Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /देश
  • /आजादी दिवस से पहले घाटी में बढ़ी सुरक्षा, चप्पे-चप्पे पर तैनात सैनिक; पंडितों और मजदूरों को जश्न तक घर के अंदर रहने की सलाह

आजादी दिवस से पहले घाटी में बढ़ी सुरक्षा, चप्पे-चप्पे पर तैनात सैनिक; पंडितों और मजदूरों को जश्न तक घर के अंदर रहने की सलाह

Security In Jammu-Kashmir: जम्मू-कश्मीर में स्वतंत्रता दिवस से पहले सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है. पुलिस, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज, सेना और दूसरी एजेंसियों के जवान सिक्योरिटी के लिए लगातार जमीनी स्तर पर तैनात हैं. वहीं, प्रवासी मजदूरों और कश्मीरी पंडितों को कुछ समय के लिए घरों के अंदर ही रहने की सलाह दी गई है.

Written BySyed Khalid Hussain
Published: Aug 14, 2026, 06:58 PM IST|Updated: Aug 14, 2026, 06:58 PM IST
आजादी दिवस से पहले घाटी में बढ़ी सुरक्षा, चप्पे-चप्पे पर तैनात सैनिक; पंडितों और मजदूरों को जश्न तक घर के अंदर रहने की सलाह

About the Author

Syed Khalid Hussain

Syed Khalid Hussain

सैयद खालिद हुसैन जम्मू-कश्मीर के एक पुरस्कार विजेता पत्रकार हैं, जिन्हें 24 वर्षों से अधिक का अनुभव है. साल 2014 से 'ज़ी न्यूज़' में चीफ  स्पेशल कोरेस्पोंडेंट के रूप में काम कर रहे हैं. 

जी मीडिया से पहले हुसैन ने न्यूज़ 18 में नौ साल तक सीनियर कोरेस्पोंडेंट के रूप में काम किया. हुसैन ने अपने करियर की शुरुआत डीडी न्यूज से की थी. हुसैन ने अपनी तालीम श्रीनगर के पब्लिक स्कूल और डीएवी हाई स्कूल से हासिल की. फिर ग्रेजुएशन तक का सफ़र एस.पी हायर सेकेंडरी स्कूल और अमर सिंह कॉलेज से पूरा किया. उसके बाद मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई के लिए दिल्ली के सर अरबिंदो इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पूरी की. इसके अलावा हुसैन लेखक फ़िल्म/ वीडियो कैमरा का स्पेशल कोर्स एफटीआई पुणे से कर चुके हैं.  

मुंबई और दिल्ली में कई साल काम करने के बाद 2004 में उन्होंने जम्मू-कश्मीर में काम करना शुरू किया. डीडी न्यूज़, डीडी कश्मीर, BAG फ़िल्म्स में फ्रीलांस काम किया. हुसैन पिछले दो दशक से भी ज्यादा समय से जम्मू-कश्मीर से जुड़े कई मुद्दों को बेहतरीन तरीके से कवर कर रहे हैं. लद्दाख से लेकर मुंबई तक हुसैन भारत के कई शहरों से रिपोर्टिंग कर चुके हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
ग्रेटर नोएडा में टप्पेबाजी गिरोह का पर्दाफाश, एक परिवार के 5 सदस्यों समेत 6 गिरफ्तार
2
3
4
5