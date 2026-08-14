/आजादी दिवस से पहले घाटी में बढ़ी सुरक्षा, चप्पे-चप्पे पर तैनात सैनिक; पंडितों और मजदूरों को जश्न तक घर के अंदर रहने की सलाह

Jammu-Kashmir News: आतंकी धमकियों के खतरों के बीच, आजादी के दिन से पहले घाटी को सुरक्षित करने के लिए मल्टी-लेयर सिक्योरिटी ग्रिड, तकनीकी निगरानी और दिन-रात गश्त का इंतजाम किया गया है. लोगों से अपील की गई है कि वे बिना किसी डर के जश्न समारोह में आएं, उनके पहचान-पत्र ही पास का काम करेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जश्न में शामिल हो सकें.
आतंकवादी हमलों की संभावित कोशिशों के खिलाफ मजबूती दिखाते हुए, सुरक्षा बलों ने जम्मू-कश्मीर में एक व्यापक मल्टी-लेयर सुरक्षा घेरा बनाया है. 15 अगस्त को आजादी के दिन के जश्न से ठीक पहले, दिन-रात चलने वाली एडवांस्ड तकनीकी निगरानी और ज़मीनी स्तर पर लगातार मजबूत मौजूदगी बनाए रखी जा रही है.
पिछले 72 घंटों से ज्यादा समय से, जम्मू-कश्मीर पुलिस, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज, सेना और दूसरी एजेंसियों के जवान जमीनी स्तर पर लगातार तैनात हैं. वे जश्न की जगहों, सरकारी इमारतों, संवेदनशील बाजारों और उन जगहों की सुरक्षा कर रहे हैं, जहां प्रवासी मजदूर और कश्मीरी पंडित रहते हैं. प्रवासी मजदूरों और कश्मीरी पंडितों को सलाह दी गई है कि वे जश्न खत्म होने तक ज्यादातर घरों के अंदर ही रहें, जो यह दिखाता है कि एजेंसियां खतरे के माहौल को कितनी गंभीरता से ले रही हैं. पूरी घाटी और जम्मू इलाके में कई स्तरों वाली सुरक्षा व्यवस्था लागू है. चेकपॉइंट और नाकों की संख्या बढ़ा दी गई है; एंट्री और एग्जिट पॉइंट, मुख्य सड़कों और जिलों की सीमाओं पर गाड़ियों की सघन चेकिंग, पैदल चलने वालों की तलाशी और रैंडम चेकिंग की जा रही है.
इलाके पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए लगातार गश्त की जा रही है, खासकर संवेदनशील और जोखिम वाले इलाकों में. रात की गश्त को खास तौर पर मजबूत किया गया है ताकि दुश्मन ताकतों को कोई मौका न मिल सके. तकनीकी निगरानी इस सुरक्षा ग्रिड का एक अहम हिस्सा है. हाई-रिजाल्यूशन कैमरों और नाइट-विज़न क्षमता वाले ड्रोन और क्वाडकॉप्टर जश्न की जगहों, आस-पास के इलाकों, मुश्किल रास्तों और लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ-साथ लगातार हवाई निगरानी कर रहे हैं. बड़े चौराहों, कमर्शियल हब, सार्वजनिक जगहों और अहम ठिकानों को CCTV नेटवर्क के दायरे में लाया गया है, जहां से रियल-टाइम निगरानी की जा रही है. लाइन ऑफ कंट्रोल और अंतरराष्ट्रीय सीमाओं पर इलेक्ट्रॉनिक निगरानी सिस्टम से नजर रखी जा रही है, साथ ही आतंकवादियों द्वारा घुसपैठ की संभावित कोशिशों के शक में ह्यूमन इंटेलिजेंस और तकनीकी जानकारी भी जुटाई जा रही है. सेना और BSF को सीमाओं पर चौबीसों घंटे गश्त करने की सलाह दी गई है. संवेदनशील इलाकों में खुफिया जानकारी के आधार पर घेराबंदी और तलाशी अभियान जारी हैं.
श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में होने वाले मुख्य स्वतंत्रता दिवस समारोह पर खास ध्यान है, जहां मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे. सुरक्षा के कई स्तरों में सैनिटाइजेशन अभियान, छतों पर तैनाती, ऊंची इमारतों पर शार्पशूटर और क्विक रिएक्शन टीम, बम-निपटान दस्ते और स्निफर-डॉग यूनिट की तैनाती शामिल है. संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के लिए आयोजन स्थलों के आसपास सादे कपड़ों में सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं.
केंद्र शासित प्रदेश भर में जिला-स्तरीय कार्यक्रमों में भी इसी व्यवस्था का पालन किया जा रहा है. अधिकारियों ने जनता से बिना किसी डर के स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने की अपील की है. नागरिकों को भरोसा दिलाया गया है कि आयोजन स्थलों में प्रवेश के लिए उनके वैध पहचान पत्रों को ही पास माना जाएगा, जिससे कड़े सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करते हुए आसानी से शामिल हुआ जा सकेगा. सुरक्षा का यह कड़ा रुख दक्षिण कश्मीर में हाल की आतंकी घटनाओं के बाद अपनाया गया है, जिनमें एक पुलिसकर्मी और दो प्रवासी श्रमिकों की जान चली गई थी, साथ ही कश्मीरी पंडित कर्मचारियों को ऑनलाइन धमकियां भी मिली थीं. एजेंसियों ने प्रवासी मजदूरों के इलाकों और पंडितों के आवासों व कॉलोनियों के चारों ओर सुरक्षा घेरा सख्त कर दिया है.
पुलिस महानिदेशक नलिन प्रभात और कश्मीर के पुलिस महानिरीक्षक वी.के. बिरदी, संबंधित एसएसपी के साथ, रात की गश्त, नाका चेकिंग और खुफिया जानकारी पर आधारित अभियानों के दौरान अक्सर खुद मौजूद रहते हैं. उन्होंने अलग-अलग एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल और आवाजाही पर कड़ी निगरानी रखने की सलाह दी है. जमीनी हालात के हिसाब से सुरक्षा इंतजामों में लगातार बदलाव किए जा रहे हैं. जहां एक तरफ कश्मीर में तकनीकी निगरानी से मज़बूत आतंकवाद-रोधी सुरक्षा घेरा बना हुआ है, वहीं दूसरी तरफ पूरे जम्मू में राष्ट्रीय उत्सव को लेकर जबरदस्त उत्साह है. युवा और बच्चे इसमें शामिल होने के लिए उत्सुक हैं; 15 अगस्त को केंद्र शासित प्रदेश में कई जगहों पर रंगारंग कार्यक्रम और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां आयोजित की जाएंगी. अधिकारियों ने लोगों से बड़ी संख्या में शामिल होने की अपील दोहराई है और ज़ोर दिया है कि लोग बिना किसी डर के कार्यक्रमों में आएं, क्योंकि उनके पहचान-पत्र ही वैध पास का काम करेंगे. सुरक्षा का यह मज़बूत और कई स्तरों वाला घेरा सुरक्षा बलों के उस संकल्प को दिखाता है जिसके तहत वे स्वतंत्रता दिवस के गरिमापूर्ण आयोजन में खलल डालने की आतंकवादी समूहों की किसी भी कोशिश को नाकाम करने और उत्सव व जम्मू-कश्मीर के लोगों की सुरक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं.