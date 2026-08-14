/आजादी दिवस से पहले घाटी में बढ़ी सुरक्षा, चप्पे-चप्पे पर तैनात सैनिक; पंडितों और मजदूरों को जश्न तक घर के अंदर रहने की सलाह

पुलिस महानिदेशक नलिन प्रभात और कश्मीर के पुलिस महानिरीक्षक वी.के. बिरदी, संबंधित एसएसपी के साथ, रात की गश्त, नाका चेकिंग और खुफिया जानकारी पर आधारित अभियानों के दौरान अक्सर खुद मौजूद रहते हैं. उन्होंने अलग-अलग एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल और आवाजाही पर कड़ी निगरानी रखने की सलाह दी है. जमीनी हालात के हिसाब से सुरक्षा इंतजामों में लगातार बदलाव किए जा रहे हैं. जहां एक तरफ कश्मीर में तकनीकी निगरानी से मज़बूत आतंकवाद-रोधी सुरक्षा घेरा बना हुआ है, वहीं दूसरी तरफ पूरे जम्मू में राष्ट्रीय उत्सव को लेकर जबरदस्त उत्साह है. युवा और बच्चे इसमें शामिल होने के लिए उत्सुक हैं; 15 अगस्त को केंद्र शासित प्रदेश में कई जगहों पर रंगारंग कार्यक्रम और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां आयोजित की जाएंगी. अधिकारियों ने लोगों से बड़ी संख्या में शामिल होने की अपील दोहराई है और ज़ोर दिया है कि लोग बिना किसी डर के कार्यक्रमों में आएं, क्योंकि उनके पहचान-पत्र ही वैध पास का काम करेंगे. सुरक्षा का यह मज़बूत और कई स्तरों वाला घेरा सुरक्षा बलों के उस संकल्प को दिखाता है जिसके तहत वे स्वतंत्रता दिवस के गरिमापूर्ण आयोजन में खलल डालने की आतंकवादी समूहों की किसी भी कोशिश को नाकाम करने और उत्सव व जम्मू-कश्मीर के लोगों की सुरक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं.