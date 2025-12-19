LoC से दूर PIA मार्क वाला गुब्बारा भारतीय सीमा में इतना अंदर कैसे आया? पाक की नई चाल या ड्रग्स तस्करी का प्लान!

Advertisement
PIA Marked Balloon Found In India: कश्मीर घाटी में LoC से दूर जंगल में पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस (PIA) का मार्क लगा गुब्बारा मिलने से हड़कंप मच गया. पहली बार इतनी गहराई में ऐसा गुब्बारा बरामद होने से सुरक्षा बल हाई अलर्ट पर हैं. क्या यह सिर्फ हवा से उड़ा या पाकिस्तान की नई चाल?.

 

Written By  krishna pandey |Edited By: krishna pandey |Last Updated: Dec 19, 2025, 10:14 AM IST
PIA Marked Balloon Found In  Shopian district: जम्मू-कश्मीर के शोपियां जिले में लाइन ऑफ कंट्रोल (LoC) से काफी दूर जंगल क्षेत्र में पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस (PIA) का मार्क लगा एक गुब्बारा मिलने से सुरक्षा बल हाई अलर्ट पर आ गए हैं.यह पहली बार है जब ऐसा गुब्बारा कश्मीर घाटी के इतनी गहराई वाले इलाके में बरामद हुआ है.

असामान्य जगह पर मिला गुब्बारा
सुरक्षा बलों को शोपियां के क्वाकोल्लाह-हीरपोरा जंगल क्षेत्र में PIA मार्क वाला गुब्बारा मिला. पहले ऐसे गुब्बारे जम्मू के सीमावर्ती जिलों जैसे सांबा, कठुआ और राजौरी में दर्जनों बार मिले हैं, जो आमतौर पर सीमा से 3-8 किलोमीटर की दूरी पर होते हैं. लेकिन शोपियां LoC से काफी दूर है, जिससे यह खोज बेहद महत्वपूर्ण हो गई है. 

जांच में जुटे सुरक्षा एजेंसियां
इतनी आंतरिक क्षेत्र में गुब्बारा मिलने से चिंता बढ़ गई है कि क्या यह हवा के साथ स्वाभाविक रूप से आया या जानबूझकर भेजा गया. सुरक्षा एजेंसियां इसके मूल, रास्ते और किसी संभावित पेलोड या जासूसी उपकरण की जांच कर रही हैं. गुब्बारे की लैंडिंग जगह को असामान्य माना जा रहा है. 

तलाशी अभियान तेज
खोज के बाद अतिरिक्त बलों को तुरंत इलाके में तैनात किया गया और गहन तलाशी अभियान शुरू किया गया.क्षेत्र की उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा भी की जा रही है.

इस महीने की अन्य घटनाएं
यह घटना दिसंबर 2025 में जम्मू-कश्मीर और पड़ोसी क्षेत्रों में ऐसी खोजों में आई बढ़ोतरी का हिस्सा है इसके पहले भी कुछ इसी तरह सीमा के पास हो चुकी हैं. 
11 दिसंबर 2025: जम्मू जिले के बिश्नाह में एक गुब्बारा बरामद.
17 दिसंबर 2025: सांबा के चकवाल राजपुरा क्षेत्र में सीमा के पास विमान आकार का PIA गुब्बारा मिला.
17 दिसंबर 2025: हिमाचल प्रदेश में भी इसी तरह के गुब्बारों की सूचनाएं मिलीं, जिसके बाद स्थानीय पुलिस ने भारतीय वायुसेना और पड़ोसी राज्यों से परामर्श किया.

ध्यान भटकाने या दहशत फैलाने की कोशिश?
संभावित उद्देश्यसुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि ऐसे गुब्बारों का इस्तेमाल अक्सर ध्यान भटकाने या दहशत फैलाने के लिए किया जाता है. हालांकि, इनमें नशीले पदार्थ या छोटे विस्फोटक उपकरण ले जाने की आशंका के कारण इन्हें पूरी सतर्कता से जांचा जाता है.

 फॉरेंसिक जांच जारी
गुब्बारा फिलहाल फॉरेंसिक जांच के लिए जम्मू और कश्मीर पुलिस के पास है. सुरक्षा एजेंसियों को इसकी लैंडिंग की जगह असामान्य लगी और वे गुब्बारे के मूल और रास्ते का पता लगाने पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं. अधिकारियों ने बताया कि लाइन ऑफ कंट्रोल (LoC) के पास के बजाय कश्मीर घाटी के अंदर इतनी गहराई में ऐसी चीज़ मिलना दुर्लभ है और इलाके की उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा की जा रही है.

