोरीमल के जंगल में संयुक्त रूप से चलाया जा रहा है. इस अभियान में घेराबंदी और इलाके की तलाशी ली जा रही है. यह अभियान अब छठे दिन में प्रवेश कर चुका है.
सूत्रों के मुताबिक, यह ऑपरेशन इलाके में संदिग्ध आतंकियों की मौजूदगी संबंधी विशेष खुफिया जानकारी मिलने के बाद शुरू किया गया था. सुरक्षा बल अब भी इलाके की कड़ी घेराबंदी बनाए हुए हैं और घने जंगलों में छिपे आतंकियों को बाहर निकालने की कोशिशें जारी हैं. हाल के दिनों में आतंकियों के खिलाफ शुरू किया गया यह बड़ा संयुक्त आतंकवाद-रोधी अभियान है. जिसका मकसद पाकिस्तान परस्त आतंकियों को जहन्नुम तक पहुंचाना है.
(एएनआई)
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